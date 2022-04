Jacksonville Jaguars, LT Cam Robinson Franchise raggiunge un’estensione di tre anni per un valore di $ 54 milioni

Jacksonville, Florida – Jacksonville Jaguars ed entrare a sinistra Cam Robinson Una fonte della lega ha confermato, mercoledì, un accordo per estendere un contratto triennale del valore di 54 milioni di dollari.

Robinson giocherà la stagione 2022 in franchising per $ 16,7 milioni garantiti e guadagnerà invece $ 18 milioni all’anno fino al 2024.

Robinson, che è stato scelto da Jaguar 34th nel Draft NFL 2017, ha anche giocato per il franchise tag nel 2021 per $ 13,75 milioni.

Il blocco di Robinson probabilmente significherà che l’intervento offensivo è fuori dal tabellone per Jaguar con la scelta numero 1 al draft in assoluto. Possono ancora creare Evan Neal o Akim Ikunogiocane uno nella guardia sinistra per un anno, poi spostalo a destra nel 2023. Ma la squadra dovrebbe scegliere un giocatore di passaggio, con Aidan Hutchinson E Travon Walker I due migliori candidati.

Robinson si è classificato al 48° posto tra i contrasti di qualificazione la scorsa stagione con un tasso di vincita del blocco di passaggio dell’86,1% – secondo ESPN Statistics & Information Research – che è appena al di sotto della media (87,5%). Durante le stagioni 2017-21, si è classificato al 69° posto per percentuale di vittorie ai blocchi di passaggio (81,3%) tra i concorrenti che hanno giocato almeno 16 partite.

La rete NFL ha segnalato per la prima volta l’estensione del contratto di Robinson.