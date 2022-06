Terry McLaurin, Depo Samuel tra i sette giocatori della NFL che al momento meritano un aumento

Ha molto senso, ma in tutto il campionato ci sono tipi di gestione hardcore che pensano che non paghi un giocatore a meno che non sia necessario. Sono più concentrati sulla costruzione per il domani che sul vincere oggi. A un certo livello, questo ha senso – Se Sottoscrivi il modello di business tradizionale e conservativo che tratta il tetto salariale come un oggetto inflessibile. Le squadre hanno vinto campionati con questa mentalità. Ma questa filosofia può anche creare un muro tra lo spogliatoio e il front office, come abbiamo visto ancora una volta questa non è adatta a giocatori che cercano accordi o sospendono servizi dall’allenamento per insoddisfazione per lo stato contrattuale.