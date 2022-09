Gli scienziati hanno scoperto due nuove “super-Terre” a soli 100 anni luce di distanza – e una di esse potrebbe essere adatta alla vita

Un team internazionale di scienziati ha annunciato mercoledì di aver scoperto due nuove “super-Terre” a soli 100 anni luce di distanza. Entrambi sono molto più grandi del nostro pianeta e uno di loro potrebbe essere adatto alla vita.

Le Super-Terre sono una classe unica di esopianeti nel Sistema Solare e sono più massicce del nostro pianeta ma più leggere dei giganti di ghiaccio, secondo la NASA. È costituito da una miscela di gas e roccia e può essere fino a 10 volte la massa della Terra.

Il le scopertescoperto dal Transiting Exoplanet Survey Satellite della NASA e dalla ricerca dell’Università di Liegi di pianeti abitabili che oscurano le stelle ultra fredde (SPECULOOS), sarà pubblicato Nel Giornale di Astronomia e Astrofisica.

Ciascuno dei pianeti scoperti di recente orbita attorno a LP 890-9, una stella nana rossa “relativamente a bassa attività”, che secondo la NASA di solito ha una zona abitabile ristretta.

Il primo pianeta, LP 890-9b o TOI-4306b, è stato catturato per la prima volta da un satellite della NASA e successivamente confermato come esopianeta da SPECULOOS. È circa il 30% più grande del nostro pianeta, ha un raggio di oltre 5.200 miglia e orbita attorno al suo sole in soli 2,7 giorni.

Ma è un secondo pianeta che prima non era noto agli scienziati e si è rivelato il più interessante. LP 890-9c, o SPECULOOS-2c, si trova leggermente più lontano dalla sua stella rispetto al primo pianeta. È circa il 40% più grande della Terra con un raggio di oltre 5.400 miglia e impiega circa tre volte la lunghezza del suo pianeta vicino per orbitare attorno alla sua stella.

Secondo i ricercatori, la durata di questa orbita rientra nella zona abitabile della stella.

“Sebbene questo pianeta orbita vicino alla sua stella, a una distanza circa 10 volte inferiore alla distanza di Mercurio attorno al nostro Sole, la quantità di radiazione stellare che riceve è ancora bassa e potrebbe consentire all’acqua liquida di esistere sulla superficie del pianeta”, ha detto lo studio co-autore Francisco Pozuelas “a condizione che l’atmosfera sia sufficiente”.

Questo perché la stella del pianeta, LP 890-9, è circa 6,5 ​​volte più piccola e circa la metà più calda del sole, ha spiegato.

“Questo spiega perché LP 890-9c, nonostante sia più vicino alla sua stella della Terra al Sole, ha ancora condizioni favorevoli per la vita”, ha aggiunto Puzuillos.

I ricercatori ora intendono studiare l’atmosfera del pianeta per determinarne l’abitabilità. Sulla base delle loro scoperte, si ritiene che potrebbe essere il secondo pianeta più terrestre adatto a sostenere la vita.

“La scoperta di LP 890-9c offre quindi un’opportunità unica per comprendere e limitare le condizioni abitative attorno alle stelle più piccole e magnifiche della nostra regione solare”, ha affermato la ricercatrice capo Laetitia Delris.

La nuova scoperta arriva poche settimane dopo che gli scienziati hanno annunciato la scoperta di un’altra “super-terra” che potrebbe supportare la vita. È chiamato il “mondo dell’acqua”. L’esopianeta, chiamato TOI-1452 b, orbita attorno a una stella nana rossa anche a circa 100 anni luce dal nostro pianeta, che secondo gli scienziati è “abbastanza vicino”.

Di più