Gervonta Davis contro Hector Luis Garcia Risultati, Highlights: ‘Tank’ segna un TKO, preparando la resa dei conti contro Ryan Garcia

Dopo un inizio lento, la superstar leggera Gervonta “Tank” Davis (28-0, 26 KO) ha fatto affidamento sulla sua forza distintiva per costringere il campione in carica di 130 libbre Hector Luis Garcia (16-1, 10 KO) alla sottomissione sabato all’interno di Capital One. Arena. , nella mossa finale prima di una resa dei conti proposta ad aprile con il collega imbattuto Ryan Garcia.

“A Dio piacendo, sono pronto a combattere”, ha detto Davis. “Scade ad aprile e sono qui. Da parte mia, sono pronto. Mi prenderò una settimana di ferie e tornerò.” [in the gym] Decisamente.”

Davis, originario della vicina Baltimora, ha mantenuto il suo equilibrio e la sua concentrazione nonostante un tumultuoso campo di addestramento in cui il 28enne ha trascorso una notte in prigione una settimana prima della rissa in seguito al suo arresto per reato minore per aggressione domestica.

Garcia, 31 anni, che ha fatto boxe per la Repubblica Dominicana alle Olimpiadi del 2016, ha fatto affidamento sulla sua tecnica e altezza per costringere il più basso Davis ad aspettare il suo tempo all’inizio. Ma l’azione è rimbalzata drammaticamente nel quarto round quando la coppia di zampe meridionali ha scambiato colpi grossi da distanza ravvicinata.

L’azione è continuata fino all’ottavo round, quando una rissa nelle prime due file della folla ha causato uno strano arresto del movimento mentre la sicurezza in prima fila ha risolto le cose. Quando il combattimento è ripreso, Davis ha iniziato a camminare su Garcia con una grande mano sinistra e sembrava bloccarlo brevemente prima della fine del round.

Garcia, che si è lamentato al suo angolo dopo il round di non poterlo vedere, non è stato in grado di rispondere al campanello per l’inizio del round 9, dando a Davis una vittoria per TKO per mantenere il titolo WBA dei pesi leggeri.

“Ero un po’ sorpreso, ma quando l’ho preso, sapevo che era ferito e che era ferito gravemente”, ha detto Davis. “È un combattente e so che non vuole dimostrarlo, ma è infortunato”.

Il timeout ufficiale è stato di 13 secondi dall’inizio del nono round con Davis in vantaggio 78-73, 78-73 e 78-74 nelle scorecard dei giudici.

“Quando i colpi sono arrivati ​​alla mia testa nel round finale, non riuscivo più a vedere”, ha detto Garcia.

Nonostante lo sforzo di gioco di Garcia, che ha lavorato all’interno del raggio di pugni per tutto il tempo ed era disposto a scambiare colpi per un pugno più grande, Davis ha superato il suo avversario con un margine di 99 a 55, secondo ShoStats. Davis ha anche ottenuto un impressionante potenziamento del 53%.

“Mi sento come se avessi delle cose su cui lavorare”, ha detto Davis. “Sono un combattente, non un pensionato, quindi la mia abilità non è mai completa. Sono sempre disposto a imparare”.

“[I struggled] Un po’ perché non combatto spesso a sud, ma va bene perché fa parte del gioco”.

Garcia ha avuto un successo nel 2022, consegnando una prima sconfitta a Chris Colbert prima di vincere il titolo WBA da 130 libbre su Roger Gutierrez per diventare un cavallo oscuro nella conversazione dell’anno.

Dopo il combattimento, Davis ha ammesso che l’unico avversario che aveva la possibilità di sconfiggere era se stesso.

“[I need to] Vicino alla mia gente, ascolta i miei cari e ascoltali [adviser] Vagò e si concentrò. Ci sono molti ostacoli sulla strada, ma finché rimaniamo concentrati insieme, è così che raggiungerò la longevità in questo sport.

L’undercard ha visto Jaron “Boots” Ennis non riuscire a registrare un knockout per la prima volta dal 2017 mentre raggiungeva la vittoria su Karen Chokhadjian. Ennis è andato lontano – la prima volta che aveva superato il sesto round – trovando Chukhadzhian difficile da atterrare in modo pulito. Inoltre, Roman Villa si è ripreso in ritardo per stordire Rashidi Ellis con una decisione a maggioranza. Villa ha segnato due volte un atterramento nel round finale per darsi il vantaggio su due delle scorecard dei giudici. E Demetrius Andrade ha fatto il suo debutto nei super medi affrontando facilmente Demond Nicholson con decisione.

Carta di combattimento, risultati

Gervonta Davis Dif. Hector Luis Garcia tramite TKO al nono round

Jaron Ennis Dave. Karen Chokhadjian con decisione unanime (120-108, 120-108, 120-108)

Villa Romana sconfitta. Rashidi Ellis con decisione a maggioranza (114-112, 114-112, 113-113)

Demetrio Andrade sconfitto. Diamond Nicholson con decisione unanime (100-88, 100-88, 100-88)

