Biden combatte il rialzo politico mentre si mette in viaggio per vendere la sua agenda – Live | Notizie americane

La tempistica del processo non era legata all’incontro virtuale Biden-Xi di lunedì sera, che sarebbe stato un modo per i due leader di dimostrare la loro capacità di gestire complesse relazioni USA-Cina in un’era di crescenti tensioni. Ci sono state diverse segnalazioni questa settimana secondo cui Xi Jinping vuole portare la questione olimpica a Biden, magari invitandolo a partecipare di persona. Ma in quel momento il problema non si è mai posto Incontro di 30 ore, Secondo il rapporto iniziale.

“Il presidente Biden ha sollevato preoccupazioni al riguardo [People’s Republic of China’s] Le pratiche e i diritti umani nello Xinjiang, Tibet e Hong Kong sono più ampi”. Lettura della Casa Bianca Lo riferisce l’incontro Biden-Xi.

I dirigenti di Biden sono stati quasi in silenzio sulle questioni relative alle Olimpiadi negli ultimi mesi, rifiutandosi di speculare se Biden sostiene un boicottaggio atletico completo (come lo chiamano i gruppi per i diritti umani e gli attivisti) o un boicottaggio molto limitato. Tutto. Ora che il Vertice virtuale Biden-Xi è finito, le fonti dicono che ci sono poche ragioni perché l’amministrazione smetta di annunciare il boicottaggio diplomatico. La direzione informerà gli alleati, ma lascerà loro il compito di prendere le proprie decisioni sull’opportunità di seguire il percorso degli Stati Uniti.

A un processo di maggio, La presidente della Camera Nancy Pelosi (D-Calif.) ha chiesto un boicottaggio diplomatico statunitense delle Olimpiadi di Pechino per esprimere la preoccupazione internazionale per le violazioni dei diritti umani in Cina senza punire gli atleti americani.

“Se fossi disposto a rendere omaggio al governo cinese per il suo genocidio, quale autorità morale avresti per parlare di nuovo di diritti umani in qualsiasi parte del mondo?” Lei disse. “Quindi, onora i tuoi atleti a casa. Condurremo un boicottaggio diplomatico. Non si può accettare il silenzio su questo tema. Attiva gli abusi della Cina.