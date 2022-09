Primo sulla CNN: Ginny Thomas ha accettato un’intervista al comitato del 6 gennaio

CNN

—



Un’audizione della Commissione ristretta della Camera del 6 gennaio 2021 ha raggiunto un accordo con Ginny Thomas, l’attivista conservatrice e moglie del giudice della Corte Suprema Clarence Thomas, che sarà intervistata dalla commissione nelle prossime settimane, ha affermato una fonte vicina alla commissione . .

L’avvocato di Ginni Thomas, Mark Paoletta, ha confermato l’intervista volontaria in una dichiarazione, dicendo: “Come è stato detto dall’inizio, la signora Thomas è desiderosa di rispondere alle domande della giuria per chiarire eventuali idee sbagliate sul suo lavoro riguardo alle elezioni del 2020. . . Non vede l’ora di cogliere l’opportunità.”

I membri del gruppo hanno affermato da tempo di essere interessati a parlare con Thomas, soprattutto dopo che la CNN lo ha segnalato per la prima volta Messaggi di testo che ha scambiato con l’allora capo dello staff della Casa Bianca di Trump, Mark Meadows Sulla cancellazione delle elezioni prima del 6 gennaio.

Ma nei mesi successivi alla diffusione della notizia, non c’è stata alcuna indicazione che far testimoniare Thomas fosse una priorità per la giuria. Ha anche ispirato i legislatori statali in Arizona e Wisconsin Per ribaltare la vittoria elettorale formale di Joe Biden.

Thomas ha partecipato a una manifestazione prima dell’attacco alla capitale degli Stati Uniti, insistendo in un’intervista con il Washington Free Beacon sul fatto che lei e suo marito hanno mantenuto le loro carriere separate. Ha anche detto di aver lasciato la folla prima che i manifestanti diventassero violenti.

Ha pubblicamente criticato l’udienza del 6 gennaio alla Camera, invitando due repubblicani che fanno parte del comitato ristretto della leadership del GOP della Camera a rinunciare alle loro conferenze.

A giugno, ha detto Paola In una lettera al comitato Non crede che al momento ci siano basi sufficienti per parlare con Thomas.

“Chiedo alla commissione di fornire una migliore giustificazione del motivo per cui la testimonianza della signora Thomas è rilevante per l’intento legislativo della commissione”, ha scritto in una lettera ottenuta dalla CNN.

La risposta dell’avvocato ha fatto seguito alla lettera del comitato del 16 giugno che chiedeva a Thomas di incontrarsi con il comitato a luglio per fornire i documenti pertinenti per l’udienza.

Il gruppo include anche la corrispondenza e-mail tra Thomas e John Eastman, l’avvocato della campagna elettorale dell’ex presidente Donald Trump, e i messaggi tra lui e Meadows. I testi mostrano Thomas che esorta Meadows a continuare la lotta per cambiare i risultati delle elezioni presidenziali del 2020.

L’avvocato di Thomas ha detto in una lettera di giugno che la sua cliente era “disposta a sostenerla” e “ansiosa di riabilitare il suo nome”, ma che senza ulteriori informazioni dal pannello, temeva che le fosse stato chiesto di “continuare le molestie infondate che ha subito”. a cui è stata sottoposta dal 6 gennaio”.

“Non c’è nessuna storia da svelare qui”, ha detto nella lettera.

Questa è una notizia importante e verrà aggiornata.