Alia, Ranbir grida regalità mentre camminano mano nella mano ad Ambani Bash, goditi gli stati | Bollywood

Alia Bhatt Ranbir Kapoor è andato a una festa insieme per la prima volta dopo aver dato alla luce la loro figlia, Raha, a novembre. La coppia ha partecipato alla sontuosa cerimonia ospitata da Mukesh Ambani giovedì ad Antilia per celebrare il fidanzamento del figlio più giovane Anant Ambani con Radhika Merchant. Leggi anche: Vecchia foto mai vista di Ranbir Kapoor cancellata da Alia Bhatt durante una vacanza in Africa da Soni Razdan

Ranbir Kapoor E Alia camminava mano nella mano mentre arrivavano ad Antilia per il ballo stellato. Mentre Ranbir indossava un pigiama kurta nero con una giacca a scacchi, Alia indossava un kurta celeste e una giacca sharara. Sembrava sbalorditiva mentre manteneva il trucco semplice e lasciava i capelli aperti. La coppia è stata successivamente raggiunta dal regista di Brahmastra Ayan Mukerji.

Ranbir, Alia e Ayan Mukerji sono stati visti insieme in macchina. Segui i preferiti

Quando un videografo ha condiviso un video di Ranbir e Alia che fanno il loro ingresso alla festa, i fan dei due hanno condiviso la loro felicità nel vederli insieme. Un fan ha scritto: “Sembrano così adorabili”. Un altro ha scritto: “Il momento clou dell’intero evento #ranbiralia”. Un altro ha commentato: “Quanto sono fantastici”. Sono stati anche chiamati dai fan la loro “coppia preferita” e “la dolce coppia”. Come affermato nel commento, “Stanno gridando ai re”.

Un videoclip mostrava anche Ranbir, Alia e Ayan in piedi insieme e testimoni della grande festa mentre entravano dal cancello. Alia e Ranbir sono visti tenersi per mano mentre chiacchierano mentre si godono i ritmi di Dhol. Tra gli altri che hanno partecipato alla cerimonia c’erano Shah Rukh Khan, Salman Khan, Janhvi Kapoor e Ranveer Singh.

Durante il giorno, Alia è stata vista con sua sorella, Shaheen Bhatt, pubblicare la sua routine di yoga in uno studio di yoga. Lo stesso giorno, anche la madre di Alia, Soni Razdan, ha condiviso la foto del giorno in cui Ranbir ha proposto ad Alia in Sud Africa. Ha condiviso un video dei suoi ricordi preferiti del 2022 e ha incluso uno scorcio della proposta. Ranbir viene visto inginocchiarsi con un anello di fidanzamento in mano mentre un’emotiva Alia sembra trattenere le lacrime.

Alia e Ranbir hanno recentemente visitato la casa di Soni Razdan per la cena di Natale. Alia indossava un vestito rosso e ha scattato diverse foto con la sorella Shaheen Bhatt e altri. Soni Razdan ha anche condiviso una foto con le sue due figlie ed era entusiasta di vederle insieme a casa allo stesso tempo.