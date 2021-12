Il Senato ha votato per abrogare l’ordinanza sul vaccino Biden per le imprese

Mentre le possibilità di ottenere un voto in consiglio sono incerte e non diventerà legge poiché Biden è determinato a porre il veto, la mossa dimostra l’opposizione bipartisan al Congresso al mandato di vaccinazione del governo federale per le grandi imprese.

Senato del Partito Repubblicano dell’India per questa iniziativa. Mike Brown ha presieduto, e sono bastati 51 voti per essere approvato dalla Camera.

Sondaggio finale 52-48. Due Democratici, Senso del Montana. John Tester e Joe Mancin del West Virginia si sono uniti ai loro 50 colleghi del GOP nel voto per abrogare il requisito.

Quindi integrato e Una corte d’appello federale il mese scorso Bloccato temporaneamente Le regole di vaccinazione dell’amministrazione Biden dovrebbero entrare in vigore il 4 gennaio. Diverse cause contro l’ordineQuindi integrato e Trasferito alla Corte d’Appello Federale dell’Ohio , Molti si aspettano che il caso finisca davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti.

I repubblicani del Senato hanno depositato il mese scorso La loro sfida Sotto l’ordine di Pitton ai sensi del Congress Amendment Act, il Congresso è un’entità legislativa che consente a un ramo esecutivo di riconquistare il potere.

Brown e altri repubblicani del Senato hanno sostenuto che il mandato sui vaccini viola l’autorità federale e mette ulteriore pressione sulle aziende che sono già in difficoltà, insistendo sul fatto che i vaccini sono una scelta personale.

La scorsa settimana, una manciata di repubblicani al Senato ha dovuto affrontare una scadenza per finanziare il governo del Congresso Minacciati Il governo dovrebbe forzare lo sciopero fino a quando non potrà votare un emendamento che vieta l’uso dei fondi federali per gli ordini di vaccinazione del governo 19 di Biden. Tuttavia, l’emendamento alla fine è fallito con 50-48 voti.

Quando ha votato per estendere i finanziamenti del governo fino a febbraio per evitare uno sciopero, Mancin ha annunciato di aver co-sponsorizzato una risoluzione del GOP per modificare l’obbligo del vaccino per le imprese e “lo sostiene con forza”.

“Dobbiamo incoraggiare i datori di lavoro privati ​​che hanno la responsabilità di proteggere i propri dipendenti da Covit-19 e non imporre multe”, ha affermato il Partito Democratico della Virginia Occidentale in una nota. Rapporto La settimana scorsa.

Munchin non è l’unico democratico ad esprimere sostegno per l’abrogazione dell’ordinanza sui vaccini.

Spiegando la sua opposizione alla necessità del vaccino, Tester ha dichiarato: “Ho ripetutamente sentito preoccupazioni dalle piccole imprese del Montana e dai leader della comunità sull’impatto negativo dell’ordine del vaccino commerciale privato sulla loro base e sull’economia del nostro stato”.

“Ecco perché intendo unirmi alla maggior parte dei miei colleghi nella protezione dei posti di lavoro e delle piccole imprese del Montana da queste gravose normative”, ha affermato martedì in una nota.

L’ex leader della minoranza al Senato Mitch McConnell Detto Fox News Ha aggiunto che il Senato voterà la risoluzione questa settimana, aggiungendo che “ci sono buone probabilità che il Senato passi”.

Parlando con i giornalisti martedì, il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer ha definito la sfida guidata dai repubblicani al mandato di vaccinazione del governo 19 un “voto scientifico contro i vaccini”.

“Se i loro piani si realizzano, il governo. “È contro la scienza, è contro il buon senso, non ha senso.”

Tuttavia, molte aziende hanno adottato volontariamente misure precauzionali contro l’insorgenza di epidemie del governo 19 per proteggere i propri dipendenti e clienti. Il governo avanza con gli ordini di vaccinazione Indipendentemente dal fatto che i tribunali colpiscano o sostengano le regole dell’amministrazione Biden.

La storia e il titolo sono stati aggiornati mercoledì con ulteriori miglioramenti.

Correzione: una versione precedente di questa storia è stata pubblicata. Ha travisato la posizione di leadership di Mitch McConnell. È il leader della minoranza al Senato.