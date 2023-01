Il petrolio è in calo mentre pesano le prospettive per la Cina e l’economia globale

LONDRA (Reuters) – I prezzi del petrolio sono scesi durante le negoziazioni volatili di martedì, a causa dei deboli dati sulla domanda dalla Cina, delle cupe prospettive economiche e del dollaro USA forte.

I futures sul greggio Brent sono scesi di $ 1,07, o dell’1,25%, a $ 84,84 al barile alle 14:47 GMT. Il greggio US West Texas Intermediate è sceso di $ 1,15, o dell’1,43%, a $ 79,11, dopo aver perso più di $ 2 all’inizio della sessione.

Entrambi i contratti sono aumentati di oltre $ 1 nelle prime negoziazioni.

“Brent e WTI hanno recuperato quasi il 15% dai minimi di poche settimane fa, poiché i trader continuano a valutare la forte domanda cinese”, ha affermato Craig Erlam, analista di mercato senior di OANDA.

“Le prospettive rimangono tuttavia molto incerte, assicurando che i prezzi del petrolio rimarranno altamente volatili”.

Il governo cinese ha aumentato le quote di esportazione per i prodotti petroliferi raffinati nel primo lotto per il 2023. I commercianti hanno attribuito l’aumento alle aspettative di una domanda interna più debole poiché il più grande importatore mondiale di petrolio greggio continua a combattere le ondate di infezioni da COVID-19.

In notizie più negative, l’attività di fabbrica in Cina si è contratta a dicembre, poiché un numero crescente di infezioni da COVID-19 ha interrotto la produzione e ha pesato sulla domanda dopo che Pechino ha in gran parte rimosso le restrizioni antivirus.

In aggiunta alle cupe prospettive economiche, l’amministratore delegato del Fondo monetario internazionale Kristalina Georgieva ha dichiarato domenica che Stati Uniti, Europa e Cina, i principali motori della crescita globale, stanno tutti rallentando contemporaneamente, rendendo il 2023 un anno più difficile del 2022 per il economia globale.

I prezzi sono anche sotto pressione da un dollaro più forte, che rende le materie prime denominate in dollari più costose per i detentori di altre valute e tende a influenzare la domanda.

Il mercato cercherà indizi dalla riunione di politica monetaria di dicembre della Federal Reserve americana di mercoledì. La Fed ha alzato i tassi di interesse di 50 punti base a dicembre dopo quattro aumenti consecutivi di 75 punti base ciascuno.

Anche sul radar, i dati sull’occupazione negli Stati Uniti per dicembre sono previsti venerdì, il che dovrebbe mostrare che il mercato del lavoro rimane teso.

Guardando al futuro, Commerzbank ha affermato di aspettarsi che le prospettive economiche globali svolgano un “ruolo più importante” nell’andamento dei prezzi del petrolio rispetto alle decisioni di produzione prese dall’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) e dai suoi alleati, un gruppo noto collettivamente come OPEC+.

La banca si aspetta segnali di ripresa economica “nelle principali aree economiche” per riportare il greggio Brent verso i 100 dollari al barile, cosa che potrebbe avvenire dal secondo trimestre dell’anno in poi.

(Segnalazione di Rowena Edwards) Segnalazione aggiuntiva di Florence Tan e Trixie Yap a Singapore Montaggio di David Evans e David Goodman

I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.