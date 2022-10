Contenzioso tra Arabia Saudita e Stati Uniti sul motivo del taglio del petrolio OPEC+

L’Arabia Saudita si rifiuta di inquadrare la decisione dell’OPEC + come politica

Dice di aver informato gli Stati Uniti che il ritardo sarebbe economicamente negativo

Dice che la decisione era basata sull’equilibrio del mercato e sul contenimento della volatilità

La Casa Bianca afferma di aver presentato un’analisi che afferma che i tagli faranno male

IL CAIRO (Reuters) – L’Arabia Saudita ha respinto le critiche alla decisione dell’OPEC+ della scorsa settimana di tagliare l’obiettivo di produzione di petrolio nonostante le obiezioni degli Stati Uniti in quanto “non basate sui fatti” e ha affermato giovedì che la richiesta di Washington era di ritardare il taglio di un mese. Ha avuto conseguenze economiche negative.

La Casa Bianca lo ha contestato giovedì, dicendo di aver presentato ai sauditi un’analisi che ha mostrato che i tagli potrebbero danneggiare l’economia globale. Questa contraddizione si è aggiunta a quello che era già un periodo gelido nelle relazioni tra i due paesi, che da decenni avevano un’alleanza energetica per la sicurezza.

L’OPEC+, il gruppo di produttori che comprende l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) e alleati tra cui la Russia, ha annunciato la scorsa settimana un taglio di 2 milioni di barili al giorno dal suo obiettivo di produzione dopo settimane di pressioni da parte dei funzionari statunitensi contro tale mossa.

Registrati ora per ottenere l’accesso illimitato e gratuito a Reuters.com Registrati

La mossa è arrivata anche se i mercati dei combustibili rimangono rigidi, con le scorte nelle principali economie a livelli inferiori rispetto a quando l’OPEC ha tagliato la produzione in passato.

Il taglio dell’OPEC+ ha sollevato preoccupazioni a Washington sulla possibilità di un aumento dei prezzi della benzina in vista delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti a novembre, poiché i Democratici cercano di mantenere il controllo della Camera e del Senato.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha promesso all’inizio di questa settimana che “ci saranno conseguenze” per le relazioni degli Stati Uniti con l’Arabia Saudita dopo la mossa OPEC+.

Giovedì il ministero degli Affari esteri saudita ha affermato che la decisione dell’OPEC + è stata adottata per consenso, tenendo conto dell’equilibrio tra domanda e offerta e mirando a frenare la volatilità del mercato.

La dichiarazione del ministero degli Esteri saudita fa riferimento alle consultazioni con gli Stati Uniti prima della riunione dell’Opec+ del 5 ottobre, in cui è stato chiesto di posticipare i tagli di un mese.

E il comunicato del ministero degli Esteri saudita afferma: “Il Regno ha chiarito, attraverso le sue continue consultazioni con l’amministrazione americana, che tutte le analisi economiche indicano che il rinvio della decisione OPEC+ per un periodo di un mese, secondo quanto proposto, comporterà avere conseguenze economiche negative».

Gli Stati Uniti hanno accusato l’Arabia Saudita di inchinarsi a Mosca, che si oppone a un tetto massimo occidentale sul prezzo del petrolio russo in risposta alla sua invasione dell’Ucraina.

“Abbiamo fornito all’Arabia Saudita un’analisi per dimostrare che non ci sono basi di mercato per abbassare gli obiettivi di produzione e che possono facilmente aspettare il prossimo incontro dell’OPEC per vedere come si svilupperanno le cose”, ha affermato il portavoce della Casa Bianca Jack Kirby in una nota. Ha aggiunto che altri paesi dell’OPEC hanno detto agli Stati Uniti di sentirsi “costretti” a sostenere la decisione saudita.

La dichiarazione del ministero degli Esteri saudita, citando un funzionario senza nome, ha sottolineato il “puro contesto economico” del taglio del petrolio. La domanda di petrolio si è indebolita in tutto il mondo, con l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC), il Dipartimento dell’energia degli Stati Uniti e l’Agenzia internazionale per l’energia che hanno ridotto le previsioni sulla domanda per il 2023 questa settimana.

Tuttavia, giovedì l’Agenzia internazionale per l’energia ha aggiunto che la mossa dell’OPEC potrebbe esacerbare la domanda, affermando che “l’aumento dei prezzi del petrolio potrebbe rivelarsi il punto di svolta per l’economia globale già sull’orlo della recessione”.

La dichiarazione saudita afferma che il regno considera le sue relazioni con gli Stati Uniti una “relazione strategica” e sottolinea l’importanza del rispetto reciproco. Il Consiglio di cooperazione del Golfo, ha rilasciato una dichiarazione a sostegno delle dichiarazioni dell’Arabia Saudita, elogiando gli sforzi del Regno per proteggere il mercato dalle fluttuazioni.

In una ricerca della scorsa settimana, Goldman Sachs ha affermato negli ultimi 25 anni che l’OPEC non ha mai tagliato la produzione quando le scorte nell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – composta da 38 delle economie più ricche del mondo – erano così basse. Le azioni dell’OCSE sono attualmente inferiori dell’8% alla media quinquennale. Tuttavia, hanno notato che l’OPEC ha tagliato la produzione durante i periodi di domanda debole.

Registrati ora per ottenere l’accesso illimitato e gratuito a Reuters.com Registrati

(Segnalazione di Ahmed El-Hami, Moaz Abdel-Aziz e Maha El-Dahan). Montaggio di Jacqueline Wong, Tom Hogg, Jane Merriman e Margarita Choi

I nostri criteri: Principi di fiducia di Thomson Reuters.