Un manager licenziato di una stazione di servizio cerca di sostituire i suoi ex capi

Un manager di una stazione di servizio della California ha perso il lavoro dopo aver erroneamente fissato un prezzo per la benzina a 69 centesimi al gallone.

La sorella di John Szczecina ha creato un GoFundMe che ha raccolto più di $ 20.000 per ripagare i proprietari delle stazioni.

“Anche se mi è costato il lavoro, va bene. Perché la verità è che, sai, è colpa mia”, ha detto Szczina.

L’ex manager della stazione di servizio Shell John Schcicina sta cercando di ripagare il suo ex datore di lavoro, dopo aver erroneamente valutato il prezzo del gas premium a partire da 69 centesimi al gallone.

Stazione delle conchiglie di Szczecinna a Rancho CordovaE il CaliforniaE il I clienti sono affondati quando hanno scambiato un punto decimale di $ 6,99 per gallone di benzina premium per 69 centesimi, Secondo CBS Sacramento

Prima che il bug fosse corretto dopo diverse ore, i clienti lo stavano facendo Sono accorsi alla stazione Per approfittare dell’accordo non intenzionale in mezzo ai prezzi del gas in aumento. Secondo quanto riferito, l’errore è costato alle vendite della stazione di servizio $ 20.000 fortuna.

“Ho subito pensato che fossimo stati derubati e ho avuto paura che fosse successo qualcosa di terribile ai cassieri”, Szczecin, che in seguito ha perso il lavoroRaccontare Washington Post. “Anche se mi è costato il lavoro, va bene. Perché la verità è che, sai, è colpa mia.”

Con l’aiuto di amici e familiari, l’ex manager sta ora cercando di ripagare un distributore di benzina Shell, si dice di proprietà indipendente. La persona che ha detto di essere la sorella di Szczecinna, Paula Jackson, ha fatto un file GoFundMe Che ha raccolto abbastanza soldi per coprire i danni. Stettino e sua sorella prendono accordi per restituire i soldi alla Shell.

“Non deve pagarlo”, ha detto Jackson al Washington Post. “Ma solo il fatto che lo stia facendo e voglia farlo mostra molto carattere, onestà e responsabilità, e per questo sono davvero orgoglioso di lui”.

Al momento della stampa, GoFundMe ha superato il suo obiettivo, raccogliendo almeno TK, 000 dollari.

“Vogliamo ringraziarvi tutti per le parole incoraggianti e il supporto finanziario! Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo e ora stiamo organizzando un rimborso”, ha affermato la pagina venerdì. “Apprezziamo tutti voi gentilezza e generosità!”