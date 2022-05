Le previsioni nuvolose mostrano dove il cielo sarebbe l’ideale per una possibile pioggia di meteoriti o tempesta di meteoriti

La pioggia di meteoriti tau Herculids è destinata a macchiare i nostri cieli di stelle cadenti. Fortunatamente, le condizioni del cielo non potrebbero essere migliori per il Michigan, e questo è un evento raro per un evento nel cielo. Guardo persino le previsioni del cloud negli Stati Uniti.

Di solito incontriamo nuvole spesse o una luna luminosa qui nel Michigan. Stanotte abbiamo l’ambientazione perfetta nei nostri cieli per una fantastica visione della pioggia di meteoriti.

Ecco la buona notizia per le previsioni del cloud. Dovremmo avere cieli sereni su gran parte del Michigan guardando l’ora all’una di notte.

Previsione nuvolosità alle ore 01:00 di martedì 31 maggio 2022

I numeri sulla mappa delle previsioni rappresentano la percentuale di cielo che sarà coperta di nuvole. Quindi, quando vedi lo zero percento, l’uno percento, il due percento, sai che non devi preoccuparti che le nuvole blocchino gli sciami di meteoriti.

Ci sono anche grandi parti degli Stati Uniti che avranno cieli sereni all’una di notte di stasera.

Gran parte del nord-est, del medio Atlantico, del sud-est e del sud-ovest avrà vaste distese di cielo sereno.

La seconda parte delle buone notizie sulle condizioni del cielo è vera per tutti noi americani: ci sarà una luna nuova. Ricorda: una luna nuova significa che la luna non è illuminata. In effetti, le condizioni della luna non potrebbero essere migliori, dato che la data assoluta della luna nuova sarebbe stasera.

Gli sciami meteorici sono chiamati tau Herculids. Puoi leggere di più sui dettagli quaggiù.

L’ora di punta per la pioggia di meteoriti dovrebbe essere ancora intorno all’una di notte ET di stasera. Ciò significa che l’ora di punta negli Stati Uniti occidentali sarà intorno alle 22:00 questa sera.

Mike Murray, astronomo del Delta College Planetarium, afferma che le previsioni in prima serata potrebbero essere sbagliate. Si consiglia di iniziare a cercare le meteore intorno alle 22:00 nel caso in cui il picco arrivi presto.

Ci sono state parecchie meteore da questa meteora già segnalate in tutto il mondo nelle scorse notti.

La NASA pensa che le meteore saranno deboli, ma sono abbastanza luminose da poter essere viste. Dicono anche che alcune meteore sismiche siano possibili. Il meteorite Polyide ha una coda infuocata. La NASA sembra sottovalutare la probabilità di una tempesta di meteoriti, che sarebbe di 200 o più meteore all’ora invece delle previste 60 meteore all’ora.

Non sarebbe una cattiva idea restare alzati fino a tardi e guardare la caduta delle meteore. Almeno sappiamo che il cielo ci permetterà di vederlo quando accadrà.