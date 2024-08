Gli Stati Uniti stanno valutando una rara mossa antitrust: smantellare Google

(Bloomberg) – Un tentativo di smembrare Google di Alphabet Inc è una delle opzioni prese in considerazione dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti dopo che una sentenza storica di un tribunale ha stabilito che la società aveva il monopolio sul mercato della ricerca online, hanno detto persone vicine alle deliberazioni.

Si tratterebbe della prima mossa di Washington a smantellare una società a causa del suo monopolio illegale dopo il fallimento dei tentativi di smantellare Microsoft due decenni fa. Opzioni meno drastiche includono costringere Google a condividere più dati con i concorrenti e misure per impedirgli di ottenere un vantaggio ingiusto nei prodotti di intelligenza artificiale, hanno affermato le persone, che hanno chiesto di rimanere anonime discutendo di conversazioni private.

Indipendentemente da ciò, il governo probabilmente cercherà di vietare il tipo di contratti di esclusività che sono stati al centro della sua causa contro Google. Se il Dipartimento di Giustizia andasse avanti con il piano di smantellamento, i moduli che più probabilmente verranno gettati via saranno il sistema operativo Android di Google e il browser web Chrome di Google, hanno detto le fonti. I funzionari stanno anche cercando di forzare una possibile vendita di AdWords, la piattaforma utilizzata dall’azienda per vendere annunci di testo, ha detto una delle persone.

Le discussioni presso il Dipartimento di Giustizia si sono intensificate in seguito alla sentenza del 5 agosto del giudice Amit Mehta secondo cui Google ha illegalmente monopolizzato i mercati della ricerca su Internet e della pubblicità testuale. Google ha annunciato che farà appello contro tale decisione, ma Mehta ha ordinato ad entrambe le parti di iniziare a fare piani per la seconda fase del caso, che includerà le proposte del governo per ripristinare la concorrenza, inclusa una possibile richiesta di separazione.

Mercoledì le azioni di Alphabet sono scese dell’1,4% a 161,95 dollari nelle negoziazioni pre-mercato.

Un portavoce di Google ha rifiutato di commentare la potenziale soluzione, e anche un portavoce del Dipartimento di Giustizia ha rifiutato di commentare.

Il piano americano avrà bisogno dell’approvazione di Mehta, che ordinerà all’azienda di conformarsi. Lo smantellamento forzato di Google rappresenterà il più grande scioglimento di un’azienda americana dallo smantellamento di AT&T negli anni ’80.

Gli avvocati del Dipartimento di Giustizia, che hanno consultato aziende danneggiate dalle pratiche di Google, hanno espresso preoccupazione nelle loro discussioni sul fatto che il dominio dell’azienda nella ricerca offra vantaggi nello sviluppo della tecnologia di intelligenza artificiale, hanno detto le fonti. Come parte del rimedio, il governo potrebbe cercare di impedire alla società di obbligare i siti Web a consentire l’utilizzo dei loro contenuti per determinati prodotti di intelligenza artificiale di Google al fine di apparire nei risultati di ricerca.

Rottura

Secondo le fonti, l’eliminazione del sistema operativo Android, utilizzato da circa 2,5 miliardi di dispositivi in ​​tutto il mondo, è una delle soluzioni su cui hanno più volte discusso gli avvocati del Ministero della Giustizia. Nella sua decisione, Mehta ha scoperto che Google richiede ai produttori di dispositivi di firmare accordi per accedere alle sue applicazioni come Gmail e Google Play Store.

Questi accordi richiedono inoltre che lo strumento di ricerca di Google e il browser Chrome siano installati sui dispositivi in ​​modo tale da non poter essere cancellati, impedendo di fatto ad altri motori di ricerca di competere, ha scoperto.

La decisione di Mehta fa seguito a una sentenza della giuria californiana dello scorso dicembre, che ha stabilito che la società aveva il monopolio sulla distribuzione di app Android. Il giudice in questo caso non ha ancora deciso se concedere alla società l’esenzione dalla sanzione. La Federal Trade Commission, che applica anche le leggi antitrust, ha presentato una memoria sul caso questa settimana, affermando in una dichiarazione che a Google non dovrebbe essere consentito di “raccogliere i benefici di un monopolio illegale”.

Google ha pagato fino a 26 miliardi di dollari alle aziende per rendere il suo motore di ricerca predefinito sui dispositivi e nei browser web, di cui 20 miliardi di dollari sono andati ad Apple.

La sentenza di Mehta ha anche scoperto che Google aveva il monopolio sugli annunci che appaiono nella parte superiore della pagina dei risultati di ricerca per attirare gli utenti verso i siti web, noti come annunci di testo di ricerca. Questi annunci vengono venduti tramite Google Ads, che è stato rinominato da AdWords nel 2018 e offre agli operatori di marketing un modo per pubblicare annunci rispetto a parole di ricerca specifiche correlate alla loro attività. Circa due terzi delle entrate totali di Google provengono dalla pubblicità associata alla ricerca, che ammontava a oltre 100 miliardi di dollari nel 2020, secondo la testimonianza di un processo dello scorso anno.

Se il Dipartimento di Giustizia non richiederà a Google di vendere AdWords, potrebbe richiedere requisiti di interoperabilità che lo facciano funzionare senza problemi su altri motori di ricerca, hanno detto le persone.

Accesso ai dati

Un’altra opzione potrebbe richiedere a Google di cedere i propri dati o di concederli in licenza a concorrenti, come Bing o DuckDuckGo di Microsoft. La sentenza di Mehta ha rilevato che i contratti di Google non solo garantiscono che il suo motore di ricerca ottenga la maggior parte dei dati degli utenti – 16 volte di più rispetto al suo concorrente più vicino – ma che il flusso di dati impedisce anche ai suoi concorrenti di migliorare i propri risultati di ricerca e competere in modo efficace.

Le norme europee sul Digital Gateway recentemente approvate hanno imposto un requisito simile secondo cui Google renderebbe disponibili alcuni dei suoi dati a motori di ricerca di terze parti. La società ha dichiarato pubblicamente che la condivisione dei dati può porre problemi alla privacy degli utenti, quindi rende disponibili le informazioni solo per le ricerche che soddisfano determinate soglie.

Richiedere ai monopoli di consentire ai concorrenti un certo accesso alla tecnologia è stato un rimedio in casi precedenti. Nel primo caso del Dipartimento di Giustizia contro AT&T nel 1956, alla società fu richiesto di fornire licenze esenti da royalty per i suoi brevetti.

Nel caso antitrust contro Microsoft, l’accordo prevedeva che il colosso tecnologico con sede a Redmond, Washington, mettesse gratuitamente a disposizione di terzi alcune delle sue cosiddette interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le API vengono utilizzate per garantire che i programmi informatici possano comunicare e scambiare dati tra loro in modo efficace.

Prodotti di intelligenza artificiale

Per molti anni, i siti web hanno consentito al web crawler di Google di accedere ai risultati di ricerca di un’azienda per assicurarsi che comparissero nei risultati di ricerca dell’azienda. Ma più recentemente, alcuni di questi dati sono stati utilizzati per aiutare Google a sviluppare la propria intelligenza artificiale.

Lo scorso autunno, Google ha creato uno strumento che consente ai siti Web di bloccare le ricerche effettuate utilizzando l’intelligenza artificiale, dopo che le aziende si sono lamentate. Ma questa opzione non si applica a tutto. A maggio, Google ha annunciato che alcune ricerche sarebbero ora accompagnate da una “panoramica AI”, risposte narrative che risparmiano alle persone il compito di fare clic su collegamenti diversi. Il pannello basato sull’intelligenza artificiale viene visualizzato sotto le query, fornendo informazioni di riepilogo estratte dai risultati di ricerca di Google da tutto il Web.

Google non consente agli editori di siti web di disattivare AI Overview, perché è una “funzionalità” della ricerca, non un prodotto separato. I siti web possono impedire a Google di utilizzare clip, ma questo vale sia per la ricerca che per la panoramica AI.

Sebbene le panoramiche AI ​​appaiano solo in una piccola parte delle ricerche, l’implementazione della funzione ha inciampato dopo che alcuni frammenti hanno fornito suggerimenti imbarazzanti, come consigliare alle persone di mangiare sassi o di mettere la colla sulla pizza.

(Aggiornamenti con quote pre-mercato al quinto comma.)

