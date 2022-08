I futures sulle azioni sono leggermente aumentati mentre Wall Street attende i dati sull’inflazione

Commercianti sul pavimento della Borsa di New York, 1 agosto 2022.

Durante il normale trading di lunedì, l’indice S&P 500 è sceso dello 0,12%. L’indice Nasdaq Composite è in ribasso dello 0,10%. Il Dow ha guadagnato 29,07 punti chiudendo in rialzo dello 0,09%.

Novavax è sceso del 32% nel trading esteso dopo aver tagliato la guida alle entrate per l’intero anno a causa della debole domanda di vaccini Covid.

I futures sulle azioni statunitensi sono leggermente aumentati martedì mattina dopo che Wall Street ha pesato sulle aspettative per i titoli azionari, osservando più risultati sugli utili e dati sull’inflazione che determineranno il ritmo degli aumenti dei tassi di interesse in futuro.

“Penso che un nuovo test sia una possibilità e gli investitori dovrebbero stare attenti all’acquisto qui”, ha detto lunedì Jim Lakamp di Morgan Stanley Wealth Management al “Closing Bell” della CNBC.

“Dovresti usare una manifestazione come questa per vendere alcune cose di cui stai cercando di sbarazzarti – sai, non vuoi più il formaggio, vuoi uscire dalla trappola”.

Sul fronte economico, gli investitori stanno aspettando l’ultima lettura dell’IPC di luglio, prevista per mercoledì, per trovare un po’ di chiarezza sul percorso degli aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve mentre lavora per eliminare, o almeno rallentare, l’inflazione.

Gli investitori stanno anche aspettando un altro lotto di guadagni martedì. Workhorse, Capri Holdings e Ralph Lauren riporteranno i risultati trimestrali prima del campanello. Coinbase, Spirit Airlines, Roblox, Sweetgreen ed EVgo riferiranno dopo la chiusura del mercato.