Futures Dow: il mercato azionario svende mentre la Fed aggressiva vede un nuovo prezzo finale

I futures Dow sono scesi durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Il mercato azionario è sceso bruscamente mercoledì dopo che la Federal Reserve è salita di nuovo fortemente e ha indicato un picco più alto, o prezzo "definitivo".







Questa è una correzione nel mercato azionario. Gli investitori dovrebbero rimanere cauti, ma cercare nomi di spicco.

Collezionismo del Centenario (CELH), Onde d’urto mediche (SAV), ATI (ATI), Fonderie Globali (GFS) E il Enfase di energia (ENPH) Tutti mostrano una forte forza relativa in un mercato debole.

Stock CELH e Shockwave Medical disponibili all’indirizzo Classifica IBD Elenco di controllo. Entrano Celsius Holdings, Enphase e SWAV difetto 50. Le azioni ENPH sono in archivio IBD Big Cap 20. Mercoledì è stato un centenario Azioni IBD oggimentre Shockwave era lunedì.

Il video incluso in questo articolo discute il movimento delle montagne russe del mercato di mercoledì e analizza le azioni Celsius, ATI e GFS.

Riunione della Fed

Come previsto, la Fed ha alzato il suo tasso di interesse di riferimento di 75 punti base per il terzo incontro consecutivo e ha alzato l’intervallo target al 3%-3,25%.

I politici della Fed ora vedono il tasso sui fondi federali al 4,4% alla fine del 2022, dal 3,4% dopo la riunione di giugno. Ecco cosa stanno scontando i mercati: altri 75 punti base alla riunione di novembre, seguiti da 50 punti base a dicembre, per un intervallo di fine anno compreso tra 4,25% e 4,5%.

La banca centrale ha anche segnalato un lieve inasprimento nel 2023, prevedendo che il tasso sui fed funds sarà del 4,6% alla fine del prossimo anno contro il 3,8% previsto a giugno. Anche questo non è in linea con ciò che gli osservatori del mercato si aspettavano per il prezzo finale. I responsabili politici prevedono che il tasso scenderà al 3,9% nel 2024.

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha ribadito che la banca centrale non rinuncerà all’inflazione. Ha notato che un “atterraggio morbido” sarebbe stato difficile, ma non ha detto quali fossero le possibilità di una recessione. “Ad un certo punto” la Fed rallenterà il ritmo degli aumenti dei tassi, ha detto Powell, ma non ha indicato quando ciò potrebbe accadere. Ha aggiunto che la politica della Fed dovrebbe rimanere “limitata” per qualche tempo.

Il presidente della Fed Powell ha affermato che il mercato del lavoro rimane “sbilanciato”, anche se ha aggiunto che i prezzi delle materie prime sembrano aver raggiunto il picco.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow Jones sono in calo dello 0,6% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono scesi dello 0,9%. I futures Nasdaq 100 sono scesi dell’1,2%.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 6 punti base al 3,57%.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

Unisciti agli esperti di IBD mentre analizzano le azioni utilizzabili del mercato azionario su IBD Live

mercato azionario mercoledì

Il mercato azionario è salito modestamente in seguito alla decisione dell’incontro della Fed, quindi è partito per un round di rotazione che si è concluso ai minimi della sessione.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso dell’1,7% mercoledì negoziazione in borsa. L’S&P 500 è sceso dell’1,7%. Il Nasdaq Composite è crollato dell’1,8%. Small cap Russell 2000 è sceso dell’1,5%

I prezzi del greggio statunitense sono scesi dell’1,2% a 82,94 dollari al barile.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è sceso di 6 punti base al 3,51% dopo aver toccato brevemente il 3,62% in seguito all’aumento del tasso della Fed. Il rendimento dei Treasury a 2 anni è salito sopra il 4% per chiudere intorno al 4,04%, ma è lontano dai massimi della sessione.

ETF

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) è diminuito dell’1,8%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) ha rinunciato all’1,4%. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) ha perso lo 0,8%.

SPDR S&P Metalli e ETF minerari (XME) è in calo del 2,1% mentre l’ETF US Global Gates è in calo )Aerei) è diminuito del 4% in una brutta giornata di gioco durante il viaggio. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è in calo dell’1,1%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) in calo dell’1,5% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) 2,1%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) è diminuito dell’1,7%.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) L’ETF ARK Genomics è in calo del 2,65% e l’ETF ARK Genomics (ARKG) 2,7%.

I 5 migliori titoli cinesi da tenere d’occhio in questo momento

azioni CELH

Le azioni Celsius sono scese del 3,9% a 98,23 mercoledì. Le azioni si sono ritirate per trovare supporto alla loro media mobile di 10 settimane dopo un aumento del 209% da inizio maggio a fine agosto. In altre due settimane, il titolo CELH potrebbe avere una nuova base a 118,29 punto di acquisto. Gli investitori possono utilizzare 108.47 come ingresso anticipato per il produttore di bevande energetiche.

Il Linea di forza relativa Il titolo CELH è davvero a livelli record.

Azione ad onde d’urto

Il titolo SWAV è sceso dell’1,85% a 284,69 mercoledì, invertendosi da 300,96 del giorno. Il titolo Shockwave continua a trovare supporto intorno alla linea dei 21 giorni.

ATI stock

Il titolo ATI ha perso poco più del 2% a 29,67, scambiando intorno alla linea dei 21 giorni dopo essere tornato da un massimo di sette anni di 33,31. Le azioni del produttore di metalli preziosi sono scese a un massimo precedente e al di sopra della linea delle 10 settimane. Un rimbalzo di una serie di 10 settimane può fornire un accesso anticipato, con una regola adatta che rimane per un’altra settimana.

Mentre le azioni di ATI sono scese, la sua serie RS è a livelli più alti.

Condivisione GFS

Il titolo GlobalFoundries è sceso dello 0,9% a 56,29. Questo è appena al di sopra della linea di 50 giorni e completamente nuova di 200 giorni, mentre lo stock GFS è appena al di sotto della linea di 10 settimane. L’IPO 2021 della fonderia di chip è troppo profonda doppia base inferiore Visualizza maniglia 66,06 punti di acquisto. Alla fine di questa settimana, l’indicatore GFS sarà abbastanza lungo da essere la propria base, con la stessa voce 66,06.

Azioni ENPH

Il titolo Enphase è sceso di 15 centesimi a 304,56 e ha continuato a trovare supporto dalla media mobile a 21 giorni. Il titolo ENPH si sta ancora estendendo dalla serie di 50 giorni, ma sta scendendo. La linea RS di Enphase ha raggiunto nuovi massimi per settimane.

analisi del mercato azionario

Come al solito, il mercato azionario è crollato dopo la decisione della Fed di aumentare i tassi, le nuove aspettative sui tassi ei commenti di Powell, e per un breve periodo è fortemente salito prima di chiudere definitivamente con forti perdite. I principali indicatori sono stati finalmente brutti, al di fuori delle sessioni di inversione ribassista.

Sebbene i mercati non siano stati sorpresi mercoledì, è probabile che il tono della Fed in generale sia più aggressivo del previsto. Ma, alla fine, la Federal Reserve sta aumentando in modo aggressivo i tassi di interesse nonostante i crescenti rischi di recessione, al fine di riportare l’inflazione nel suo fondo.

I mercati hanno spesso una reazione della Fed di un giorno. Ma anche se le azioni fossero rimbalzate giovedì, non sarebbe significativo.

Tutti i principali indicatori hanno rotto i loro minimi recenti mercoledì e hanno mancato le medie mobili a 50 giorni. I minimi di giugno non sono lontani.

Time to Market con la strategia di mercato ETF di IBD

Cosa stai facendo adesso

Alla fine, non sono le notizie che contano, ma la reazione del mercato alle notizie. Il mercato azionario non ha reagito bene alla decisione della riunione della Federal Reserve di mercoledì.

Il mercato può riprendersi a breve termine o anche un buon rialzo nell’arco di diverse settimane? certamente. Ma gli investitori vorranno vedere più prove.

Titoli leader come Celsius, Shockwave ed Enphase potrebbero lanciare segnali di acquisto lampeggianti all’inizio del tentativo di rialzo del mercato. Ma gli investitori devono bilanciare il desiderio di entrare rapidamente in titoli caldi e assicurarsi che sia in corso un trend rialzista su larga scala. Se il mercato si sta dirigendo verso i minimi a giugno o più tardi, è probabile che i leader relativi crollino.

Se il mercato azionario reale si consolida, ci saranno molte opportunità. La chiave è essere pronti.

Lavora su quelle liste di controllo. Concentrati su titoli con una forte forza relativa e titoli che mantengono o recuperano medie mobili chiave.

Leggi La grande immagine Ogni giorno per essere al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei settori di punta.

