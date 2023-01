Paris Hilton nega le affermazioni “ridicole” di aver photoshoppato Britney Spears in una foto

Paris Hilton è entrata nella sezione dei commenti del suo ultimo post su Instagram sabato per negare le “ridicole” accuse di aver falsificato Britney Spears in una foto.

L’ereditiera 41enne – che di recente ha trattato i suoi 21,4 milioni di follower con una “trappola per la sete sportiva” – è stata arrostita sui social media dopo che i fan l’hanno accusata di aver incluso “AI Britney” in una serie di foto.

Il bizzarro dramma è scoppiato quando Hilton ha posato per una foto della Spears, 41 anni, a una festa di compleanno per il loro comune amico Cady Hudson, 35 anni.

La presentazione di Hilton includeva più foto di lei e Hudson, che è un agente della CAA, che uscivano con un gruppo dei loro famosi amici.

Ma la Spears si è distinta dagli altri, e per tutte le ragioni sbagliate.

Un seguace ha commentato: “Questa non è Britney”.

“Questa è Britney AI??” Un altro phishing scettico. “Guarda le sue dita!!!” WTF Parigi? Stai diventando sempre più losco per me e io ti amo, amico.

E il commento dello scettico continuò: come osi essere coinvolto in tutto quello che sta succedendo con Bret? Questo non finirà bene per te! E se elimini il mio commento, consoliderà i miei pensieri su di te.

L’accusa infuocata ha scatenato una serie di risposte controverse, alimentando la speculazione che circonda la foto con ulteriori accuse sul fallimento di Photoshop che spuntano in tutta la sezione dei commenti di Hilton.

Vecchi amici: Parigi era una vecchia amica della famosa pop star

Base di fan frisky: l’enorme e fedele base di fan di Britney è nota per essere ferocemente protettiva nei confronti della cantante del circo, e Hilton ha sicuramente avuto un piccolo assaggio della loro insaziabile attenzione con il suo ultimo post

Anche se Hilton non vuole dignità [the allegations] Rimborso”, saltando infine all’epicentro della controversia con una spiegazione.

In risposta alla sezione dei commenti, la star di Stars Blind ha incolpato un’app fotografica chiamata Remini per l’incidente.

Paris ha scritto: “Per tutti quelli che lo chiedevano. Alcune di queste foto sono state scattate su un iPhone, quindi sono risultate sfocate. Quindi hanno usato questa app chiamata Remini per renderla sfocata e talvolta Ai ha distorto le foto.

Ha aggiunto: “Non volevo nemmeno onorare questo con un rimborso”. “Ma alcune di queste teorie del complotto sono assolutamente ridicole”.

Piccoli fuochi ovunque: la star travagliata ha recentemente pubblicato una nuova serie di inquietanti commenti spam su Instagram, chiamando la sua sorellina Jamie Lynn, 31 anni, dopo che la Spears più giovane si è rotta sul reality mentre descriveva le difficoltà di essere una sorella di Britney.

Paris è un amico di lunga data della famosa pop star ed è stato uno dei pochi ospiti speciali che hanno partecipato al matrimonio intimo di Britney nel giugno dello scorso anno.

L’enorme e fedele base di fan di Britney è nota per essere ferocemente protettiva nei confronti della cantante del circo, e Hilton ha sicuramente avuto un piccolo assaggio della loro insaziabile attenzione con il suo ultimo post.

Le accuse di foto-op sono arrivate sulla scia del marito attore / guru del fitness di Britney Sam Asghari, 28 anni, che ha respinto le voci secondo cui “controllava” i social media di sua moglie.

E la star travagliata ha recentemente pubblicato una nuova serie di commenti inquietanti su Instagram, chiamando la sua sorellina Jamie Lynn, 31 anni, dopo che la Spears più giovane si è rotta sul reality mentre descriveva le difficoltà di essere una sorella di Britney.

La Spears ha seguito lo slam di sua sorella pubblicando un nuovo video di danza che la mostrava volteggiare in un top giallo.

Questo video di danza era privo di fiamme, poiché Britney teneva un accendino sotto la lingua all’inizio di questa settimana.