Erdogan afferma che la Turchia ha 10 diplomatici occidentali da espellere

Kavala è in carcere dalla fine del 2017

Nega le accuse di partecipazione al fallito colpo di stato e alle proteste di massa

I gruppi per i diritti dicono che è un simbolo della repressione in Turchia

ISTANBUL, 23 ottobre (OBS) – Sabato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ordinato al ministero degli Esteri di dichiarare “persona non grata” 10 ambasciatori occidentali che chiedono il rilascio del paramilitare Osman Guardian.

Kavala ha trascorso quattro anni in prigione, ha finanziato proteste a livello nazionale nel 2013 ed è stato coinvolto in una cospirazione fallita nel 2016. Lui nega le accuse.

In una dichiarazione congiunta del 18 ottobre, gli ambasciatori di Canada, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Finlandia, Nuova Zelanda e Stati Uniti hanno chiesto una soluzione equa e rapida del caso. Rilascio d’emergenza. ”Sono stati convocati dal ministero degli Esteri, che ha definito il rapporto irresponsabile.

“Ho dato al nostro ministro degli Esteri le istruzioni necessarie e gli ho detto cosa fare: questi 10 ambasciatori devono essere dichiarati subito non individuali. Lo risolverai immediatamente”, ha detto Erdogan in un discorso. Non è più il benvenuto nel paese.

“Conosceranno e capiranno la Turchia. Il giorno in cui non conosceranno e non capiranno la Turchia, se ne andranno”, ha esultato alla folla riunita nella città nordoccidentale di Eskisehir.

Le ambasciate di Stati Uniti, Germania e Francia, la Casa Bianca e il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

Il ministero degli Esteri norvegese ha dichiarato all’epoca che la sua ambasciata ad Ankara non aveva ricevuto alcuna informazione da funzionari turchi.

“Il nostro ambasciatore non ha fatto nulla per garantire uno sfratto”, ha detto a Reuters Trudeau Masjid, capo delle comunicazioni del ministero, in una dichiarazione via e-mail che la Turchia era ben consapevole delle opinioni della Norvegia sul caso.

“Secondo la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, continueremo a invitare la Turchia a rispettare i termini della democrazia e della legge che il paese ha accettato”, ha affermato Masid.

Kavala è stato assolto l’anno scorso dalle accuse relative alle proteste del 2013, ma quest’anno il verdetto è stato ribaltato e fuso con le accuse in un altro caso relativo al tentativo di colpo di stato. Per saperne di più

I gruppi per i diritti affermano che la sua causa è un segnale di un’inchiesta antitrust formale su Erdogan.

‘Senza soggetto’ per il test

Guardia detto venerdì I recenti commenti di Erdogan rendono “insensato” per lui partecipare al suo processo perché un processo equo è impossibile.

Giovedì Erdogan ha affermato che gli ambasciatori interessati non rilasceranno “ladri, assassini e terroristi” nei loro paesi.

“Credo che non sia più significativo partecipare alle indagini e offrire la mia protezione in quanto non vi è alcuna possibilità di un processo equo in questa situazione”, ha affermato Kavala in una dichiarazione scritta.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha chiesto l’immediato rilascio del detenuto alla fine del 2019, affermando che non vi era alcun ragionevole sospetto che avesse commesso un crimine e che la sua detenzione aveva lo scopo di calmarlo. Per saperne di più

Un verdetto simile è stato emesso quest’anno nel caso dell’ex leader del Partito Democratico Popolare Curdo (HDP) Selahat Demirdas, che è stato in prigione per quasi cinque anni.

Il Consiglio europeo, che sovrintende all’attuazione della decisione della CEDU, ha dichiarato che avvierà un giro di vite sulla Turchia se la guardia non verrà rilasciata.

La prossima udienza del caso contro Kavala e altri è il 9 novembre. L’appuntamento è per il 26.

Rapporto aggiuntivo di Nora Puli sul montaggio di Butler a Oslo di Peace Graff, Kevin Liffey e Frances Kerry

