Conteggio dei voti in tempo reale: monitoraggio dei voti dei parlamentari

Giovedì, il rappresentante Kevin McCarthy della California Offerto nuove offerte UN Un gruppo di repubblicani ultraconservatori Gli hanno impedito di ottenere la maggioranza dei voti necessari per vincere la presidenza.

Dopo il decimo scrutinio, la Camera deve ancora eleggere un Presidente. Il rappresentante Kevin McCarthy della California ha perso per 17 voti.

Una tabella che mostra il conteggio attuale dei recenti sondaggi per il presidente della Camera. Successivo: Vota per l’undicesimo oratore Totale Dem Rappresentante McCarthy Jeffries Nota: per vincere, un membro deve ricevere la maggioranza dei voti espressi per persona, senza contare i voti “attuali”. La Costituzione specifica che i membri della Camera eleggano il Presidente, ma il Presidente non deve essere un rappresentante attuale o precedente.

Se ogni membro del Congresso vota per Mr. McCarthy ha bisogno di 218 voti, quindi può perdere solo quattro voti repubblicani. Nel settimo-decimo turno di votazioni di giovedì, 20 repubblicani hanno votato per altri candidati e uno ha votato “ora”. Sig. McCarthy ha perso più voti repubblicani. Tutti i 212 democratici hanno votato per il leader della minoranza, il rappresentante Hakeem Jeffries di New York.

Esortando i legislatori non disposti a sostenerlo ad “astenersi” oa non votare affatto, Mr. McCarthy potrebbe vincere la carica di relatore con meno di 218 voti.

Tabella che mostra i conteggi riepilogativi per ogni scrutinio dei voti del presidente della Camera. Turno di voto 1° 203 212 19 2° 203 212 19 3° 202 212 20 4° 201 212 20 1 5° 201 212 20 1 6 201 212 20 1 7° 201 212 20 1 8° 201 212 20 1 9 200 212 20 1 10 200 212 20 1 Nota: per vincere, un membro deve ricevere la maggioranza dei voti espressi per persona, senza contare i voti “attuali”.

Nella prima votazione di martedì, 19 repubblicani alla Camera hanno votato contro Mr. Votato per un repubblicano diverso da McCarthy. Al secondo scrutinio, gli stessi 19 si sono opposti a lui ma si sono mobilitati intorno al deputato Jim Jordan dell’Ohio, membro fondatore dell’ultraconservatore House Freedom Caucus. Sig. Jordan ha detto ai suoi colleghi che Mr. ha fatto appello a McCarthy per dare il loro sostegno, ma tutti e 19, più un altro repubblicano, hanno votato contro il signor McCarthy al terzo scrutinio. Votato per la Giordania.

Nel quarto, quinto e sesto turno di votazioni di mercoledì, gli stessi 20 repubblicani hanno votato per il rappresentante Byron Donalds della Florida, e uno ha votato “ora”. Il consiglio si è riunito di nuovo giovedì a mezzogiorno per un voto di follow-up.

