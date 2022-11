Washington se la cava con un brutto confronto e fa inciampare gli Eagles in una chiamata persa

La NFL ha un replay istantaneo e riceve continuamente falli.

Alcune cose sono revisionabili, altre no, e scegliere e scegliere significa che finiamo con errori mostruosi come Monday Night.

Il Philadelphia Eagles Il loro quarto quarto aveva il diritto di essere matto Perso 32-21 generali di Washington. Linebacker di Washington Jamin Davis Afferrato gli avvoltoi Dallas GoedertMaschera e tiralo giù. Non era solo una punizione, era palese. Ma le autorità non se ne sono accorte. Quando Goedert è stato tirato giù dalla sua maschera, tutti hanno potuto vedere in un replay istantaneo che ha armeggiato con la palla. Washington è tornata.

Questa non è una chiamata di giudizio. Questo è un errore delle autorità.

Spiega perché non dovrebbe essere rivisto?

Ciò è accaduto a poco più di nove minuti dalla fine e Washington era in vantaggio 23-21. Gli Eagles hanno scelto il quarterback dei Commanders Taylor Heinicke E c’è stato un po’ di slancio. Davis ha quindi abbassato la maschera di Goedert ed è scappato. Invece di una penalità di 15 yarde e degli Eagles che tengono la palla, i generali la recuperarono. Washington non l’ha spostato, ma ha ottenuto un field goal di 55 yard che non avrebbero mai dovuto avere.

Impossibile rivedere le multe della maschera, non si può fare nulla. La NFL ha resistito all’espansione del replay, ma almeno l’aggiunta di falli individuali avrebbe senso. Ciò avrebbe fatto una grande differenza in un momento chiave di lunedì sera.

In un mondo equo, il gioco avrebbe potuto essere rivisto e fare la chiamata corretta. Ma la NFL non ha nemmeno la tecnologia per farlo.