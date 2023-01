La stazione spaziale della NASA in orbita attorno alla Luna sarebbe claustrofobica

Un architetto coinvolto nella progettazione della stazione ha affermato che gli alloggi sulla stazione Gateway in orbita lunare della NASA sarebbero così piccoli che gli astronauti non sarebbero in grado di stare all’interno.

La NASA e i suoi partner internazionali hanno in programma di iniziare a costruire stazione del cancello nell’orbita della Luna per i prossimi due anni. Quando sarà completato verso la fine del decennio, il laboratorio spaziale sarà grande circa un sesto Stazione Spaziale Internazionale (ISS), che comprende due unità abitative che costringeranno i membri dell’equipaggio a rinunciare allo spazio personale.

“L’unità abitativa internazionale avrà una superficie abitabile di circa 8 metri cubi [280 cubic feet] Rene Waklaveczyk, ingegnere aerospaziale e ricercatore di design presso LIQUIFER Space Systems con sede in Austria, ha affermato in una nota. Conferenza della settimana ceca dello spazio a Brno (Si apre in una nuova scheda)Repubblica Ceca, il 30 novembre 2022. “In altre parole, sarà una stanza di 2 x 2 x 2 metri [6.6 by 6.6 by 6.6 feet]. E tu sei intrappolato lì. Ci sono altre stanze, ma non sono più grandi e non ce ne sono molte.

Waclavicek ha partecipato alla fase di progettazione Un’unità abitativa internazionale costruita in Europa (Si apre in una nuova scheda)o I-Hab, che è uno degli oggetti abitabili di Gateway, principalmente camere da letto con spazio laboratorio (l’altro fattore è Avamposto abitativo e logistico (Si apre in una nuova scheda)HALO, sviluppato da Northrop Grumman negli Stati Uniti).

Waclavicek ha detto che quando hanno lavorato al design, gli architetti hanno dovuto sottomettersi alle esigenze pratiche dettate dalla natura del progetto. Le loro speranze iniziali per moduli più grandi, che offrissero un volume più generoso di spazio abitabile come quello disponibile sulla Stazione Spaziale Internazionale, dovettero essere abbandonate a causa dell’impossibilità di lanciare componenti massicci nello spazio. Luna .

“Abbiamo iniziato nella prima fase con un cilindro con dimensioni esterne simili a quelle che conosciamo dalla Stazione Spaziale Internazionale”, ha detto Waklaveczyk. Questo è di circa 4,5 metri [15 feet] diam. e 6 m [20 feet] Lungo. Ma a causa delle restrizioni di gruppo, abbiamo dovuto ridurlo a 3 metri [10 feet] nelle dimensioni esterne. Questo ci ha lasciato con una sezione interna di soli 1,2 m per 1,2 m [4 feet by 4 feet]. Le macchine occupano la maggior parte del volume interno, quindi è praticamente solo un corridoio, dove devi girare di 90 gradi se vuoi allungarti”.

La Stazione Spaziale Internazionale, con i suoi interni di 7,2 x 7,2 piedi (2,2 x 2,2 metri), è il luogo in cui gli astronauti possono esibirsi Azioni ginniche nello spazio Offre un’esperienza lussuosa rispetto a ciò che attende gli esploratori lunari al cancello.

“[The I-Hab] In realtà è solo un cilindro, ha detto Waklaveczyk, con un foro a ciascuna estremità, due cancelli su entrambi i lati e un passaggio attraverso l’asse longitudinale. Lo fai in questo momento per lasciar passare l’altro tizio.”

Gli alloggi dell’equipaggio della stazione Moon Gate guidata dalla NASA saranno così piccoli che gli astronauti non saranno in grado di stare in piedi. (Credito immagine: ESA/NASA/ATG Medialab)

In qualche modo, gli architetti sono riusciti a incorporare circa 53 piedi cubi (1,5 metri cubi) di spazio privato protetto da porte chiuse per ogni membro dell’equipaggio che vive all’interno dell’i-Hab. Ma l’esperienza di stare a bordo del cancello sarà impegnativa per più ragioni che per i soli alloggi angusti. Come ha detto Waclavicek, la maggior parte dell’unità sarà occupata da una tecnologia di supporto vitale rumorosa e vibrante, il cui costante ronzio sarebbe probabilmente terribilmente doloroso per i nervi della maggior parte degli umani.

“In realtà, vivi in ​​una sala macchine”, ha detto Waklaveczyk. “I sistemi di supporto vitale fanno rumore, hanno molti ventilatori e hai solo 1,5 metri cubi di spazio privato dove puoi chiudere la porta e domare il rumore.”

Gli ingegneri hanno escogitato modi per alleviare lo stress dell’equipaggio e rendere più piacevole l’esperienza di permanenza a bordo del Gateway, ma hanno continuato a spingere i limiti tecnici, compresi quelli dei veicoli di lancio disponibili per inviare il modulo a destinazione.

“Gli viene sempre chiesto, ‘Dov’è la finestra?'”, ha detto Waklaveczyk. “.” Sulla Stazione Spaziale Internazionale, il luogo più popolare dove gli astronauti trascorrono ogni minuto libero è la finestra. Ma ci sono problemi tecnici ad esso associati. La luna è mille volte più lontana [than the ISS] E ogni finestra è un disturbo nella continuità della struttura. Inoltre, il vetro è molto pesante, quindi la finestra è la prima cosa da demolire.

Tuttavia, ci saranno finestre più piccole sul portale, situato nell’unità di rifornimento ESPRIT, anch’essa costruita in Europa.

Mentre il modulo statunitense HALO potrebbe essere lanciato già nel 2024, un viaggio I-Hab sulla Luna non è previsto prima del 2027. Waklavitchek ha affermato che il team sta attualmente lavorando a una revisione critica del progetto, un’importante pietra miliare prima dell’inizio della produzione dell’hardware, e ha iniziato costruire un modello a grandezza naturale per testare l’interazione umana con l’ambiente dell’habitat.