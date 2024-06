Rapporto: L’aereo della Southwest è atterrato a 400 piedi di oceano al largo delle Hawaii

Notizie dagli Stati Uniti





Un aereo della Southwest Airlines era a soli 400 piedi dallo schiantarsi nell’oceano al largo delle coste delle Hawaii dopo che un atterraggio era stato annullato a causa delle condizioni meteorologiche, afferma un rapporto.

Durante un volo in aprile, un Boeing 737 Max 8 è improvvisamente precipitato per diverse centinaia di piedi in pochi secondi prima che l’equipaggio di volo potesse fermarsi all’ultimo secondo per evitare un incidente mortale, secondo un promemoria inviato da Southwest ai suoi precedenti piloti. Una settimana e Ottenuto da Bloomberg.

La compagnia aerea ha affermato che nessuno è rimasto ferito sul volo passeggeri.

Il volo Southwest 2786 stava volando a circa 1.000 piedi dopo aver tentato di atterrare a causa del maltempo quando è sceso a meno di 400 piedi dal mare, secondo i dati di ADS-B Exchange, un sito web di monitoraggio dei voli.

Secondo la nota, l’aereo precipitò per 600 piedi in pochi secondi, mancando per poco l’oceano. Immagini Getty

Secondo Bloomberg la caduta è avvenuta ad una velocità allarmante di oltre 4.000 piedi al secondo.

Il pilota, in preda al panico, iniziò a salire più velocemente che poteva.

Il pilota “stava beccheggiando e atterrando con forza ed era sul punto di perdere il controllo – molto vicino”, ha detto al punto vendita Kit Darby, ex pilota di linea aerea commerciale e istruttore di volo. “Sembrerà un giro sulle montagne russe. “

L’aereo era partito da Honolulu per un breve volo verso l’aeroporto di Lihue. Considerando l’orario del volo, il capitano ha nominato il “più nuovo” primo ufficiale al comando, secondo la nota.

Il pilota ha deciso di annullare l’atterraggio mentre l’aereo si avvicinava all’aeroporto perché le condizioni meteorologiche impedivano la vista della pista.

Il primo ufficiale “inavvertitamente” ha spinto in avanti i comandi mentre monitorava il livello di spinta in movimento in base all’acceleratore automatico dell’aereo, si legge nella nota.

Nessuno è rimasto ferito a bordo dell’aereo. Lotta azionaria

Per compensare, il pilota ha ridotto la velocità che ha causato la rapida discesa dell’aereo e ha lanciato l’allarme.

Il capitano ordinò al primo ufficiale di aumentare la spinta, facendo salire l’aereo “aggressivamente” a 8.500 piedi al minuto, si legge nella nota.

L’aereo è tornato a Honolulu, dove è atterrato sano e salvo.

Darby ha detto a Bloomberg che i voli scendono gradualmente da 1.500 a 2.000 piedi al minuto mentre si avvicinano alla loro destinazione, raggiungendo 800 piedi contemporaneamente entro cinque miglia dall’aeroporto.

“Niente è più importante per Southwest della sicurezza”, ha detto Southwest al giornale in un comunicato quando gli è stato chiesto dell’incidente.

“Attraverso il nostro solido sistema di gestione della sicurezza, l’incidente è stato gestito in modo appropriato poiché cerchiamo sempre di migliorare continuamente”, ha aggiunto il portavoce.

Secondo la nota, la Southwest ha concluso che una migliore comunicazione tra i membri dell’equipaggio era vitale. Si è impegnata a rivedere i dati interni e di settore per determinare se i protocolli e la formazione debbano essere aggiornati.

Bloomberg ha riferito che la Federal Aviation Administration sta indagando sull’incidente.

Il terrificante incidente è avvenuto appena un mese prima che un uomo britannico di 73 anni venisse ucciso quando un aereo Boeing della Singapore Airlines ha colpito una grave turbolenza martedì, precipitando a 6.000 piedi e facendo volare i passeggeri senza cinture nelle cappelliere.

Altri 30 passeggeri sono stati infettati a bordo di un volo Boeing 777 il 21 maggio, in rotta da Londra a Singapore.

L’ufficio investigativo sulla sicurezza dei trasporti di Singapore ha riferito che il rapido cambiamento della forza gravitazionale “molto probabilmente ha mandato in volo i passeggeri senza cintura”, mentre il secondo spostamento probabilmente li ha fatti toccare nuovamente il suolo.











Carica altro…









{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}