iniziare a cercare di recuperare nel mercato azionario; Tesla salta tra le linee guida sul credito per i veicoli elettrici

I futures Dow sono scesi dopo l’orario di chiusura, insieme ai futures per S&P 500 e Nasdaq, verso l’ultimo giorno di negoziazione del 2022. I principali indici sono saliti fortemente giovedì sulla scia dei dati sull’occupazione, una mela (AAPL) Notizie iPhone e Tesla (TSLA) continuano a rimbalzare.







X









Tuttavia, il mercato è in correzione dopo aver infranto i livelli chiave mercoledì. Giovedì ha segnato solo il primo giorno di un nuovo tentativo di rally del mercato azionario. Gli investitori dovrebbero fare molta attenzione nell’assumere nuove posizioni.

mezzo pezzo (MEDP) ha lanciato un segnale di acquisto giovedì, mentre KLA Corp. (KLAC), Starbucks (SBUX), Affitti Uniti (URI), Mobileye (MBLY), Super microcomputer (SMCI) E il Fluor (FLR). Ma è probabile che questi titoli salgano o scendano con il mercato.

Azioni MEDP, Fluor e United Rentals in corsa Classifica IBD. Le azioni KLAC sono in corso Leader a lungo termine di IBD. Lo stock MBLY è in archivio difetto 50. KLA Corp. e URI sono presenti Grande tappo IBD 20.

Nel frattempo, le nuove linee guida del Tesoro hanno affermato che molti veicoli Model Y non sarebbero idonei per i crediti d’imposta statunitensi a partire dal 1 gennaio senza forti tagli di prezzo. Ma c’è una scappatoia che potrebbe consentire a tutte le auto Tesla – e qualsiasi veicolo elettrico – di beneficiare di enormi crediti d’imposta a qualsiasi prezzo.

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow sono scesi dello 0,1% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono scesi dello 0,2%. I future sul Nasdaq 100 sono scesi dello 0,15%.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducono necessariamente in trading effettivo nella successiva sessione regolare Mercato azionario Condividere.

Unisciti agli esperti IBD mentre analizzano azioni utilizzabili nel mercato azionario rialzista su IBD Live

Tentativo di rally del mercato

Il mercato azionario ha registrato un forte rimbalzo, rafforzandosi durante la mattinata e mantenendo i guadagni nel pomeriggio.

Il Dow Jones Industrial Average è salito di poco più dell’1% giovedì Commercio di borsa. L’S&P 500 è balzato dell’1,75%. Il Nasdaq Composite e il Russell 2000 Composite sono saliti del 2,6%.

I sinistri iniziali sono aumentati leggermente più del previsto nella settimana terminata il 24 dicembre, ma sono rimasti bassi a 225.000.I sinistri continui sono aumentati di 41.000 a 1,71 milioni nell’ultima settimana, il livello più alto dall’inizio di febbraio.

Il titolo AAPL è balzato del 2,8% a 129,61 dopo essere scivolato del 3,1% mercoledì a un minimo del mercato ribassista. La produzione di iPhone di Apple è in ripresa, secondo il Wall Street Journal, dopo un altro rapporto sui recenti problemi di produzione di iPhone.

I prezzi del greggio statunitense sono scesi dello 0,7% a 78,40 dollari al barile.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 5 punti base, al 3,83%.

Fondi negoziati in borsa

tra i I migliori fondi comuniInnovatore IBD 50 ETF (cinquanta(+1,1%, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities è in aumento)in forma) dello 0,9%. IShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) rimbalzo del 3%. ETF VanEck Vettori Semiconduttore (SMH) è aumentato del 3,3%. Riflettendo storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ARK)arca(saltato del 5,2% e l’ETF ARK Genomics)ARKG) 4,1%. Le azioni Tesla sono una partecipazione importante negli ETF di Ark Invest.

ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME) un anticipo dell’1,9%. ETF US Global Gates Foundation (Aerei) è aumentato del 2,65%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è aumentato del 2,4%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(in rialzo di poco più dell’1% e Financial Select SPDR ETF)XLF) è aumentato dell’1,4%. Fondo di selezione del settore sanitario SPDR (XLV) dell’1,1%.

I primi cinque titoli cinesi da tenere d’occhio ora

azioni Tesla

Le azioni Tesla sono balzate dell’8,1% a 121,82 dopo essere rimbalzate del 3,3% mercoledì. Le azioni TSLA sono ancora leggermente in calo durante la settimana e sono aumentate del 37% a dicembre. Dopo questa svendita, il titolo Tesla era destinato a rimbalzare, ma è rimasto ben al di sotto dei livelli chiave.

Crediti d’imposta Tesla Model Y

Il caso rialzista di Tesla per il 2023 si basa in gran parte su nuovi crediti d’imposta statunitensi fino a $ 7.500 ai sensi della legge che riduce l’inflazione, alimentando vendite interne ad alto margine, compensando la domanda e i prezzi più deboli in Cina e forse in Europa.

Giovedì, il Dipartimento del Tesoro ha elencato i veicoli che si qualificano per i crediti automobilistici statunitensi. La maggior parte delle versioni Model Y avrà un massimo di $ 55.000 per ricevere crediti EV, contro $ 80.000 per SUV, furgoni e furgoni.

Ma le auto Model Y a sette posti, che non erano grandi venditori, si qualificherebbero fino a $ 80.000.

L’attuale Model Y di base negli Stati Uniti parte da $ 65.990 e Tesla dovrà abbassare il prezzo, possibilmente reintroducendo la Model Y SR + di gamma inferiore, per ottenere crediti d’imposta, a meno che non si tratti di una variante a sette posti.

Ma c’è un’altra svolta! Il Tesoro ha anche affermato che i veicoli elettrici noleggiati dai consumatori potrebbero beneficiare di crediti d’imposta sui veicoli elettrici commerciali. Ciò rende idonei i veicoli elettrici assemblati al di fuori del Nord America, tra cui Hyundai Ioniq 5 e Kia EV6. Le case automobilistiche straniere e gli alleati degli Stati Uniti in Europa e in Asia si opposero categoricamente ai requisiti di assemblaggio in Nord America. Ma le regole del noleggio sembrano anche consentire a qualsiasi veicolo elettrico di qualificarsi a qualsiasi prezzo, senza restrizioni di reddito.

Sarà interessante vedere cosa faranno Tesla e altre case automobilistiche in termini di varianti e prezzi per massimizzare i vantaggi delle nuove agevolazioni fiscali.

Ma gli investitori sembrano soddisfatti del quadro generale.

Le azioni TSLA sono aumentate.

Tesla vs. BYD: Quale gigante dei veicoli elettrici è il migliore da acquistare?

Azioni vicine ai punti di acquisto

Medpace è salito del 3,4% a 215,62, rompendo la linea di tendenza al ribasso mentre rimbalzava dalla linea dei 21 giorni e dalla linea dei 50 giorni. Il titolo MEDP ha retto bene, consolidando un profondo 16% proprio accanto alla parte superiore di una base lunga e profonda. l’ufficiale Acquisto punti È 235, ma il giovedì offre l’ingresso anticipato.

KLAC è salito del 3,3% a 379,86, rimbalzando dalla linea delle 10 settimane. Una mossa al di sopra della linea dei 21 giorni potrebbe offrire l’opportunità di acquistare azioni KLAC come leader a lungo termine.

Il titolo SBUX è salito dell’1,2% a 99,77, rimbalzando da una pausa di 10 settimane dal suo massimo di 21 giorni. Questo potrebbe essere un ingresso anticipato in un interbase piuttosto che una vera base. Questo, a sua volta, può essere visto come un’indicazione di un profondo consolidamento di 17 mesi per le azioni Starbucks.

Il titolo URI è avanzato dell’1,2% a 356,21, rimbalzando dalla linea dei 21 giorni. United Rentals si è avvicinata al punto di controllo dell’acquisto di 368,04 in un periodo di consolidamento di 13 mesi, superandolo brevemente all’inizio di questo mese. Il titolo URI è stato scambiato molto strettamente nel suo manico. il linea di forza relativa ha raggiunto un nuovo massimo, riflettendo la sovraperformance di United Rentals rispetto all’S&P 500.

Il titolo MBLY è salito del 2,8% a 34,51, rimbalzando dal calo infragiornaliero dalla media mobile a 21 giorni. L’IPO di Mobileye è diventata pubblica alla fine di ottobre a 21 azioni. Il titolo MBLY ha mostrato forza in un mercato debole, ma come molte nuove IPO ha visto grandi movimenti. Le azioni stanno iniziando a raffreddarsi. Un investitore aggressivo potrebbe cercare un’interruzione della linea di tendenza per entrare, ma idealmente le azioni Mobileye formerebbero una nuova base.

FLR è salito dello 0,8% a 34,95, continuando a essere scambiato in modo stretto, elaborando le prospettive Fondo piattoche sarà un file Motivo base su base. Si prevede che i guadagni di Fluor aumenteranno dell’80% nel 2023, poiché i titoli infrastrutturali mostrano forza nei progetti pubblici e privati.

L’SMCI è salito dell’1,6% a 81,91, rimbalzando dalla linea dei 50 giorni ma trovando resistenza a 21 giorni. Un forte movimento sopra i 21 giorni, oltre il massimo di mercoledì di 84,35, potrebbe fornire un ingresso anticipato. Uno dei titoli in più forte crescita del 2022, il titolo Super Micro Computer si è consolidato per diverse settimane dopo aver superato il divario degli utili il 2 novembre, con un continuo avanzamento a 95,22 il 25 novembre. Il titolo SMCI potrebbe avere una nuova base alla fine della prossima settimana.

Analisi di mercato

Il mercato azionario ha registrato un forte rimbalzo dopo il sell-off di mercoledì. Dopo essersi ritirati dal massimo intraday del 13 dicembre, i principali indici erano decisamente “dovuti” a un rimbalzo.

La domanda è se seguiranno nei prossimi giorni e settimane.

Il mercato si è mosso verso una correzione mercoledì quando il Dow ha abbassato la sua media mobile a 50 giorni e ha portato il Nasdaq al minimo di chiusura in due anni.

Quindi giovedì è stato solo il primo giorno di un nuovo tentativo rialzista nel mercato. Ci vorrà molto di più per sentirsi più sicuri.

Il Dow Jones è tornato al di sopra della linea dei 50 giorni, ma è ancora al di sotto della linea dei 21 giorni.

L’S&P 500 è ancora sotto i 50 giorni, con più resistenza alla linea dei 200 giorni e ai massimi di dicembre.

Mentre Tesla, Apple e diversi nomi di chip e software malconci hanno guidato il rimbalzo di giovedì, alcuni titoli leader hanno dato segnali di acquisto o si sono spostati in una posizione, come il titolo MEDP.

È tempo di commercializzare con la strategia di mercato ETF di IBD

Cosa stai facendo ora

Si è tentati di rientrare nel mercato quando gli indici sono in forte rialzo e c’è un mare di verde tra i titoli principali e degni di nota.

Ma dal minimo del mercato ribassista del 13 ottobre, i segnali di acquisto e di breakout sono in gran parte svaniti.

Alcuni settori, tra cui l’industriale, i metalli e il medico, hanno retto meglio nelle ultime settimane, quindi è più facile giustificare il mordicchiare in queste aree, sia con azioni specifiche che con ETF specifici del settore. Ma riduci qualsiasi esposizione e sii veloce a prendere profitti e tagliare le perdite.

Conclusione: questa è una correzione del mercato. Non agire secondo le regole del mercato rialzista, in particolare le regole del toro pazzo del 2020.

Investi come se stessi guidando su una strada ghiacciata e ventosa e non su un’autostrada aperta. Procedi con cautela o attendi sul ciglio della strada.

È più tempo per pianificare il viaggio che per l’avventura. Lavora sulle liste di controllo. Un certo numero di azioni di una varietà di settori stanno mostrando forza.

Leggi La grande immagine Ogni giorno per stare al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei settori di punta.

Si prega di seguire Ed Carson su Twitter all’indirizzo @dipendente Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

Potrebbe piacerti anche:

Cattura le prossime azioni vincenti con MarketSmith

Vuoi ottenere profitti rapidi ed evitare grosse perdite? Prova SwingTrader

I migliori titoli di crescita da acquistare e tenere d’occhio

IBD Digital: sblocca oggi quotazioni, strumenti e analisi di azioni blue-chip IBD

Cosa c’è nelle previsioni di mercato per il 2023?