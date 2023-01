Bed Bath & Beyond si prepara a presentare istanza di fallimento entro poche settimane – fonti

5 gennaio (Reuters) – Bed Bath & Beyond Inc (BBBY.O) Le persone che hanno familiarità con la questione si stanno preparando per la protezione dal fallimento nelle prossime settimane, dopo le scarse vendite e l’incapacità di competere con i principali rivenditori online e al dettaglio.

Il rivenditore statunitense di articoli per la casa sta prendendo in considerazione la possibilità di saltare i pagamenti del debito in scadenza il 1° febbraio, ha detto una fonte, una mossa tipica che ha indotto le aziende che erano sull’orlo del fallimento a risparmiare denaro.

Le azioni del rivenditore, una volta un killer di categoria in prodotti come piccoli elettrodomestici e biancheria da letto, hanno chiuso in ribasso del 30% giovedì a $ 1,69 dopo che la società ha dichiarato di aspettarsi una forte perdita nel terzo trimestre e che c’erano dubbi significativi sulla sua capacità su di esso. Continuare come un’impresa in corso.

La società ha affermato che sta valutando una serie di opzioni per affrontare il calo delle vendite, che include la dichiarazione di bancarotta. Il rivenditore ha affermato di non aver preso alcuna decisione definitiva su quale strada intraprendere.

Bed Bath & Beyond non ha rilasciato commenti immediati su eventuali preparativi per il fallimento dopo la divulgazione di giovedì.

Secondo i documenti depositati, la società ha pagamenti di interessi su circa 1,5 miliardi di dollari in obbligazioni con scadenza il 1° febbraio. Le persone hanno affermato che la società sta valutando la possibilità di saltare i pagamenti per conservare la liquidità, il che probabilmente porterebbe a un periodo di grazia di 30 giorni prima che la società diventi ufficialmente inadempiente su un pagamento.

I rivenditori in difficoltà spesso cercano protezione dal fallimento dopo le festività natalizie per sfruttare l’aumento di liquidità fornito dalle recenti vendite. Se la società cerca protezione dal fallimento, ha detto una persona, probabilmente cercherà finanziamenti dai creditori esistenti per aiutarla a superare una ristrutturazione del tribunale.

Le fortune del rivenditore si sono inasprite dopo che ha perseguito una strategia di concentrazione sulla propria merce. Da allora, il dipartimento ha invertito la rotta per attirare acquirenti di marchi nazionali riconosciuti.

Ma giovedì, ci sono stati segnali che anche quella strategia non stava decollando poiché la società ha riferito che prevedeva di registrare una perdita di $ 385,5 milioni dopo che le vendite sono diminuite del 33% per il trimestre conclusosi il 26 novembre, a causa del minore traffico di clienti e livelli inferiori. della disponibilità di magazzino tra gli altri fattori.

La società dovrebbe riportare i risultati completi del terzo trimestre martedì.

“Il piano di turnaround che è stato messo in atto lo scorso anno non funziona… Francamente, l’azienda si sta muovendo molto rapidamente nella direzione sbagliata e il fallimento è la destinazione più probabile”, ha affermato Neil Saunders, analista di Global Data.

Bed Bath & Beyond ha arruolato la società di trasformazione e consulenza AlixPartners LLP per aiutare a consigliare le opzioni per affrontare i suoi problemi finanziari, hanno detto persone che hanno familiarità con la questione.

Oltre ad AlixPartners, l’azienda è assistita dagli avvocati specializzati in ristrutturazioni di Kirkland & Ellis LLP e dai banchieri d’investimento di Lazard Ltd. (LAZ.N)disse una delle persone.

Alex Partners e Lazard hanno rifiutato di commentare. Kirkland non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. In una dichiarazione a Reuters giovedì scorso, Bed Bath & Beyond ha affermato che “sta lavorando con consulenti strategici per valutare tutti i percorsi per riconquistare quote di mercato e migliorare la liquidità”, ma non ha potuto commentare ulteriormente relazioni specifiche.

La società è diventata un meme azionario lo scorso anno quando le sue azioni sono aumentate di oltre il 400%. L’investitore attivista Ryan Cohen, presidente di GameStop Corp (GME.N)Ha acquisito una partecipazione in Bed Bath & Beyond, che in seguito ha venduto, provocando un crollo delle azioni.

Bed Bath & Beyond ha dichiarato nel suo precedente aggiornamento finanziario autunnale di avere $ 850 milioni in contanti, ma ha speso $ 325 milioni nel secondo trimestre.

La società stava anche chiedendo agli obbligazionisti di scambiare le loro partecipazioni con nuovo debito per dargli più respiro per invertire la propria attività, ma ha annullato l’accordo giovedì dopo non aver ricevuto molto interesse dagli investitori, secondo i documenti di US Securities and Exchange. commissione.

Reuters ha riferito che Bed Bath & Beyond aveva precedentemente preso in considerazione la vendita di negozi Buybuy Baby, che vendono articoli per neonati e bambini piccoli, ma si è trattenuto nella speranza che in seguito avrebbe ottenuto un prezzo più alto.

ha affermato Michael Baker, analista di ricerca senior presso DA Davidson, senza offrire la valutazione dell’azienda.

Il valore della catena ha aiutato il rivenditore a ottenere un prestito di 375 milioni di dollari l’anno scorso, il massimo che poteva prendere in prestito.

Segnalazioni aggiuntive di Aishwarya Venugopal a Bengaluru e Siddharth Kavali a New York; Montaggio di Chunak Dasgupta, Subranshu Sahu, Mark Porter e Anna Driver

