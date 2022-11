Il Giappone vede l’inflazione di fondo ai massimi da 40 anni mentre le azioni nella regione dell’Asia-Pacifico sono in aumento

Con la ripresa dei viaggi in Asia e il continuo slancio, soprattutto dopo il recente annuncio della Cina di ridurre i tempi di quarantena per i viaggiatori internazionali, JPMorgan afferma di rimanere ottimista sull’industria dei viaggi della regione.

“Data la maggiore visibilità delle prenotazioni anticipate e l’ulteriore rialzo derivante dall’ultima fase di riapertura in alcune parti della regione, rimaniamo positivi nei settori delle compagnie aeree e degli aeroporti in Asia”, si legge in una nota dell’11 novembre.

Charmaine Jacob