Superando le aspettative, il CEO Noel Quinn va in pensione

Gli utili ante imposte da gennaio a marzo sono stati di 12,65 miliardi di dollari, in calo di circa il 2% rispetto a un anno fa, quando gli utili ante imposte erano stati di 12,89 miliardi di dollari. Tuttavia, questa cifra ha superato la stima di 12,61 miliardi di dollari nelle previsioni degli analisti compilate dalla banca.

L’utile al netto delle imposte è sceso a 10,84 miliardi di dollari, meno degli 11,03 miliardi di dollari registrati nel primo trimestre del 2023.

HSBC, la più grande banca europea per asset, ha accettato di pagare un primo acconto sul dividendo di 10 centesimi per azione, oltre a un dividendo straordinario di 21 centesimi per azione, dopo aver completato la vendita delle sue attività bancarie in Canada.