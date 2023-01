Noah Schnapp si dichiara gay su TIkTok – Rolling Stone

Noah Schnapp Usato Audio di TikTok per aver rivelato che è gay. Giovedì , Cose strane L’attore ha pubblicato un video di se stesso che sincronizza le labbra con un suono virale, condividendo la sua sessualità e la reazione della sua famiglia alla notizia.

Quando finalmente ho detto ai miei amici e alla mia famiglia che ero gay dopo essere stato spaventato nell’armadio per 18 anni e tutto quello che hanno detto è stato “lo sappiamo”, ha scritto sullo schermo insieme a un video di se stesso sincronizzando le labbra con il suo TikTok virale: “Sai cosa non è mai stato? Questo è serio. Non è mai stato così pericoloso. Francamente, non sarebbe così grave”.

Nella didascalia del video, sottolinea Schnapp Cose strane Il personaggio di Will Byers, che ha confermato in un’intervista all’inizio di quest’anno, è gay. “Penso di essere più simile a Will di quanto pensassi”, ha scritto Schnapp di Will.

La sezione dei commenti di Schnapp era piena di messaggi di congratulazioni, incluso uno di TikToker Chris Olsen, che ha scritto “Benvenuto re”. “Ha detto il modo di recitare”, ha scherzato un utente di TikTok in un commento. “Sono molto orgoglioso di te!” ha scritto un terzo commentatore.

Prima Cose straneStoria, Schnapp ha rifiutato di rivelare la sessualità del suo personaggio, dicendo “Trovo che le persone lo cerchino per mettergli un’etichetta e vogliono solo sapere, peccato … è confuso e sta invecchiando”. Questo è ciò che significa essere un bambino”. precedentemente detto diversi.

Ma durante l’estate lo è confermato in un’intervista Che Will era alle prese con l’essere gay, in modo simile a com’era nella sua vita personale.

“Ora che è cresciuto, l’hanno reso qualcosa di molto reale e ovvio”, ha detto durante l’estate. “Ora è chiaro al 100% che è gay e che ama Mike. Ma prima era un arco narrativo lento. Penso che sia stato realizzato magnificamente, perché è così facile creare un personaggio come se improvvisamente diventasse lesbico”.