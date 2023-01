Più di 7.000 infermieri di New York sono in sciopero in due ospedali

Montefiore nel Bronx non è riuscita ad assumere infermiere per coprire 760 posti vacanti, la sig. disse Hagan. Alcune infermiere spesso sommergono 20 pazienti alla volta, in particolare il pronto soccorso, dove “i pazienti sovraffollati vengono ricoverati nei letti nei corridoi invece che nelle stanze d’ospedale”, ha detto.

Domenica, altri due ospedali di Manhattan gestiti dal Mount Sinai Health System – Mount Sinai Morningside e Mount Sinai West, entrambi nel West Side – hanno raggiunto un accordo provvisorio con il sindacato che prevedeva un aumento salariale del 19,1% in tre anni.

I funzionari dell’ospedale hanno affermato di aver fatto la stessa offerta agli infermieri del Mount Sinai Hospital sulla Fifth Avenue, dando a ciascun infermiere un ulteriore risarcimento di $ 51.000 in contanti e $ 19.500 in benefici di fatturazione medica in tre anni.

Contratto di infermieri in una decina di ospedali privati ​​della città il 12 dicembre. Scaduto il 31, il sindacato ha sancito lo sciopero e ha inviato un preavviso di 10 giorni agli ospedali.

Nei giorni scorsi, il sindacato ha raggiunto accordi contrattuali provvisori con la maggior parte degli ospedali, tra cui NewYork-Presbyterian, Maimonides Medical Center, University of Richmond Medical Center, Flushing Hospital Medical Center, BronxCare e Brooklyn Hospital Center.

I funzionari del Mount Sinai hanno affermato che la decisione di scioperare di lunedì è stata irresponsabile e avrebbe avuto ripercussioni sui pazienti.

Nei giorni scorsi, Montefiore e il Monte Sinai si sono affrettati a prepararsi allo sciopero, compresa l’evacuazione in sicurezza di tutti i pazienti che potevano, l’assunzione di infermieri sostitutivi, il rinvio di diversi interventi chirurgici elettivi e il dirottamento delle ambulanze verso altri ospedali.