Johnny Depp riceve un caloroso benvenuto alla Royal Albert Hall di Londra

Johnny Depp ha ricevuto una standing ovation dai suoi fan alla Royal Albert Hall di Londra lunedì sera mentre l’attore attende il verdetto nel processo per diffamazione contro la sua ex moglie Amber Heard.

I fan sono stati entusiasti di vedere Depp insieme al suo amico e cantante Jeff Beck eseguire una serie di canzoni tra cui “Isolation” di John Lennon e “What Going On” di Marvin Gaye La seconda notte di fila.

I fan di Depp sono andati su Instagram e Twitter per condividere le loro opinioni sulla performance dell’attore americano sul palco.

“Johnny è un ragazzo totalmente pazzo… che ha lasciato il campo venerdì. Domenica ha tenuto un concerto a Sheffield, nel Regno Unito, con la mente di Jeff Beck”, L’utente di Twitter OneloveEarth ha detto.

Nel frattempo, la figlia dell’attore, Lily-Rose Depp, ha festeggiato il suo 23esimo compleanno sui social media durante il fine settimana.

Lily-Rose ha condiviso tre screenshot: semplicemente con la didascalia “🍦23🍧🌸!” – a lei Feed di Instagramincluso un mazzo di fiori e due foto di lei che indossa un’allegra fascia rosa con su scritto “Compleanno della principessa”.

Johnny Depp si è esibito alla Royal Albert Hall di Londra insieme al suo amico e cantante Jeff Beck. UnBoxPHD / SplashNews.com

I fan hanno salutato l’attore con applausi. UnBoxPHD / SplashNews.com

Il processo di Deep Heard si è concluso venerdì con le argomentazioni conclusive, prima di dirigersi alla giuria per la deliberazione.

L’attore 58enne e Heard stavano litigando nel tribunale della contea di Fairfax, in Virginia, dopo che Depp aveva intentato una causa per diffamazione da 50 milioni di dollari contro la sua ex moglie durante un editoriale del 2018 sul Washington Post, in cui lei affermava. È stata vittima di “violenza domestica” ma non l’ha riconosciuta. Heard combatte per $ 100 milioni.

Il team di Depp ha rifiutato di commentare quando gli è stato chiesto se l’attore sarebbe apparso al Fairfax County Courthouse domani mentre riprendevano le deliberazioni della giuria.