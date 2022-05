Rapporto e punti salienti del Gran Premio di Miami 2022: Verstappen vince il Gran Premio inaugurale di Miami su Leclerc dopo il dramma ritardato della Safety Car

Max Verstappen ha vinto il suo primo Gran Premio di Miami, dopo aver strappato il comando a Charles Leclerc della Ferrari all’inizio della gara e averlo difeso in una lotta avvincente a fine gara. Il campione della Red Bull ha portato il campione in carica P2 Carlos Sainz alla curva 1 all’inizio e ha iniziato rapidamente ad avvicinarsi a Leclerc. Il pilota della Ferrari ha perso il comando a favore del suo rivale sulla linea principale all’inizio del giro 9 del 57 e al giro 24 è passato da medio a difficile, facendo reagire Verstappen fermandolo due giri dopo. Sembra che Verstappen scatterà verso la vittoria davanti al porto turistico di Miami Gardens… LEGGI DI PIÙ: Verstappen euforico per la vittoria in “rimonta” a Miami, ma invita la Red Bull ad accontentarsi di fine settimana “colpisci e falli” Questo è successo fino all’avvertimento del 41° giro, la VSC ha attivato la safety car innescata da una collisione tra Pierre Gasly e Lando Norris, provocando la testacoda del pilota della McLaren a causa dell’esplosione della sua gomma posteriore destra. Perez ha colto l’occasione per ricercare nuove modalità di P4, e si è distinto lì, con Verstappen, Leclerc e Sainz che avanzavano. La ripartenza del giro 47 ha visto Verstappen andare oltre ma faticare a costruire un gap davanti a Leclerc. Altrettanto dura per Sainz, che è stato inseguito da Sergio Perez di medio livello per finire ultimo sul podio. Perez ha cercato di superare Sainz al giro 52 ma si è spento, i due piloti evitavano il contatto, mentre Leclerc era a meno di mezzo secondo da Verstappen nell’inseguimento di testa. Ma né Perez né Leclerc potrebbero fare progressi e una vittoria – ristretta com’era su Ferrari – sarebbe una vittoria di Verstappen. READ I Chicago Bears rilasciano il quarterback Nick Foles dopo due stagioni

George Russell ha completato i primi cinque, che è partito 11° ed è rientrato ai box durante la VSC, sfruttando il vantaggio delle nuove gomme per superare il compagno di squadra Lewis Hamilton al 54° giro al sesto posto quando Valtteri Bottas è andato troppo lontano alla curva 17 al 49° giro. Il pilota dell’Alfa Romeo sembrava destinato alla quinta posizione dopo essere partito lì, ma il suo errore nel finale lo ha lasciato al settimo posto. Le Alpi sono arrivate dopo, con Esteban Ocon che ha preso l’ottavo posto da Fernando Alonso al nono, quest’ultimo penalizzato di cinque secondi per il contatto con Gasly. Alonso ha ricevuto un’ulteriore penalità di cinque secondi per aver lasciato la pista e aver guadagnato un vantaggio al penultimo giro, promuovendo Alex Albon al nono posto, Lance Stroll al decimo posto e abbassando la classifica del due volte campione all’undicesimo. Fatti e statistiche: Verstappen raddoppia gli Stati Uniti mentre Russell detiene il quinto

Gran Premio di Miami 2022: il contatto massiccio con Vettel costa a Schumacher i suoi primi punti in F1

Kevin Magnussen si è ritirato in ritardo dopo aver chiamato Lance Stroll (P10 dopo aver iniziato a scavare), così come Sebastian Vettel, che è entrato ai box ed è stato squalificato dalla gara da Mick Schumacher (p15). Gasly non ha terminato dopo aver chiamato Norris (DNF), mentre Zhou Guanyu è stato il primo a ritirarsi, essendo stato fermato ai box al 7° giro. Nonostante sia partita in prima fila, la Ferrari non è riuscita a convertire il suo vantaggio in una vittoria al Gran Premio di Miami, mentre Max Verstappen ha ora due vittorie di fila. Clicca qui per iscriverti a F1 TV Per una migliore copertura della gara, esclusive, archivi video e altro ancora

É successo Palme ondeggianti, celebrità di prim’ordine, il più grande porto turistico da questa parte della contea di Dade: il fine settimana del Gran Premio di Miami è sempre stato perfetto. Ora è il momento di spegnere le luci nel Sunshine State. La Ferrari ha dipinto di rosso la prima fila grazie a Charles Leclerc e Carlos Sainz, con la seconda fila delle Red Bull – Max Verstappen davanti a Sergio Perez – mentre Valtteri Bottas dell’Alfa Romeo ha condiviso la terza fila con l’ex compagno di squadra Mercedes Lewis Hamilton. Pilota del giorno: Verstappen ottiene il tuo voto dopo aver battuto Leclerc a Miami L’Aston Martin ha avuto un problema di temperatura del carburante prima della gara, con Lance Stroll e Sebastian Vettel che partivano dalla pit lane per evitare una penalità FIA, mentre Esteban Ocon sarebbe scattato da dietro a causa di una caduta alpina nelle FP2. nuvole minacciose incombevano, muri di cemento si chiudevano e 18 piloti si allineavano sulla griglia. In mezzo al caldo soffocante, quattro piloti (Stroll, Vettel, George Russell e Ocon) hanno iniziato a utilizzare i dischi rigidi, mentre gli altri 16 hanno avviato i carri. All’inizio Leclerc ha avuto un’ottima partenza mentre Sainz ha perso contro Verstappen fino alla curva 1, Hamilton è sceso all’ottavo posto dopo essersi bloccato alla curva 1 e Fernando Alonso è balzato dall’11° al settimo posto, entrando leggermente in contatto con Hamilton.

Leclerc ha tenuto il comando all’inizio mentre Verstappen ha tirato al secondo posto

Mentre Leclerc era in testa, Verstappen era dietro di poco più di un secondo, con Hamilton – che ora lamentava danni dopo il colpo di scena di Alonso al 1° giro – che ha sorpassato il pilota alpino per il settimo posto in testa al giro 11 al 3° giro. , elimina il sesto posto di Gasly e il sette volte iridato torna da dove era partito. L’8° giro ha visto Verstappen entrare di diritto nella gamma DRS, proprio dietro a Leclerc, e l’olandese ha superato il comando sulla linea principale proprio all’inizio del 9° giro. Leclerc si è preparato ad espellerlo, battendo la Red Bull per tutto il giro successivo, ma il campione in carica era ora in una posizione di comando. La Ferrari ha iniziato a lottare. Il giro 13 ha visto Leclerc subire uno spegnimento alla 17a curva, ora a 2,5 secondi di ritardo davanti a Verstappen, mentre Perez era vicino a Sainz per la P3. LEGGI DI PIÙ: Russell è stato felice di salvare il fine settimana con la strategia “completa fortuna” nel “brutale” Gran Premio di Miami Nel frattempo, la Mercedes era in marcia, con Hamilton che apriva un distacco da Pierre Gasly dietro di lui (il francese stava superando Alonso in P7) mentre Russell entrava con le gomme dure e superava Ricciardo al giro 14. Nel tentativo di indebolire Gasly, Alonso ha poi istigato un giro ma lo ha fermato. È durato più di cinque secondi, ed è uscito 13°. Lando Norris ha scelto di fermarsi subito dopo, David Beckham ha assistito alla sosta di 3,6 secondi mentre il pilota della McLaren è apparso al 12 ° posto ma è caduto contro l’Aston Martins al 19 ° giro. Due giri dopo, è andato più avanti nel settore 3 per tirare fuori una breve bandiera gialla. Verso la testa, Russell era ora settimo, dietro Hamilton.

Russell ha ottenuto enormi guadagni rimanendo a lungo con le gomme piene

Tornato in lotta per il podio, Perez era alla radio per dire che il suo “motore si è spento”, e il muretto dei box ha cercato di rassicurare il messicano mentre si lamentava della perdita di potenza sui lunghi rettilinei. Un problema con il sensore è stato accusato e Perez è tornato, ma ha perso molto tempo (e un po’ di potenza del motore per decollare) a causa di un Sainz in testa. Hamilton è stato portato ai box al giro 23, salendo fino al settimo posto con un regolare pit stop – davanti alla McLaren dopo Ricciardo – e dando al resto della top ten qualcosa su cui rispondere. Leclerc era vicino ai box, con uno scambio difficile in 3,2 secondi, presentandosi al quarto posto al giro 25. Ciò ha fatto reagire Verstappen alla fine del giro successivo e apparire secondo al compagno di squadra Perez, lasciando Sainz in testa fino al Stallo lo spagnolo, alla ricerca di mescole solide – insieme a Perez – all’inizio del 27° giro. La sosta di 5,4 secondi di Sainz, tuttavia, è stata trattenuta da Perez con una sosta di 3,1 secondi, per riaccendere la lotta per la P3. Poi, al giro 41, Gasly – già utilizzato da Alonso nell’ultima curva – è andato troppo oltre alla curva 8, si è ricongiunto e si è scontrato con Norris, strappando la gomma posteriore destra della McLaren e facendolo cadere in testacoda. È stata chiamata una safety car virtuale, che si è rapidamente trasformata in una safety car.

Gran Premio di Miami 2022: Norris si scontra con Gasly in difficoltà

Russell ha preso quel momento per scavare per la prima volta, scendendo dal quinto al settimo, con Perez che si è scambiato per la seconda volta con un certo numero di altri che speravano di strappare posizioni. A Hamilton è stato chiesto se voleva seguire l’esempio, ma ha deciso di rimanere fuori e cercare di proteggere la sua P6. Così, una ripartenza del giro 47 vedrebbe Verstappen avanzare tra Leclerc e Sainz (i primi tre in difficoltà). Poi abbiamo avuto una squadra di fascia media Perez, Bottas, poi Hamilton e Russell tra i primi sette. Alonso – che ora ha una penalità di cinque secondi per contatto con Gasly – ha guidato Schumacher e io sono in fondo alla top 10. Su e giù per la griglia, l’inseguimento è tornato. Perez era proprio dietro a Sainz, dopo che lo spagnolo è scappato al giro 48, dando al messicano una corsa per il podio finale. Tuttavia, il pilota della Red Bull ha fatto la sua mossa al giro 52, lo ha rinchiuso e ha fatto schivare Sainz per evitarlo. Sainz ha superato il livello P3 e ha completato il podio.

Perez è tornato a caccia della P3 grazie ad una tardiva ripartenza della Safety Car, ma non è riuscito a strappare il podio

Nel frattempo, appena davanti, Leclerc aveva colmato il divario in mezzo secondo, ma Verstappen ha tenuto duro e ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva della stagione di 3,786 secondi. Russell e Hamilton hanno avuto il loro duello all’inizio del secondo tempo. Le gomme medie hanno aiutato Russell ad avvicinarsi ad Hamilton al giro 49 e, con Bottas che si è spostato ulteriormente alla curva 17, ha spazzato via entrambe le Mercedes. Russell ha superato Hamilton nel round 11 ma ha dovuto riposizionare dopo essere uscito di pista. La P5 è rimbalzata pochi giri dopo, lasciando Hamilton a lamentarsi di un’altra sfortunata chiamata di pneumatici alla radio. L’errore nel finale di Bottas lo ha portato al settimo posto, davanti a Ocon con gomme morbide. Il francese è partito in difesa ma ha preso 12 posizioni al giro 37, testa di serie in P8 e davanti ad Alonso, poiché allo spagnolo è stata assegnata una penalità di cinque secondi per aver contattato Gasly in precedenza. Caduto di altri cinque secondi all’11°, Alonso ha alzato Alex Albon dal 10° al 9° dopo essere sopravvissuto al caos nel riavvio finale della Safety Car – e il calcio di Stroll al 10° dall’11°.

Albon è rimasto basso fino all’ultimo, ma ha preso l’ultimo punto con il passaggio in ritardo alle soft – e il caos in ritardo è più basso in classifica…

Ricciardo ha dovuto affrontare difficoltà al 30° giro e ancora per tentare una ripartenza in ritardo della Safety Car, ma non ha potuto sfruttarlo, finendo 12° dopo una penalità per lasciare la pista e guadagnare un vantaggio. Che ha promosso Stroll fino all’ultimo punto. Yuki Tsunoda di AlphaTauri è uscito dalla top ten dopo la metà del percorso ed è arrivato 13°, avendo anche terminato la gara con le lumache, una scommessa che non ha dato i suoi frutti. Tsunoda è stato però promosso al 12° posto dopo i calci di rigore post gara in favore di Alonso e Ricciardo. Ciò ha lasciato il pilota della Williams Latifi in P14. Nonostante abbia lottato all’inizio con Tsunoda per entrare nella top ten e poi di nuovo con il compagno di squadra Magnussen, Schumacher è stato testa di serie in P15 grazie a un contatto tardivo con lo sconcertato Vettel, che ha iniziato la sua gara ed è finito ai box. Gasly non ha terminato la distanza dopo aver chiamato Norris, e Zhou Guanyu è stato il primo dei cinque piloti a non vedere il traguardo, visto che l’Alfa Romeo lo ha trascinato ai box per un problema meccanico al 7° giro. Il podio ha visto i primi tre festeggiare davanti alla leggenda dei Miami Dolphins Dan Marino – e alla sua statua. In questa particolare domenica, è stato Verstappen a correre per tutte le nove yard alla ricerca della sua seconda vittoria consecutiva e della prima vittoria del Grand Prix di Miami nella storia.

Willie T Rips rilascia interviste post-gara a Miami

chiave di quotazione “Il Gran Premio è stato fantastico, anche molto fisico, ma penso che l’abbiamo mantenuto emozionante fino alla fine”, ha detto il vincitore Max Verstappen. “Penso che continuerò a correre”, ha detto quando Willie T Rips gli ha chiesto se era abbastanza in forma per entrare sul ring, “ma apprezzo molto la boxe. Mi sentivo come se fosse proprio lì … Ma sì, molto felice di vincere qui a Miami, è stata una grande giornata per noi”. Qual è il prossimo? Il torneo continua in Catalogna con Gran Premio di Spagna 20-22 maggioRed Bull è ora a soli sei punti dalla Ferrari – e Verstappen è a 19 punti da Leclerc…