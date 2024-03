Home » Tech Il sistema di accesso peer-to-peer di Telegram è un modo rischioso per risparmiare $ 5 al mese Tech Il sistema di accesso peer-to-peer di Telegram è un modo rischioso per risparmiare $ 5 al mese 0 Views Save Saved Removed 0

Anticipo telegramma Un nuovo modo per guadagnare un abbonamento premium Gratuito: tutto quello che devi fare è offrire volontariamente il tuo numero di telefono per inviare password monouso (OTP) ad altri utenti. In effetti, sembra un’idea terribile, soprattutto per un servizio di messaggistica che fa affidamento sulla privacy.

Utente X @AssembleDebug Dettagli maculati Informazioni sul nuovo programma sulla versione inglese della popolare lingua russa Canale informativo su Telegram. Certo, c'è Sezione nei Termini di servizio di Telegram Descrizione generale del nuovo programma “Peer-to-Peer Login” o P2PL, che attualmente è offerto solo su Android e in alcune località (non specificate). Iscrivendoti al programma, accetti di consentire a Telegram di utilizzare il tuo numero di telefono per inviare fino a 150 messaggi di testo utilizzando OTP ad altri utenti che hanno effettuato l'accesso ai loro account. Ogni mese, il tuo numero viene utilizzato per inviare un numero minimo di password monouso (OTP) e riceverai un codice regalo per un abbonamento premium di un mese.

Sembra una cattiva idea, a cominciare dal problema principale: il destinatario vede il tuo numero di telefono ogni volta che viene utilizzato per inviare una password monouso (OTP). E se di conseguenza accade qualcosa di spiacevole, i termini di Telegram chiariscono che è attivo Voi:

Di conseguenza, comprendi e accetti che Telegram non sarà responsabile per eventuali inconvenienti, inconvenienti o danni derivanti da azioni indesiderate, non autorizzate o illegali degli utenti che vengono a conoscenza del tuo numero di telefono tramite P2PL.

Una volta inviata l'OTP dal tuo numero, il destinatario potrebbe rispondere inviandoti un messaggio di testo. Alle persone che partecipano al programma P2PL viene chiesto di non inviare messaggi di testo ai destinatari di OTP, anche se inviano prima messaggi di testo — Ma non c’è modo per Telegram di imporlo e non c’è modo di impedire alle persone di rispondere a un messaggio OTP. Questo sembra un posto particolarmente brutto per usare il sistema d'onore. READ Android Automotive sta diventando mainstream: una recensione del nuovo sistema di infotainment di General Motors

Telegram afferma che offre questo software per rendere più affidabile la ricezione dei codici di accesso tramite SMS in alcune regioni. Una lettura più pessimistica potrebbe essere che l’azienda stia cercando di evitare le commissioni addebitate per l’invio di codici via SMS – una mossa rispetto al playbook X/Twitter. Infatti, Telegram non si assume alcuna responsabilità se il tuo operatore ti addebita l'invio dei codici di accesso.

Tutto ciò è alquanto insolito per un’azienda che promuove “Politica sulla privacy rivoluzionaria“La base di utenti globale di Telegram è stata attratta dalla piattaforma come un modo privo di algoritmi per distribuire informazioni, sia nel bene che nel male. Abbiamo contattato Telegram per un commento su questo nuovo programma e aggiorneremo questo post se riceviamo una risposta .