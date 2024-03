Russell Westbrook ritorna ai Clippers 3 settimane dopo l'intervento

LOS ANGELES – Russell Westbrook è tornato in campo lunedì sera contro gli Indiana Pacers, appena tre settimane dopo che la guardia stellare dei Los Angeles Clippers si era sottoposta ad un intervento chirurgico per riparare una frattura alla mano sinistra.

L'allenatore dei Clippers Ty Lue ha detto che Westbrook, entrato in partita nel primo quarto, non sarà soggetto a limitazioni di minuti. Westbrook si è rotto la mano che non palleggiava il 1° marzo contro i Washington Wizards ed è stato operato il 4 marzo.

Lue ha detto che ai Clippers è mancata l'energia aggressiva di Westbrook e potrebbero usare di nuovo il suo “pop”. I Clippers hanno vinto 6-6 senza il loro ex MVP.

Westbrook ha una media di 11,1 punti, 5,1 rimbalzi e 4,4 assist in 58 partite. Ha iniziato le prime 10 partite della stagione ma si è spostato dalla panchina per aiutare i Clippers a comunicare meglio in seguito allo scambio di James Harden.

Dalla sua prima partita dalla panchina contro gli Houston Rockets il 17 novembre fino all'infortunio alla mano, i Clippers sono andati 28-8.

“Un altro veterano, un leader in campo, che ha la nostra stessa missione”, ha detto Harden riguardo a ciò che i Clippers otterranno con il ritorno di Westbrook. “Questa è una vittoria del campionato, sono molto felice di riaverlo.