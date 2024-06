Rappresentante. Garrett Graves ha annunciato che non cercherà la rielezione

“Dopo molti input da parte degli elettori, consultazioni con i sostenitori, consenso da parte della famiglia e guida dell’Onnipotente, è chiaro che non ha senso candidarsi al Congresso quest’anno”, ha affermato Graves in una nota. “È chiaro che candidarsi in qualsiasi distretto provvisorio causerebbe un danno reale e permanente alla rappresentanza generale della Louisiana al Congresso”.

Graves, eletto per la prima volta nel 2014, era uno stretto alleato dell’ex presidente della Camera Kevin McCarthy (R-California) prima della sua cacciata l’anno scorso. Graves è stato determinante nel negoziare l’accordo del maggio 2023 per evitare il default sul debito statunitense.

Cimiteri La prima è stata una reazione alla sentenza della Corte Suprema Impegnandosi a candidarsi per la rielezione in un non meglio specificato “distretto ancorato alla capitale”, riferendosi all’area di Baton Rouge. Ma il presidente della Camera Mike Johnson (R-La.) ha lanciato uno sforzo per bloccare le primarie membro per membro sostenendo tutti i suoi colleghi del GOP della Louisiana, incluso Graves, per la rielezione nei distretti esistenti.