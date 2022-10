Auburn licenzia Brian Harsin: i Tigers terminano un periodo imbarazzante e senza successo per l’allenatore del secondo anno

Auburn L’allenatore Brian Harsin è stato esonerato lunedì dopo una sconfitta per 41-27 contro l’Arkansas, ponendo fine a una serie di vittorie consecutive inopportuna sulle pianure. Harsin è stato sollevato dai suoi doveri quando i Tigers sono caduti in due partite sotto 0,500 a 3-5 nella stagione con il programma che ha perso 10 delle ultime 13 partite e nove delle ultime 10 contro avversari di forza cinque risalenti alla scorsa stagione.

“La Auburn University ha deciso di apportare un cambio di leadership per il programma calcistico della Auburn University”, ha affermato la scuola in una nota. “Il presidente Christopher Roberts ha preso la decisione dopo un’approfondita revisione e valutazione di tutti gli aspetti del programma calcistico. Auburn inizierà immediatamente la ricerca di un allenatore che riporterà il programma Auburn in un luogo in cui competono costantemente ai massimi livelli e rappresentino la tradizione vincente che è l’Auburn football”.

Harsin ha concluso 9-12 (4-9 SEC) in meno di due stagioni complete nel settore dopo aver preso il posto di Gus Malzahn dopo la stagione 2020. Malzahn ha avuto 67-35 (38-27 SEC) in otto stagioni ad Auburn.

Harsin è entrato nella stagione 2022 su uno dei posti più caldi del paese nonostante abbia trascorso solo un anno nelle pianure. Dopo un debutto 6-7 nel 2021 che si è concluso con cinque sconfitte consecutive, i mediatori di potere della scuola hanno tentato un colpo di stato per estromettere Harsin dall’incarico. Le frustrazioni per il turnover dell’equipaggio e l’allenamento, così come il mancato acquisto da parte di Harsin di un singolo giocatore nel tradizionale National Signing Day di febbraio, hanno dato il via a una saga di una settimana secondo cui le persone potenti legate al dipartimento atletico di Auburn avrebbero cercato di licenziare Harsin su un prompt. La mossa avrebbe consentito al potere di evitare di pagare quasi 15 milioni di dollari.

Lo sforzo alla fine è fallito. Auburn ha mantenuto Harsin per la seconda stagione, anche se non era affatto su un terreno solido. Ad agosto, il direttore atletico Allen Green, che è stato determinante nell’assumere Harsin, ha annunciato che si sarebbe dimesso dal programma. Con le Tigri che hanno bisogno di assumere un nuovo annunciatore, la sopravvivenza di Harsin è diventata ancora più precaria.

Auburn è in corso Mississippi assume John Cohen Per lo stesso ruolo, secondo più rapporti.

Harsin ha fatto poco per calmare la crescente tensione nel secondo anno. Auburn ha battuto San Jose State di soli otto punti nella seconda settimana, una vittoria che ha preceduto una sconfitta casalinga. Stato della Pennsylvania E la sfrenata vittoria ai tempi supplementari sul Missouri all’andata. Tiger ha seguito con perdite rispettivamente per LSU, Georgia, Ole Miss e Arkansas per inviare i pacchi di Harsin.

L’ex centrocampista Stato di Boise, Harsin, 45 anni, è arrivato ad Auburn dopo un’alma mater di successo dove è andato 69-19 e ha vinto tre titoli Mountain West. Il suo tempo al Boise è arrivato dopo una stagione come allenatore Arkansas Dove è andato 7-5 nel 2013 e ha vinto una quota nel campionato Sunbelt.

Il prodotto è sceso a un livello insostenibile

Quando Malzan ha addestrato le Tigri, erano almeno concorrenti. Nella migliore delle ipotesi, erano contendenti per il titolo nazionale. Nel peggiore dei casi, erano una squadra del gruppo SEC. Questo pavimento è caduto come un masso un anno o più sotto Harsin. Questa è la peggiore squadra di Auburn dalla squadra del 2012 che è andata 3-9 in totale e 0-8 nella SEC. La difesa è 11 in SEC in yard difensive a partita (5,74), difesa complessiva (407,1 YPG) e difesa punteggio (29,9 PPG).

L’attacco manca di capacità esplosiva, non ha sviluppato un ricevitore di riferimento, non sembra riportare la palla a Tank Bigsby in situazioni chiave e fatica a proteggere costantemente il centrocampista. Di conseguenza, i Tigers hanno una media di soli 22,9 punti a partita e hanno convertito solo il 37,38% delle loro possibilità per il terzo posto.

Nel frattempo, la mancanza di impegno nel gioco del reclutamento era sconcertante. I Tigers si sono classificati al 9° posto nella SEC nella classifica delle squadre 247Sports impiegate nell’ultimo ciclo, al 7° nel 2021 e attualmente al 12° nella classifica della conferenza del 2023. Questo è inaccettabile in un posto come Auburn con così tanta tradizione, passione e risorse a disposizione.

Prodotto New Age

In epoche precedenti, sarebbe sembrato pazzesco licenziare un allenatore prima che finisse la sua seconda stagione. Ma questa è un’era molto diversa. Costruire il programma non significa più colpire duramente il percorso di carriera del liceo. Si tratta di gestire i processi di ingresso e uscita dal varco di trasferimento. Si tratta di esposizione nel mondo del nome, dell’immagine e della somiglianza. Harsin non ha fatto niente di tutto questo.

Più di due dozzine di giocatori hanno lasciato il programma attraverso il gate di trasferimento dall’inizio della scorsa stagione, inclusa la scorsa settimana quando diversi giocatori, incluso il wide receiver Landen King, hanno abbandonato la nave. Allo stesso tempo, non ha aggiunto molti giocatori influenti al programma. Il trasferimento più degno di nota in arrivo nell’ultima bassa stagione è stato il quarterback di Zach Calzada, ma non ha giocato un successo a sorpresa in questa stagione dopo aver subito un infortunio alla spalla. Inoltre, la mancanza di potere da star su tutta la linea, insieme all’assenza di Auburn dai riflettori nazionali, non ha aiutato le cose. Anche questo è su Harsin.

Il tempismo è tutto nella gestione

È stato in qualche modo sorprendente che Harsin non sia stato licenziato dopo una sconfitta per 48-34 contro l’Ole Miss il 15 ottobre, considerando che i Tigers stavano andando alla settimana dell’addio. Ora è chiaro, tuttavia, che Roberts stava aspettando di mettere in fila tutte le sue anatre prima di apporre la sua firma sul futuro del reparto atletico.

Il Rapporti apparsi Il fatto che il direttore della Mississippi State Athletic, John Cohen, stia discutendo per assumere lo stesso ruolo al The Plains è parte integrante di quel processo. Non è chiaro se Cohen sia stato coinvolto in qualche parte della decisione di licenziare Harsin, ma è chiaro che Roberts – che ha iniziato come capo di Auburn a maggio – vuole togliersi la benda e ricominciare da capo.

Con ciò, non era necessario uscire di fronte a questa ricerca di formazione. In tutto il paese un lavoro avrebbe dovuto aprire ad Auburn ad un certo punto, quindi non è stato come se allenatori, agenti e giocatori fossero rimasti sorpresi da questa notizia. Inoltre, è improbabile che Auburn abbia lo stesso elenco di candidati delle scuole che attualmente hanno posti vacanti – Nebraska e Wisconsin.