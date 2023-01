L’allettante offerta di pre-registrazione di Samsung Galaxy S23 è stata rivelata

mentre stavamo aspettando La serie Galaxy S23 verrà lanciata il mese prossimoSAMSUNG Rivelata accidentalmente la data di lancio del Galaxy S23 sul suo sito web. Ora, il sito Web ufficiale dell’azienda ha rivelato ulteriori informazioni sull’offerta di pre-registrazione per i prossimi telefoni di fascia alta.

L’offerta di pre-registrazione del Galaxy S23 ti regala i Galaxy Buds 2 Pro

Sembra che Samsung abbia creato un teaser per il prossimo Telefono Galaxy Unpacked 2023 È successo, ed è stato È stato presentato dal rivenditore estone Euronics (tramite @ondesix). L’immagine non rivela solo la data di lancio di Galaxy S23, ma anche l’allettante offerta di pre-registrazione. La società afferma che offrirà i Galaxy Buds 2 Pro a chiunque preregistri e acquisti il ​​​​Galaxy S23 dopo che la serie sarà in vendita nel paese. C’è una grande possibilità che offerte simili vengano pubblicate in altri paesi.

il Galaxy Buds 2 Pro Tra le migliori coppie di auricolari veramente wireless per gli utenti Galaxy (o Android), di solito costano $ 229,99 negli Stati Uniti. Dal momento che Samsung non rilascerà i suoi ultimi auricolari wireless di punta almeno fino alla fine di quest’anno, questo accordo sarà eccellente per chiunque desideri ritirare il Galaxy S23, Galassia S23+o Galaxy S23 Ultra.

SAMSUNG Potrebbe portare più offerte di preordine una volta che la serie Galaxy S23 diventerà ufficiale il 1° febbraio 2023. A seconda del paese, la società potrebbe offrire gratuitamente le serie Galaxy Buds 2, Galaxy Buds 2 Pro o Galaxy Watch 4 con la sua prossima ammiraglia smartphone. Di cosa sei più entusiasta? Fateci sapere nella sezione commenti qui sotto.