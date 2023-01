SpaceX lancerà il suo primo razzo nel 2023 con 114 satelliti a bordo il 3 gennaio.

SpaceX è pronta a lanciare alcuni fuochi d’artificio di fine anno martedì in una missione per far volare in orbita 114 diversi satelliti all’inizio del 2023.

un Falco 9 missile da SpaceX L’epica missione Transporter-6 della compagnia verrà lanciata alle 9:56 AM EST (1456 GMT) da Stazione spaziale di Cape Canaveral in Florida. Puoi guardare il lancio dal vivo qui su Space.com in un live streaming offerto da EOS Data Analytics (EOSDA).

La missione Transporter-6 lancerà EOS SAT-1 per EOSDA in questa missione; Questo è il primo di sette satelliti incentrati sull’agricoltura per la nuova costellazione dell’azienda. EOS SAT-1 sarà l’ultimo dei 114 satelliti schierati durante la missione Transporter-6, secondo il programma della missione di SpaceX.

“Questo lancio offre nuove possibilità rivoluzionarie dalle tecnologie satellitari all’industria agricola. EOSDA lavorerà ora con i suoi set di dati per fornire informazioni più approfondite e accurate ai suoi clienti e partner”, ha dichiarato Artiom Anisimov, CEO di EOSDA.

EOS SAT-1 è progettato per scansionare 386.000 miglia (un milione di chilometri quadrati) al giorno utilizzando 11 bande di luce. L’esame della salute delle colture in questo modo dovrebbe consentire agli agricoltori di personalizzare meglio la loro cura delle colture, ridurre le emissioni di anidride carbonica, il consumo di energia e l’uso di acqua, tra gli altri vantaggi.

L’intera flotta EOS SAT, quando sarà pronta intorno al 2025, mirerà a guardare 4,6 milioni di miglia quadrate (12 milioni di chilometri quadrati) al giorno, che è circa un terzo in più rispetto all’area equivalente negli Stati Uniti. La dichiarazione dell’ESA ha aggiunto che i sette satelliti, costruiti da Dragonfly Aerospace, mirano a raggiungere il 100% dei paesi “con le più grandi aree di terreni agricoli e foreste”.

Gli ingegneri preparano il lancio del satellite EOSDA EOS SAT-1, il primo satellite analitico focalizzato sull’agricoltura in una costellazione di 7 velivoli. (Credito immagine: EOSDA)

Ci sono anche altre colture satellitari che voleranno nello spazio a bordo del Transporter-6. Ad esempio Spire Global Prevede di lanciare sei satelliti (Si apre in una nuova scheda) Espandere il traffico marittimo e aereo per osservare la costellazione utilizzando la tecnologia ADS-B.

Volo spaziale Inc. Prevede di costruire quattro veicoli spaziali Kleos (Si apre in una nuova scheda) a un’orbita eliosincrona che mantiene condizioni di illuminazione costanti al di sotto della flotta. Kleos scansiona le trasmissioni in radiofrequenza dallo spazio per cercare “attività nascoste e illegali” Cita il suo sito web (Si apre in una nuova scheda).

La serie di missioni Transporter è “voli dedicati”, nel senso che presenta quelli che potrebbero essere dozzine di piccoli satelliti che volano nello spazio a bordo di un singolo razzo Falcon 9. SpaceX non ha confermato la dichiarazione completa di Transporter-6 sul suo sito web. La prima missione della serie, Transporter-1, è stata lanciata Un numero record di 143 satelliti Il 24 gennaio 2021.

Un razzo Transporter-6 Falcon 9 sta attraversando un primo stadio, compiendo il suo 15° volo. Il booster ha già lanciato la missione di rideshare Transporter-2 di SpaceX, tre voli satellitari commerciali e 10 missioni satellitari Starlink, ha affermato SpaceX. Se tutto va bene, il booster dovrebbe tornare alla piattaforma di atterraggio della Cape Canaveral Space Force Station per l’atterraggio.

