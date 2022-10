Nel Connecticut, 2 agenti sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco e un altro è rimasto gravemente ferito

Due agenti di polizia sono stati colpiti a colpi di arma da fuoco e un altro è rimasto gravemente ferito in una sparatoria a Bristol mercoledì notte. Polizia di Stato del Connecticut dichiarato.

La polizia non ha ancora rilasciato i dettagli sull’incidente e non è chiaro a quale dipartimento appartengano gli agenti. Rapporti sui media locali La sparatoria è avvenuta in una zona residenziale mercoledì sera. La polizia di Stato è intervenuta sul posto dopo la segnalazione di colpi di arma da fuoco sparati dalla polizia intorno alle 23:00

La polizia di Stato ha chiesto preghiere per le famiglie degli ufficiali uccisi e per l’ufficiale ricoverato.

“Si è fermato per 30 secondi e poi un altro giro di ‘pop pop pop pop pop pop’ e poi si è fermato. [we] Ha iniziato a sentire le sirene e tutto il resto”, ha detto il testimone oculare Ted Krawiec a Channel 3.

Il bambino della Georgia Quinton Simon potrebbe essere scomparso; La polizia ha definito la madre la “principale sospettata”

CT Il procuratore generale annuncia un consiglio speciale sui diritti di aborto

“3 agenti uccisi a colpi di arma da fuoco a Bristol [officer-involved shooting]. Stiamo ancora lavorando diligentemente per raccogliere informazioni accurate Dai nostri investigatori e tutto ciò che è coinvolto. Faremo una conferenza stampa non appena possibile. Ancora una volta, sii paziente perché la scena è ancora molto attiva e fluida”, ha scritto la polizia di stato in una precedente dichiarazione.

Fare clic qui per ottenere l’app Fox News

Questa è una storia in crescita. Torna presto per gli aggiornamenti.