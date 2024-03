Punti di forza della NFL: cosa fanno i running back il primo giorno

Lunedì la free agency della NFL ha trovato una serie di accordi e grandi nomi come Saquon Barkley, Kirk Cousins ​​​​e Christian Wilkins che hanno trovato nuove case. In effetti, il edge rusher dei Minnesota Vikings Daniel Hunter è ancora l'unico giocatore tra i primi 12 tra i 150 migliori agenti liberi di Randy Mueller.

I contratti però potranno essere firmati ufficialmente solo mercoledì AtleticoMike Sandow, Kalin Kahler e Don Bombay non hanno dovuto aspettare fino ad allora per condividere i loro più grandi risultati ottenuti dalla prima ondata di mosse.

Santo: Sì, sono rimasto sorpreso nel vedere la raffica di running back raggiungere immediatamente un accordo. Tuttavia, penso che valga la pena notare che questi accordi non hanno cambiato la leadership di mercato. In termini di accordi stipulati, l'accordo di Edwards con i Los Angeles Chargers è stato di valore (un modesto accordo di due anni) e adeguato (il coordinatore offensivo dei Chargers Greg Roman lo ha allenato a Baltimora). Edwards ha 28 anni, ma ha solo 699 successi in carriera. Ha registrato una media di 4,9 yard per riporto in carriera e soddisfa un grande bisogno dei Chargers a un prezzo ragionevole.

Kahler: Sì, è cambiato rispetto alla tendenza recente. Barkley a Philadelphia è interessante per me perché se Barkley riesce a rimanere in salute, si unirà all'attacco con altri registi di punta come Jalen Hurts, AJ Brown e Devonta Smith. Riesci a immaginare Barkley e i suoi quadricipiti incredibilmente forti che spingono Hurts in una spinta pressante? Non noteranno che Jason Kelce se n'è andato.

Bombay: La fretta di firmare i rushers sembra certamente controintuitiva. Soprattutto guardando alcuni numeri preliminari. I running back ammessi lunedì sono tutti produttori inconsistenti, ma hanno tutti un potenziale considerevole se riescono a rimanere in salute. Jacobs a Green Bay è molto interessante. È migliore di chiunque altro nel calcio. L’unica domanda è se l’allenatore Matt LaFleur gli darà 340 carry, dato che Jacobs ha guidato il campionato con 1.653 yard nel 2022 con i Las Vegas Raiders. Il maggior numero di palle perse di un running back dei Packers sotto LaFleur è stato di 236.

Ha avuto un ottimo QB in Kirk Cousins, ma ha 35 anni e viene da un tendine d'Achille strappato. I Falcons lo rinchiusero per quattro anni con 100 milioni di dollari garantiti. Finisce in modo intelligente o stupido per Atlanta, e perché?

Bombay: Era il miglior quarterback sul mercato e un giocatore che poteva elevare una squadra. I Falcons dovranno combattere i Cousins ​​a meno che le altre squadre non si dividano. Quindi da questo punto di vista è una buona mossa. Ma l’altra parte non è Kirk Cousins ​​del 2018, che ha lasciato Washington per il Minnesota. Ora, Cousins ​​​​ha 35 anni (36 ad agosto!) ed è reduce da una lacrima d'Achille. Potrebbe essere rallentato da un infortunio e, se è come la maggior parte dei quarterback, le sue capacità inizieranno a deteriorarsi. Ecco perché i Vichinghi non vogliono fare tutto ciò che hanno fatto i Falcons.

Santo: Ciò rende i Falcons migliori in questo momento e offre loro un'opzione migliore in questa offseason a un prezzo migliore associato a più spazio sul tetto salariale. Sembra la firma perfetta per i Falcons in base alla loro provenienza dal roster e alla loro posizione con la scelta numero 8 nel draft.

Kahler: È stata la mossa migliore che avrebbero potuto fare. Atlanta aveva un disperato bisogno di un quarterback e, nonostante le speculazioni secondo cui Justin Fields sarebbe finito lì, Cousins ​​​​è un'ottima opzione per una squadra che ha bisogno di un titolare affidabile. Sì, viene da un grave infortunio, ma non si è ripreso come Aaron Rodgers, quindi la cosa non mi disturba più di tanto. Sappiamo chi è Cousins ​​​​come quarterback ed è una mossa intelligente per Atlanta firmarlo con un contratto triennale mentre il nuovo staff tecnico può capire cosa ci aspetta.



Christian Wilkins, difensore dei Dolphins, è andato a Las Vegas per un contratto quadriennale del valore massimo di 110 milioni di dollari, con 84,75 milioni garantiti. (Kirby Lee/USA Today)

Christian Wilkins ha ricevuto un enorme contratto con i Raiders. Come vedi il suo impatto sulla difesa di Las Vegas insieme a Maxx Crosby?

Santo: L'unica domanda riguardante il prezzo pagato dai ciclisti sembrava elevata sulla base dei rapporti iniziali. Dal punto di vista prettamente calcistico, Wilkins migliora notevolmente il fronte difensivo. Il suo nuovo coordinatore difensivo, Patrick Graham, ha ricoperto lo stesso incarico con Miami quando i Dolphins hanno scelto Wilkins nel 2019. Anche quella familiarità aiuta.

Bombay: È ancora più difficile credere che i Dolphins fossero disposti a liberarlo. È un talento raro con la capacità di influenzare il passaggio e la corsa. È stato uno dei motivi per cui i Dolphins sono riusciti a generare pressione la scorsa stagione anche con gli infortuni di altri giocatori. Abbinandolo a Crosby, i Raiders costringeranno gli avversari a raddoppiare l'uno o l'altro, il che significa che uno di loro creerà il caos.

Kahler: Sono con Dan, so che Miami ha bisogno di risparmiare soldi per un'estensione del Tua Tagovailoa, ma sono sorpreso che abbiano rifiutato di taggare Wilkins. Era un capitano e una parte fondamentale della difesa, il tipo di giocatore che vuoi far crescere. Wilkins ha avuto il suo anno migliore nel 2023, con licenziamenti (nove), pressioni del QB (61) e successi del QB (23), e mi aspetto che continui quel dominio a Las Vegas, rendendo quel fronte difensivo ancora più difficile da bloccare. Accanto a Crosby.

Ciò suggerisce che, poiché le guardie free-agent vengono pagate così tanto nel Day 1, diventano pezzi importanti e apprezzati del puzzle offensivo? Oppure le squadre pagano un premio perché ci sono meno guardie di talento?

Kahler: Penso che sia più probabile quest'ultima cosa. Recentemente abbiamo visto le guardie spingere per grandi affari, come Kevin Zeitler ha firmato con i Cleveland Browns per un contratto discografico nel 2017, quindi non sarei sorpreso di vedere di nuovo grandi numeri in questa offseason. Il calcio si vince in trincea, la realtà è che non ci sono abbastanza grandi uomini qualificati ed esperti là fuori.

Santo: Le tre guardie di alto rango hanno concordato i termini dei contratti già all'inizio del periodo di negoziazione. Non sono pronto a dire che faccia la differenza nel modo di pensare del campionato. Guardando le squadre che hanno dato la priorità ai New York Giants, ai Carolina Panthers e ai Los Angeles Rams si dice di più su queste squadre che sulla lega. Queste squadre cercano di proteggere i quarterback vulnerabili per diversi motivi.

Bombay: Le guardie sono considerate meno importanti a meno che tu non ne abbia almeno una buona. E molte squadre non ne hanno una buona. Rimangono cittadini di terza classe dopo i contrasti e i centri, ma le squadre non possono funzionare senza un gioco di guardia decente. I Kansas City Chiefs sono la squadra che ogni squadra cerca di emulare. Hanno reso Joe Tunney una delle guardie più pagate della NFL quando lo ha ingaggiato come free agent nel 2021 dai New England Patriots.

Lunedì ci sono stati molti acquisti di alto profilo, ma qual è la tua mossa nascosta preferita finora nella free agency?

Santo: Al di là dell'accordo con Gus Edwards menzionato sopra, l'aggiunta da parte di Houston del difensore Denico Audrey per 10 milioni di dollari in due anni ha attirato la mia attenzione. Autry ha 33 anni, ma resta un giocatore produttivo. È 15esimo nei licenziamenti nelle ultime tre stagioni (28 1/2). Rimanendo nell'AFC South, affronterà due delle sue ex squadre, Indianapolis e Tennessee, per un totale di quattro partite a stagione.

Bombay: Mi è piaciuto l'acquisto di Geno Stone dai Cincinnati Bengals dai Baltimore Ravens. Il gioco difensivo incoerente gli è costato la scorsa stagione dopo aver perso Jesse Bates e Von Bell in free agency, e hanno bisogno di più talento in quella posizione. Stone è giovane (24 anni), produttivo (ha guidato le difese della NFL con sette intercettazioni) e non troppo costoso (secondo quanto riferito, ha firmato per 15 milioni di dollari in due anni). Inoltre proviene da uno dei principali rivali del Bengala.

Kahler: Mi piace il centro dei Dallas Cowboys Tyler Piadass che segue Don Quinn a Washington. La linea offensiva dei Chiefs, soprattutto il centro, ha sofferto di infortuni la scorsa stagione e Biadasz porta coerenza nel ruolo chiave. Ha giocato 49 partite da titolare negli ultimi tre anni a Dallas e, con Washington che probabilmente sceglierà un nuovo quarterback, è una buona mossa rafforzare la linea offensiva sotto il centro.

(Foto in alto di Saquon Barkley: Sarah Stier/Getty Images)