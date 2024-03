Caitlin Clark si prepara a celebrare la giornata da senior all'Iowa State battendo il record di fuoricampo NCAA di Pete Maravich

Tutto è pronto per l'incoronazione Caitlin Clark COME Leader di tutti i tempi della divisione I della NCAA Quando domenica la sesta testa di serie dell'Iowa State chiude la stagione regolare contro la numero 2 dell'Ohio State al Carver-Hawkeye Stadium.

Quattro giorni dopo la loro separazione Il record più importante di Lynette Woodard per le donne al collegeClark passerà Pietro MaravichIl suo totale è di 3.617 punti se segna 18 punti contro i Buckeyes.

C'era un'altra sala piena per celebrare il giorno della laurea di Clark. Tra i presenti c'erano la grande basket Maya Moore, la giocatrice preferita di Clark, e il baseball Hall of Famer Nolan Ryan.

Clark ha annunciato giovedì che lo avrebbe fatto Partecipa al Draft WNBA 2024 Saltare il quinto anno di idoneità a disposizione degli atleti che hanno partecipato durante la pandemia COVID-19. Si prevede che sarà la scelta numero 1 in assoluto da parte dell'Indiana Fever, e La WNBA sta già registrando un aumento nella vendita dei biglietti.

Logitix, che ricerca i prezzi sulle piattaforme di rivendita dei biglietti, ha riportato un prezzo di vendita medio di 598 dollari per un biglietto per questo gioco acquistato dal 1° febbraio.

Clark è abbastanza sicuro che uno o due altri appariranno sulla scena a Iowa City dopo domenica. Si prevede che lo Stato dell'Iowa sarà il seme n. 2 per il torneo NCAA, il che significa che saranno in casa per i primi due turni.

Pearl Moore di Frances Marion Detiene il record assoluto femminile con 4.061 punti dal 1975 al 1979 a livello dell'AIAW junior college. Moore ha guadagnato 177 punti all'Anderson Junior College prima di iscriversi al Francis Marion.

Clark è .411 dietro Moore e ha solo da tre a dieci partite in più rimanenti con l'uniforme dell'Iowa a seconda di quanto avanzano gli Hawkeyes nei tornei Big Ten e NCAA.

Se Clarke riuscisse a superare Maravich, sarebbe un successo Soggetto a verifica.

Il punteggio di tutti i tempi di Maravich è uno dei più notevoli nella storia di questo sport: ha segnato in sole 83 partite in tre stagioni dal 1967 al 1970. A quei tempi non esistevano il cronometro o la linea dei 3 punti. La linea dei tre punti è stata adottata nel 1986.

Maravich ha segnato una media di 44,2 punti a partita. Ha segnato più di 60 gol in una partita quattro volte, vincendo con 69 contro l'Alabama il 7 febbraio 1970.

Clark ha una media di 28,3 punti in carriera e domenica giocherà la sua 130esima partita. Il suo miglior risultato in carriera è stato di 49 punti contro il Michigan il 15 febbraio, quando ha superato Kelsey Bloom come leader del punteggio femminile della divisione I della NCAA.

Clark ha 54 partite con almeno 30 punti, la maggior parte di qualsiasi giocatore di basket universitario maschile o femminile negli ultimi 25 anni. Ha realizzato sei triple doppie in questa stagione e 17 in carriera.

Con Clark al vertice, lo Stato dell'Iowa ha aiutato Vendere o battere il record di presenze In 30 delle 32 partite di questa stagione. Le uniche due partite che non si sono svolte sono state nel torneo del Ringraziamento in Florida.

“È semplicemente una giocatrice fenomenale che ha contribuito a cambiare il gioco femminile”, ha detto l'allenatore del Michigan Kim Barnes Arico. “Ha contribuito a portare un'enorme quantità di riflettori, rispetto e spettatori al gioco femminile. È fantastico. È una competizione.”

“O la ami o la odi, ma di solito la odi per la sua competitività. Ho un enorme rispetto per qualcuno che è così competitivo e non ha mai avuto un'opportunità che non le piacesse.

Lo scrittore freelance di AP John Bohnenkamp di Iowa City, Iowa, e lo scrittore di sport di AP Larry Lugg ad Ann Arbor, Michigan, hanno contribuito a questo rapporto.

