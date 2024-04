Lo show televisivo Fallout non ha avuto bisogno di usare la CGI per creare la Zona Desolata perché ha trovato la perfetta location nella vita reale

L'adattamento televisivo live-action di Fallout di Prime Video è visivamente sbalorditivo e quei set selvaggi nel deserto sono reali.

Invece di gettare sabbia sotto uno schermo verde, The Wasteland è stato girato in Namibia, sulla Skeleton Coast. Questa parte del deserto ospita Kolmanskop, una città fantasma piena di tracce di case un tempo bellissime, proprio come quella in cui Lucy è entrata nel secondo episodio. Il clima secco del deserto del Namib preserva non solo le rovine di queste case, ma anche le loro decorazioni e i loro mobili. L'ex città mineraria, situata in una parte del deserto conosciuta come la “Zona Proibita”, fu completamente abbandonata nel 1956, e una compagnia privata di tour dei fantasmi la trasformò in un'attrazione turistica nel 2002.

“Siamo stati davvero trasportati in un luogo desolato. È diventato il nostro set, le sabbie della Namibia. Quella prima sensazione: ricordo di essere uscito e di aver girato la scena”, ha detto la star Aaron Moten a GamesRadar+. “C'è voluto molto lavoro che a volte devi svolgere come attore. Ovviamente credo in dove siamo. Sentivo di dover investire di nuovo nei miei partner di scena e scavare più a fondo nella storia.”

The Wasteland è il nome dato a ciò che resta della Terra dopo il disastro nucleare, con gli eventi della prima stagione che si svolgono nella città distrutta di Los Angeles conosciuta come Nuova California. Potremmo benissimo vedere la stagione 2 di Mojave Wasteland dover adattare un certo gioco preferito dai fan come location centrale…

La prima stagione di Fallout è ora in streaming su Prime Video. Per ulteriori informazioni, segui il resto della nostra copertura su: