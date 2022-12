Watch Rocket Lab ha tentato il suo primo lancio dal suolo americano il 19 dicembre

Aggiornamento alle 19:58 ET: Laboratorio missilistico Annullato il tentativo di lancio di elettroni stasera dal Wallops Flight Facility della NASA in Virginia a causa dei venti di alto livello. Il prossimo tentativo di lancio sarà in azione lunedì 19 dicembreentro una finestra di due ore, a partire da 18:00-20:00 EST (23:00-01:00 20 dicembre GMT).

Dopo anni di lancio di razzi dalla Nuova Zelanda, la società spaziale commerciale Rocket Lab è pronta per il primo lancio negli Stati Uniti.

Con sede in California Laboratorio missilistico La sua prima missione verrà lanciata dal suolo americano oggi (18 dicembre) dal nuovo Launch Complex 2 della NASA Impianto di volo Wallops A Wallops Island, Virginia. L’attività che utilizzerà il file Missile elettronico Per lanciare in orbita tre satelliti HawkEye 360 ​​​​, verranno lanciati durante una finestra di due ore che si apre alle 18:00 EST (2300 GMT) e puoi guardarli dal vivo nella finestra sopra gratuitamente. Rocket Lab inizierà a lanciare il webcast circa 40 minuti prima del decollo.

“Ovviamente questa è una pietra miliare significativa per Rocket Lab. È fantastico essere a questo punto”, ha detto il CEO Peter Beck ai giornalisti in una conferenza stampa pre-apertura il 14 dicembre. Laboratorio missilistico Inizialmente puntando a un lancio il 13 dicembrema ha rinviato il decollo per eseguire ulteriori controlli, condizioni meteorologiche e completare i documenti di volo finali.

Un Rocket Lab Electron che trasporta tre satelliti Hawkeye 360 ​​​​si trova in cima alla nuova piattaforma Launch Complex 2 presso la Wallops Flight Facility della NASA a Wallops Island, in Virginia, prima del lancio previsto per il 28 dicembre 2022. (Credito immagine: NASA)

Il primo lancio di razzi di Rocket Lab negli Stati Uniti potrebbe essere visibile a milioni di persone lungo la costa orientale!

Il lancio di domenica, intitolato “Virginia Is For Launch Lovers” (un’opera teatrale sul motto turistico dello stato “Virginia Is For Lovers”), segnerà l’inizio di una nuova era di flessibilità per Rocket Lab poiché mira a servire i clienti di lancio in tutto il mondo . La società ha collaborato con la NASA a Wallops, così come con il Mid-Atlantic Regional Spaceport per supervisionare i lanci commerciali da Wallops, per sviluppare la nuova scheda.

Finora, Rocket Lab ha utilizzato i suoi due pad al Launch Complex 1 sulla costa della penisola di Mahia in Nuova Zelanda per svolgere missioni aeree. La piattaforma di lancio statunitense consentirà all’azienda di lanciare missioni per i clienti che necessitano di un lancio con sede negli Stati Uniti, come clienti governativi o militari, disse Beck.

Rocket Lab ha aperto Launch Complex 2 nel 2019 e originariamente pianificato di lanciare la sua prima missione da lì nel 2020. Ma quel primo volo è stato ritardato di due anni a causa di un ostacolo nello sviluppo della NASA di un nuovo sistema autonomo di terminazione del volo, un sistema di sicurezza necessario per lanciare l’Electron dal Struttura di volo di Wallops. Rocket Lab utilizza una versione dell’Autonomous Flight Termination System della NASA, che la compagnia chiama Pegasus per i suoi voli elettronici.

David Pearce, direttore della Wallops Flight Facility della NASA, ha detto ai giornalisti che gli errori scoperti nel software di sistema della NASA e i successivi test da parte dell’agenzia spaziale statunitense Forza spaziale E la FAA era la ragione del ritardo. La NASA e la Federal Aviation Administration (FAA) hanno completato la certificazione del sistema prima del tentativo di lancio di domenica e hanno firmato i documenti di lancio finali sabato (17 dicembre).

“È stato a dir poco uno sforzo miracoloso per portarci a questo punto, che considero un punto di svolta nel processo di lancio, non solo a Wallops, ma in tutti gli Stati Uniti”, ha detto Pearce.

Il primo booster di elettroni di Rocket Lab a volare dal Launch Complex 2 presso la Wallops Flight Facility della NASA in Virginia si trova in cima alla sua piattaforma nel dicembre 2022. (Credito immagine: Trevor Mahlmann/Rocket Lab)

La missione Virginia Is For Launch Lovers di Rocket Lab è il primo di tre voli per HawkEye 360 ​​con sede in Virginia, che sta costruendo una costellazione di piccoli satelliti di monitoraggio in radiofrequenza. In base all’accordo di lancio multiplo che HawkEye 360 ​​ha raggiunto ad aprile, Rocket Lab avrà in orbita 15 dei piccoli satelliti entro il 2024.

“Queste missioni aumenteranno la costellazione di satelliti di monitoraggio della radiofrequenza di HawkEye 360, consentendo all’azienda di fornire mappe più accurate delle emissioni di radiofrequenza in qualsiasi parte del mondo”, ha scritto Rocket Lab. Descrizione del compito (Si apre in una nuova scheda).

Siamo in procinto di compiere alcuni grandi primi passi per Electron questa settimana: Prima missione dal suolo statunitense Prima missione per @hawkeye360 Prima missione con Autonomous Flight Termination System a WallopsV Virginia Is For Launch Gli amanti volano NET NET 15th. Resta sintonizzato per gli aggiornamenti meteo pic.twitter.com/P7Dlq0X01h13 dicembre 2022 Vedi altro

Rocket Lab mira a lanciare alla fine una missione Electron al mese dalla sua piattaforma Wallops. L’azienda sta anche costruendo un nuovo edificio, Il più grande razzo riutilizzabile si chiama Neutron che verrà lanciato anche dal sito di lancio degli Stati Uniti. Si prevede che il primo volo di questo missile non supererà il 2024.

Beck ha affermato che il team di lancio del Rocket Lab ha già imparato dalla gestione della sua prima missione a Wallops (i componenti del razzo vengono spediti in un container al sito) e che le basi per l’installazione di un razzo sulla nuova piattaforma statunitense verranno trasferite al nuovo neutrone. un programma. Rocket Lab sta anche costruendo un impianto di produzione di missili a neutroni in Virginia.

“Penso, sai, ci sono molte lezioni da questo”, ha detto Beck. “I prossimi lanci saranno notevolmente più semplici.”

Ma, ha aggiunto, per ora Electron ha bisogno di fare il suo viaggio inaugurale.

“Il missile è pronto e sul cavalletto”, ha detto Beck. “La squadra è pronta ed è ora di volare”.

