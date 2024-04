Lana Del Rey si esibisce in uno straordinario set da headliner al Coachella

Catherine Bomboy/NBC tramite Getty Images

Lana Del Rey ha portato l'energia eterea di Venere sul palco principale del Coachella chiudendo il venerdì sera del festival. Questa è stata la sua prima esibizione al Coachella dal 2014.

La Del Rey si è seduta sul retro di una motocicletta e si è diretta con calma verso il palco seguita da un intero corteo. Dalle casse risuonavano versi della sua canzone del 2012 “Jealous Girl” – “Baby, anch'io sono un gangster / E ci vogliono due persone per ballare il tango” – prima di salire sul palco con uno scintillante vestito azzurro.

Del Rey ha controllato il suo set con soft power, intrecciandosi tra ballerine e ballerini aerei mentre cantava ballate risalenti ai suoi primi giorni. Si è seduta con attenzione su un'altalena ricoperta di fiori mentre eseguiva “Ride”, seguita da “Born to Die”. Quando un microfono difettoso ha iniziato a interrompere il suo flusso di risonanza, ha tranquillamente risolto il problema audio cambiando i microfoni nell'ombra. È tornata sul palco e ha eseguito le canzoni di Sapevi che c'è un tunnel sotto Ocean Blvdl'album che ha pubblicato lo scorso maggio.

Dopo la sua emozionante interpretazione di “Norman Fing Rockwell”, la Del Rey ha dato il benvenuto all'artista e compositore vincitore del Grammy Award. Giovanni Battista a suonare il piano durante la sua incantevole performance di “Candy Necklace” del 2023. La Del Rey ha cantato per la prima volta mentre era appollaiata su un pianoforte a coda dorato, poi è stata accolta dalle urla del pubblico mentre girava attorno a un palo dall'altra parte del palco.

Billie Eilishche ha accreditato Del Rey come una “personaCambia la musica per le ragazze“, seduto di fronte all'headliner in un balcone dorato che si affaccia sul palco principale. Con l'aiuto di Del Rey, Eilish ha cantato la sua hit del 2016 “Ocean Eyes”. Hanno anche cantato la hit di Del Rey del 2012 “Video Games”, che è stata accolta con fragorose canzoni- accompagnato dal pubblico.

“Toglimi le cazzate dalla faccia!” Disse Eilish in soggezione per le circostanze.

Del Rey ha deriso Eilish: “Questa è la voce di una generazione!”

Cantante, cantautore e collaboratore della Del Rey Jack Antonoff Suonava il piano mentre Del Rey iniziava la canzone “Hope Is a Dangerous Thing for a Woman Like Me – But I've Got It”. Si è insinuata lentamente nel backstage mentre cantava, lasciando dietro di sé un ologramma di se stessa come il suo addolorato agente sul palco. È tornata alla forma fisica per una performance funky di “A&W”, prima di chiudere con “Young & Beautiful” del 2013.

Scelti dall'editore

La Del Rey se ne andò in modo maestoso, salutando dal retro della motocicletta che stava guidando. Naturalmente, la sua uscita è stata commemorata con una dose di grande drammaticità: fan che piangevano, fuochi d'artificio che esplodevano e un finale musicale di una band jazz dal vivo.

La performance di Lana al Coachella è la prima della cantante da quando ha annunciato il suo prossimo album di musica country – il suo decimo album in totale – previsto per la fine dell'anno. Durante un evento pre-Grammy Awards a febbraio, la cantante ha rivelato che avrebbe abbandonato il disco omonimo Lazo, nel mese di settembre. (Non ne ha parlato durante la festa di venerdì sera.)

“Se non l'avete già capito dai nostri vincitori e dai nostri artisti, l'industria musicale sta diventando country”, ha detto al pubblico a febbraio. “Andremo in campagna. Sta succedendo.”

Comune

L'anno scorso, la cantante ha fatto un breve tour nel sud e si è esibita nel suo più grande spettacolo fino ad oggi, due volte da headliner al Foro Sol di Città del Messico nell'agosto 2023. Lì, ha eseguito una cover della canzone di Tammy Wynette del 1969 “Stand By Your Man”. .” . “, insieme alle canzoni di Sapevi che c'è un tunnel sotto Ocean Blvd.

“L'essenza di Ocean Blvd è che Del Rey cerca di dare uno sguardo attento a se stessa e di ribaltare la storia nel modo in cui abbiamo capito (e forse anche frainteso) quello che sta cercando di dirci”, leggi Rolling Stone Recensione dell'LP. “Attraverso le storie della sua famiglia, la sua relazione fallita e i suoi desideri contrastanti di essere vista e nascosta, Del Rey rivela molto più che semplicemente chi è, ma anche perché è quello che è”.