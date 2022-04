Le parti fai-da-te Apple sono un po’ più economiche dei prezzi di riparazione

Mela ora Vendita diretta di pezzi di ricambio per iPhone ai clienti, consentendo loro di riparare i propri dispositivi invece di pagare un professionista. Ma se ti aspettavi che la riparazione fai-da-te fosse un modo per risparmiare denaro, potresti essere un po’ deluso. I prezzi di Apple per alcuni dei pezzi di ricambio più comuni sono abbastanza simili a quelli che ti addebitano per le riparazioni in un Apple Store, anche quando sei tu a smontare meticolosamente il telefono per sostituire una parte rotta. Una volta calcolato il credito che ricevi per l’invio di una parte sostituita, puoi vedere risparmi ancora più significativi.

Prendi le sostituzioni della batteria. Apple addebita $ 69 per il kit batteria e viti per i modelli iPhone 12 o 13 e $ 49 per lo stesso kit per iPhone SE di terza generazione. Ma guarda Sito web di AppleE il costo per la sostituzione della batteria fuori garanzia è esattamente lo stesso: $ 69 per un iPhone 12 o 13 e $ 49 per un iPhone SE. Il comunicato stampa di Apple afferma che vende queste parti astesso prezzoInoltre addebita una tariffa alla sua rete di partner di riparazione.

Il prezzo delle alternative di visualizzazione varia leggermente, ma non di molto. Lo schermo dell’iPhone 12 e l’assemblaggio a vite costano $ 267,96 se acquistati direttamente da Apple, mentre Riparazione dello schermo fuori garanzia Costa $ 279 per lo stesso telefono. Per il 12 Mini, il prezzo è di $ 225,96 contro $ 229 per una riparazione Apple, mentre la stessa parte di ricambio per 12 Pro Max costa $ 309,96 contro $ 329 per una riparazione Apple. È un risparmio compreso tra $ 5 e $ 20, ma non è molto.

Un avvertimento importante qui è che l’opzione fai-da-te di Apple offre risparmi ancora più grandi se desideri restituire la parte che hai sostituito. Ad esempio, una vecchia batteria per iPhone 12 o 13 può farti ottenere uno sconto di $ 24,15 secondo il sito di riparazione di Apple, mentre lo sconto per uno schermo restituito è di $ 33,60. Questi sconti sono particolarmente vantaggiosi per le riparazioni della batteria, poiché l’invio di un pezzo di ricambio può far risparmiare più di un terzo del prezzo di un kit di riparazione. Il comunicato stampa di Apple afferma che intende riciclare le parti inviate dai clienti iFixit Appunti Possono anche rinnovarlo per il riutilizzo.

Anche senza queste detrazioni, potrebbero esserci motivi importanti per procedere con il percorso autoeseguibile, a seconda di dove risiedi. Sebbene Apple abbia centinaia di Apple Store negli Stati Uniti e migliaia di partner di riparazione di terze parti in tutto il mondo, ci sono ancora molte persone che non vivono vicino a un luogo che può riparare il loro iPhone e non possono fare a meno dei loro telefoni per il tempo necessario Da tre a cinque giorni lavorativi per la riparazione per posta. Per queste persone, l’opzione di riparazione fai-da-te può fornire un’ancora di salvezza.

Il comunicato stampa di Apple chiarisce che non si aspetta che le opzioni di riparazione fai-da-te siano per tutti. “Per la stragrande maggioranza dei clienti che non hanno esperienza nella riparazione di dispositivi elettronici, visitare un fornitore di riparazioni professionale con tecnici autorizzati che utilizzano parti originali Apple è il modo più sicuro e affidabile per farsi riparare”, si legge e avverte nel suo comunicato stampa. – Le riparazioni del servizio sono riservate ai “clienti che hanno esperienza con le complessità della riparazione di dispositivi elettronici”. Questo potrebbe spiegare perché Apple non offre molti sconti ai clienti desiderosi che cercano di riparare i propri telefoni.