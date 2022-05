OnePlus è stato eliminato per eliminare i falsi telefoni OPPO e Realme

OnePlus ha rilasciato molti telefoni con design interessanti e caratteristiche uniche negli ultimi otto anni. Il dispositivo di scorrimento degli avvisi caratterizza ancora i dispositivi di grandi dimensioni dell’azienda e alcuni dei miei design preferiti erano i telefoni OnePlus: OnePlus 6T in Thunder PurpleIl Edizione di Star Wars di OnePlus 5Te il OnePlus 7 Pro.

L’attenzione di OnePlus sull’estetica del design viene dall’alto. Il co-fondatore e CEO Pete Lau parla spesso di come il design sia una delle principali aree di interesse per OnePlus e ricordo vividamente una conversazione prima del lancio di OnePlus 6.

All’epoca, OnePlus stava rilasciando il suo primo telefono in rosso e Lau ha detto che lui e il team di progettazione stavano discutendo le opzioni per diverse settimane per ottenere il colore giusto per il dispositivo.

(Credito immagine: Android Central)

Alla fine, OnePlus ha optato per un rosso che costava $ 4 in più rispetto alle altre alternative (non piccolo cambiamento quando si lavora su margini sottili), ma il risultato è stato che il Red OnePlus 6 sembrava assolutamente sbalorditivo. È questa attenzione ai dettagli su ogni aspetto del dispositivo che ha reso l’azienda così amata dagli utenti. Sfortunatamente, OnePlus non lo fa più.

Nel 2022, puoi riassumere il portafoglio di telefoni OnePlus in una parola: derivato. Invece di rilasciare design originali che si distinguono dalla confezione, OnePlus sta essenzialmente rinominando i dispositivi OPPO e Realme esistenti.

Questa non è la prima volta che OnePlus si rivolge a OPPO per ispirarsi al design. 2017 OnePlus 5 era quasi identico all’OPPO R11OnePlus si affida da tempo a OPPO per la produzione e la distribuzione dei suoi telefoni.

(Credito fotografico: Harish Jonnalagadda / Android Central)

Ma all’epoca, le somiglianze hardware non erano così significative perché OPPO non aveva una grande presenza globale al di fuori di alcuni mercati asiatici. Inoltre, gli sforzi di OnePlus con OxygenOS significavano che il software su entrambi i telefoni era molto diverso.

Non era così nel 2022. I telefoni OnePlus hanno lo stesso software dei loro fratelli OPPO e ora condividono gli stessi design senza modifiche significative. Ciò è particolarmente vero per il Nord N – la serie . Nord N20 5G Quello lanciato qualche settimana fa non è altro che OPPO Reno 8 Lite.

Allo stesso modo, Nord CE 2 Lite è un falso Realme 9 Pro con un obiettivo grandangolare non così buono, Nord C2 È un derivato di Reno 7.

Il peggior colpevole è OnePlus 10R; Questo dispositivo è una pessima imitazione del Realme GT Neo 3 e ha il design più brutto di qualsiasi telefono che abbia usato quest’anno. Non posso credere che la stessa compagnia che ci ha dato OnePlus 7T Solo tre anni fa sono uscito così terribile.

(Credito fotografico: Apoorva Bhardwaj / Android Central)

L’hardware è solo una parte della storia qui; OnePlus ha avuto grossi problemi di integrazione ColorOS Insieme a OxygenOS, Ciò è chiaramente dimostrato in 10r. Il dispositivo è soggetto a ritardi e bug in un modo non dissimile dal Realme GT Neo 3, anche se sono essenzialmente lo stesso telefono.

Ciò che è chiaro è che OnePlus non ha neanche lontanamente lo stesso livello di controllo nel suo portafoglio sotto la tutela di OPPO. Per come la vedo io, OnePlus ora esiste come un modo per farlo Banca del Bahrain e Kuwait Vendita di telefoni in Nord America.

OPPO e Realme non vendono dispositivi nella regione, quindi ha senso che BBK stia rinominando i dispositivi esistenti da queste due entità e lanciandoli con il marchio OnePlus.

OnePlus ora esiste come un modo per BBK di vendere telefoni in Nord America.

Per quanto riguarda il motivo per cui è così ora piuttosto che tre anni fa, è tutta una questione di numeri. Realme è appena arrivato quarto questa settimana e il marchio ha già generato oltre 100 milioni di vendite a suo nome. Allo stesso tempo, OnePlus è vecchio il doppio e non ha venduto nemmeno la metà delle unità. Ad essere onesti, la maggior parte dei dispositivi venduti da Realme rientravano nella categoria economica, mentre OnePlus ha concentrato la sua attenzione sui telefoni di fascia alta, il che contribuisce notevolmente al motivo per cui il produttore non ha pubblicato numeri di vendita elevati nei suoi otto anni di storia.

È anche il motivo per cui stiamo vedendo molto slancio attorno al budget e alle serie Nord di livello medio e quest’anno non ci stiamo concentrando troppo sulla serie di punta OnePlus 10. OnePlus ha rivelato per la prima volta l’anno scorso di aver venduto 10 milioni di telefoni e la maggior parte di queste vendite riguardava le serie Nord e Nord N.

Quindi se sei in Nord America e hai bisogno di un telefono economico, OnePlus è comunque una buona scelta perché non ci sono OPPO, Realme o Xiaomi nella zona. Ma se ti trovi in ​​un mercato in cui OPPO e Realme vendono ufficialmente telefoni, faresti meglio ad acquistare direttamente da loro.

I derivati ​​di OnePlus costano un po’ meno dei loro fratelli BBK, ma non vale la pena occuparsi di software difettoso e design poco brillanti. OnePlus era solito creare alcuni file I migliori telefoni AndroidTuttavia, questo non è il caso nel 2022.