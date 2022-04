Assassin’s Creed Maker Ubisoft cattura l’attenzione del private equity

foto : Ubisoft

Le società di private equity potrebbero iniziare a girare attorno a Ubisoft, Bloomberg menzionato Venerdì. I colloqui sono in anticipo, ma includono l’interesse di aziende come Blackstone Inc. e KKR & Co. Anche se non si tratta di private equity, i migliori sviluppatori Ubisoft attuali ed ex Kotaku Ho parlato negli ultimi mesi con chi pensa che la società alla fine venderà a qualcuno in mezzo a un calo del prezzo delle azioni e Le continue lotte di produzione.

Bloomberg I rapporti indicano che Blackstone e KKR & Co. , le due più grandi società di private equity del mondo, stavano “studiando il business francese” e deteneva una “partecipazione di acquisizione iniziale” in Ubisoft, ma la società non aveva ancora avviato “alcuna trattativa seria con potenziali acquirenti”.

per me KotakuDalle sue fonti, negli ultimi anni Ubisoft ha lavorato a stretto contatto con diverse società di consulenza esterne per controllare varie parti della loro attività. Mentre le aziende lo faranno per diventare più redditizie e prepararsi per il futuro, fonti Kotaku Quello con cui ho parlato suggerisce che è un marchio che Ubisoft sta cercando di organizzare per una potenziale vendita dei suoi libri.

Sull’onda delle recenti grandi acquisizioni di giochi che includono Grand Theft Auto Editore Take-Two Compra ZyngaSony Compra BungieAccordo Microsoft del valore di 69 miliardi di dollari Assorbitore Activision BlizzardSembra essere un gioco da mangiare o da farsi mangiare da chi resta. Il CEO di EA Andrew Wilson ha dichiarato allo stesso modo in una richiesta di guadagni all’inizio di quest’anno che l’editore della FIFA ha messo la FIFA fermamente nel campo dei “pesci grossi che cercano di mangiare altri pesci”.

Ubisoft è stata più timida riguardo alla sua strategia di sopravvivenza. Alla domanda sull’ultima chiamata sugli utili sul motivo per cui l’editore francese non sembrava aver ricevuto alcun vantaggio, il CFO Frederic Duguet ha affermato che non avrebbe speculato sul motivo per cui non è stata fatta alcuna offerta, prima di essere corretto dal CEO e co-fondatore Yves Guillemot. . l’azienda, Guillemot ha sottolineato, Non lo era Conferma o smentita “Se” Vengono avvicinati da potenziali acquirenti.

Oltre il bene e il male 2 Ha dissanguato denaro e MIA per anni. foto : Ubisoft

Se qualcuno vuole acquistare Ubisoft, probabilmente può ottenerlo con un enorme sconto. Lo stock era di oltre $ 24 per azione Nel luglio 2018. Ora sono meno di $ 9. Ma devono ancora passare attraverso la famiglia Guillemot, che attualmente si stima detenga il 15% del business con un valore di mercato di poco inferiore ai 5 miliardi di dollari.

Meglio conosciuto per il suo CEO, Yves Guillemot Respingi un tentativo di acquisizione ostile dal gruppo mediatico francese Vivendi dopo aver ottenuto finanziamenti da Tencent e altri nel 2018. Ma alcune fonti attuali ed precedenti all’interno dell’azienda ora ritengono che il veterano dell’industria dei videogiochi di 35 anni possa essere alla ricerca di una strategia di uscita.

Indicano la partenza di suo figlio Charlie Guillemot l’anno scorso Con il risultato di non lasciare i parenti per rilevare l’azienda di famiglia. Ubis Aveva spesso un infarto Ondata continua di logoramento Tra i migliori talenti. Continuare a lottare con le ripercussioni di a Resoconto sul posto di lavoro di cattiva condotta sessuale iniziato nell’estate del 2020. Alcuni dei suoi più grandi progetti devono ancora affrontare interruzioni, ritardi o sono intrappolati nell’inferno dello sviluppo.

Piace Bloomberg segnalato a febbraioUbisoft ha deciso di convertirne uno Assassin’s Creed ValhallaContenuti scaricabili pianificati per un gioco standalone temporaneo invece per aiutare a riparare i buchi nel suo calendario di rilascio nei prossimi 18 mesi. Intanto il giorno dopo grido lontanoE Ricognizione fantasmae pienamente qualificato Assassino della dottrina I giochi restano ben oltre quanto pianificato in precedenza da Ubisoft, secondo tre fonti che hanno familiarità con il loro sviluppo.

Quando è stato chiesto un commento a un portavoce di Ubisoft, ha inviato Kotaku La seguente affermazione: