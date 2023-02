Gli strumenti ChatGPT e AI possono sostituire i lavoratori in questi lavori

I chatbot e gli strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT, in grado di produrre contenuti scritti sempre più complessi quasi istantaneamente, vengono utilizzati per eseguire un’ampia varietà di attività, dalla scrittura di compiti per le scuole superiori alla creazione di documenti legali e persino alla legislazione sull’autore.

Come in ogni grande ciclo di innovazione tecnologica, alcuni lavoratori saranno sostituiti, con L’intelligenza artificiale assume i loro ruoli. Allo stesso tempo, emergeranno attività completamente nuove e potenziali opportunità di lavoro.

Continua a leggere per scoprire cosa hanno da dire gli esperti sui tipi di attività sul posto di lavoro che ChatGPT e altri strumenti di intelligenza artificiale hanno maggiori probabilità di assumere a breve termine.

programmazione computer

ChatGPT può scrivere codice per computer per software e applicazioni software. Può verificare la presenza di errori nel linguaggio dei programmatori umani e convertire le idee dall’inglese semplice in un linguaggio di programmazione.

“In termini di funzionalità, penso che sia fondamentalmente un potenziamento piuttosto che un completo sostituto della funzionalità”, ha detto a CBS MoneyWatch il professore della Columbia Business School Oded Netzer. “La programmazione e la programmazione ne sono un buon esempio. In effetti, possono scrivere bene il codice.”

Potrebbe significare eseguire il lavoro di programmazione di base che gli esseri umani attualmente svolgono.

“Se stai scrivendo un codice in cui tutto ciò che stai realmente facendo è trasformare un’idea in codice, una macchina può farlo. Nella misura in cui abbiamo bisogno di meno programmatori, potrebbe togliere posti di lavoro. Ma aiuterà anche coloro che programmano per scoprilo”, ha detto Netzer. Errori nel codice e scrittura del codice in modo più efficiente.”

E-mail primario

Secondo Netzer, la scrittura di e-mail amministrative o la semplice pianificazione di cose come l’impostazione o l’annullamento di appuntamenti possono essere facilmente esternalizzate a uno strumento come ChatGPT.

“Non c’è quasi nessuna creatività coinvolta”, ha detto, “perché scrivere tutto invece di dire alla macchina, ‘Ho bisogno di programmare una riunione in questa data’.”

Scrittura di livello intermedio

David Autor, un economista del MIT specializzato in lavoro, ha indicato alcuni lavori di colletti bianchi di medio livello come lavori che potrebbero essere rilevati dall’intelligenza artificiale, inclusi lavori come scrivere lettere alle risorse umane, produrre testi pubblicitari e redigere comunicati stampa.

“I robot saranno più nel dominio delle persone che svolgono un misto di compiti intuitivi e banali come scrivere testi pubblicitari di base, prime bozze di documenti legali. Si tratta di competenze specializzate e non c’è dubbio che il software lo renderà più economico e quindi svaluterà lavoro umano”, ha detto Autor.

Pianificazione e acquisti media

È probabile che anche le industrie creative ne risentano. Il direttore della pubblicità Sir Martin Sorrell, fondatore di WPP, il più grande gruppo di pubblicità e PR del mondo, ha dichiarato in una recente sessione che si aspetta che il modo in cui le aziende acquistano spazi pubblicitari diventi automatizzato “in modo molto efficiente” entro cinque anni.

“Quindi non ti affiderai come cliente a un media planner o acquirente di 25 anni, che ha un’esperienza limitata, ma sarai in grado di aggregare i dati. Questo è il grande cambiamento”, ha affermato.

lavori legali

Le capacità di ChatGPT si traducono bene nella professione legale, secondo esperti di intelligenza artificiale e professionisti legali. In effetti, il bot ChatGPT di recente Superato l’esame di giurisprudenza Ha conseguito una laurea dopo aver scritto articoli su argomenti che vanno dal diritto costituzionale alle tasse e agli illeciti.

ha affermato Jason Bohmig, co-fondatore e CEO di Ironclad, una società di software legale.

Forme e documenti legali comuni, inclusi contratti di locazione di case, testamenti e accordi di non divulgazione sono abbastanza standard e possono essere redatti da un bot avanzato.

“Ci sono parti di un documento legale che gli esseri umani devono adattare a una situazione specifica, ma il 90% del documento è incollato”, ha affermato Netzer della Columbia Business School. “Non c’è motivo per cui una macchina non possa scrivere questo tipo di documenti legali. Potrebbe essere necessario prima spiegare i parametri in inglese, quindi la macchina dovrebbe essere in grado di scriverli molto bene. Meno creatività ti serve, più dovrebbe essere sostituito.

“Non ci sono abbastanza avvocati per fare tutto il lavoro legale che fanno le aziende”, ha aggiunto Bohmej. “Il modo in cui lavorano gli avvocati sarà radicalmente diverso. Se dovessi puntare su posti di lavoro che non esisterebbero, penso che saranno gli avvocati a non adattarsi ai nuovi modi di lavorare nel prossimo decennio. Ecco sembra essere una linea di demarcazione attorno a persone che non vogliono cambiare.” E persone che sanno di doverlo fare.”