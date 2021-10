Il manager dei Dodgers Dave Roberts spiega il graffio di Max Scherzer

Di fronte all’eliminazione nella NLCS, i piani del campo dei Los Angeles Dodgers sono stati interrotti. Il gioco 6 non può essere avviato Contro gli Atlanta Braves.

Invece di incolpare un infortunio per il graffio tardivo, Scherzer è stato dichiarato morto dopo aver iniziato al braccio 2. Ha iniziato a riposare per due giorni dopo un’apparizione di soccorso per chiudere la partita 5 di NLDS. I 13 tiri lanciati hanno avuto un ruolo nel suo scratch.

In vista della gara 6 di sabato, il manager dei Los Angeles Dodgers Dave Roberts ha dato un’approvazione in qualche modo sorprendente che la squadra sarebbe costata più del previsto con l’avvicinarsi del chiaro di luna di Scherzer.

I Dodgers hanno già annunciato che Walker Fuller inizierà al posto di Scherzer a breve riposo sabato prima dell’inizio di Possibile gara 7.

Scherzer ha detto a Heidi Watney di MLP Network che crede di poter lanciare un Game 7, ma quella decisione non è per lui.

Cosa stavano pensando i Dodgers?

Guardando indietro, non è difficile vedere come il 37enne Scherzer, che ha raggiunto 196 inning in questa stagione tra la stagione regolare e i playoff, si sia stancato. Era solido nel gioco delle wild card dei Dodgers e in seguito ha recitato in gara 3 contro i San Francisco Giants. I Dodgers hanno sollevato alcune sopracciglia usandolo come sollievo, ma era totalmente fuori dall’idea.

Alcune squadre hanno usato un antipasto come sollievo tra l’inizio, l’idea è che il lanciatore vede un carico di lavoro simile al suo giorno di lancio, che è il lavoro di bulbo che la maggior parte dei principianti fa tra le partenze. Un look di sollievo sarà sicuramente più stressante di una sessione di bulbo, ma ha funzionato in passato.

Scherzer non ha visto il suo solito sé in NLCS Game 2, tuttavia, durando solo 4,1 inning. È stato poi graffiato per Gara 6.

È facile criticare i “decisori” di Roberts e dei Dodgers Ha affrontato un esame approfondito questa postseason. Clayton ha perso contro Kershaw (E Dustin May) A questo punto i Dodgers hanno solo tre possibili titolari – Fuller, Scherzer e Julio Urias – quindi devono correre dei rischi. È interessante notare che se il lanciatore basso avesse voltato pagina per l’ultimo inning contro i Giants, quella squadra non l’avrebbe ancora raggiunto.

La buona notizia per i Dodgers è che Scherzer era in un posto simile prima, e funziona ancora. È stato graffiato per Gara 5 delle World Series 2019 con un sequestro, ma si è ripreso appena in tempo per iniziare la settima vittoria dei Washington Nationals contro gli Houston Astros.