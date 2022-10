Fatal Frame: Lunar Eclipse Mask verrà lanciato per PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch e PC il 9 marzo 2023

Sopravvivenza gioco dell’orrore Killer Frame: Maschera dell’eclissi lunare Sarà lanciato digitalmente per PlayStation 5E il Serie XboxE il PlayStation 4E il Xbox UnoE il converteE il computer Attraverso vapore Il 9 marzo 2023, editore globale Koi Tecno annunciato. In Giappone, saranno disponibili fisicamente anche le versioni PlayStation 4 e Switch.

Killer Frame: Maschera dell’eclissi lunare Sarà disponibile in entrambe le edizioni standard e digitale deluxe in tutto il mondo. Quest’ultimo include il contenuto scaricabile “Rogetsu Isle Dinner festa Festa Fashion Collection” e un art book digitale con colonna sonora originale.

Gli utenti che hanno acquistato una copia digitale del gioco prima del 22 marzo 2023 potranno anche scaricare il bonus di acquisto anticipato Roca “Marie Rose Outfit” da vivo o morto serie.

Gli utenti che prenoteranno il gioco prima della data di uscita riceveranno anche una varietà di abiti, tra cui il costume “Fox Mask” in edizione limitata di Ruka (bianco/rosso), il costume “Fox Mask” di Misaki in edizione limitata (nero/rosso), Costumi Choshiro Limited Edition “Fox Mask” (nero/blu), costume di Roka Misaki e Chushiro in edizione limitata “Spirit Stone Flashlight Hat”.

Utenti per cui hanno salvato i dati Killer Frame: Water Maiden Blak Riceverà anche un accessorio bonus per il salvataggio dei dati “Game Camera Hat”.

Ecco una panoramica del gioco, tramite Koei Tecmo:

Intorno a Killer Frame: Maschera dell’eclissi lunare È stato rilasciato nel 2008 per Wii come quarto titolo in cornice assassina / progetto zero serie. Segui la versione riprogettata di telaio killer: fanciulla delle acque nereCapolavoro cornice assassina La serie verrà ripresa di nuovo con una grafica aggiornata. Quando gli eroi erano bambini, visitarono l’isola isolata di Rujitsu. Nel bel mezzo del festival, sono misteriosamente scomparsi. Il titolo inizia quando le ragazze decidono di tornare indietro e visitare nuovamente l’isola alla ricerca dei ricordi perduti di quel giorno. Cerca di respingere i fantasmi in visita, affidandoti solo al debole bagliore di una torcia e di una macchina fotografica con la capacità di fotografare cose inimmaginabili, la camera oscura. Camera oscura Un’antica macchina fotografica che ha il potere di respingere i fantasmi vendicativi e di spegnere il loro potere fotografandoli.

Prepara obiettivi più potenti e cambia diverse pellicole per scattare foto più potenti.

Scopri “cose ​​invisibili” per trovare indizi che ti aiuteranno a ritrovare le cose perdute. Esplora l’isola di Rujitsu Esplora ville in stile occidentale scarsamente illuminate e ospedali deserti sull’isola con la lunaLuce e luce fioca per torcia.

La storia procede “toccando” luoghi che potrebbero attirare la tua attenzione.

Da articoli precedenti e note per la stampa, scoprirai il passato in cui si sono verificati incidenti raccapriccianti, rivelerai i ricordi perduti del protagonista e scoprirai la verità.

