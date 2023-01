Futures Dow Jones: il mercato azionario sale al rapporto sull’inflazione CPI; Amazon guida le grandi aziende

I futures Dow sono stati poco cambiati dopo ore, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq.







Il rally del mercato azionario di mercoledì ha esteso i suoi recenti guadagni in vista del rapporto sull’inflazione CPI di giovedì. Gli investitori scommettono su dati sull’inflazione tranquilla, il che aumenta il rischio del rapporto monetario della Fed.

Amazon.com (AMZNIl titolo Tesla ha guidato un enorme rally mercoledì, con una mela (AAPL), Microsoft (MSFT) e genitore di Google l’alfabeto (Il Google) ottenere sessioni forti. Tesla (TSLA) e AMZN hanno anche contribuito alla forte performance rispettivamente nei titoli automotive/EV ed e-commerce.

Partecipazioni centenarie (CEL) si è riscaldato mercoledì, fornendo un segnale di acquisto.

È stato aggiunto il titolo CELH SwingTrader mercoledì e Classifica IBD Lista di controllo. Celsius era anche mercoledì Azione IBD oggi.

Principali guadagni

KB maggiore (KBH) ha riportato i guadagni post-chiusura, dando il via ai rapporti sugli alloggi. Le azioni di KBH sono leggermente diminuite Guadagni principali KB Abbassato significativamente le opinioni finanziarie del primo trimestre, con una perdita di entrate. Il titolo KB Home è salito del 3,2% mercoledì al suo miglior livello da marzo 2022, con un aumento di circa il 13% finora quest’anno.

Le quote di costruttori di case e nomi legati all’edilizia abitativa in generale sono aumentate vertiginosamente nelle ultime settimane. Come reagiranno ai risultati di KB Home?

Semiconduttore di Taiwan (TSMI tuoi guadagni verranno resi noti all’inizio di giovedì, che è il primo importante risultato in chip per l’ultimo trimestre. Il titolo TSM è salito dello 0,6% mercoledì, appena al di sotto della sua media mobile di 200 giorni.

La Disney sceglie una Nike veterana

Walt Disney (dis) nome della cosa Nike (NKE) Il presidente Mike Parker come nuovo presidente, succedendo a Susan Arnold. Parker è stato membro del consiglio di amministrazione della Disney per sette anni.

Nel frattempo, la Disney ha raccomandato agli azionisti di votare per la sua lista del consiglio e di non sostenere l’investitore attivista Nelson Peltz, che sta cercando di entrare a far parte del consiglio del gigante dell’intrattenimento Dow Jones.

Le azioni DIS sono aumentate modestamente. Nike, un titolo Dow come Disney, Apple e Microsoft, non è cambiato molto dopo l’orario di chiusura.

Rapporto sull’inflazione CPI

il Indice dei prezzi al consumo per il mese di dicembre Verrà rilasciato alle 8:30 ET.

Gli economisti prevedono una stabilizzazione dei prezzi al consumo dopo il guadagno dello 0,1% di novembre. L’IPC core dovrebbe aumentare dello 0,3% dopo l’aumento dello 0,2% di novembre. Il tasso complessivo di inflazione CPI dovrebbe continuare a rallentare, al 6,6% dal 7,1% di novembre. L’inflazione core dovrebbe rallentare al 5,7% dal 6% di novembre.

Il tasso di inflazione CPI ha raggiunto il picco del 9,1% lo scorso giugno, mentre il tasso di inflazione CPI core ha raggiunto il 6,6% a settembre, entrambi i livelli più alti in 40 anni.

Altri dati di questa settimana, tra cui le prospettive di inflazione della Fed di New York e le piccole imprese con posti di lavoro e piani di assunzione, indicano un rallentamento dell’inflazione e dei mercati del lavoro.

Il docile rapporto sull’inflazione dovrebbe mantenere l’aumento dei tassi di un quarto di punto alla riunione politica del 1° febbraio, rallentando dai 50 punti base e dai 75 punti base delle due riunioni precedenti. Ancora più importante, il rallentamento dell’inflazione potrebbe aumentare le aspettative che la Fed sospenderà gli aumenti dei tassi di interesse, possibilmente dopo la riunione di marzo.

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow sono scesi rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono scesi e i futures Nasdaq 100 sono rimasti piatti.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducono necessariamente in trading effettivo nella successiva sessione regolare Mercato azionario sessione.

Unisciti agli esperti IBD mentre analizzano azioni utilizzabili nel mercato azionario rialzista su IBD Live

Aumento del mercato azionario

Un rally del mercato azionario si è aggiunto ai recenti guadagni, con i principali indici che hanno chiuso vicino ai massimi della sessione per la seconda sessione consecutiva. Il Nasdaq ha guidato l’avanzata grazie ad Amazon e ai titoli di crescita ad alta capitalizzazione.

Mercoledì il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,8%. Commercio di borsa. L’S&P 500 è salito dell’1,3%. L’indice Nasdaq Composite è balzato dell’1,8%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è salito dell’1,2%.

I prezzi del greggio statunitense sono aumentati del 3,1% a 77,41 dollari al barile.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 6 punti base, al 3,55%.

Fondi negoziati in borsa

Tra gli ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (cinquanta) è aumentato dell’1,3%. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) è avanzato dell’1,6%, riconquistando la serie di 50 giorni, con azioni MSFT che detengono un importante IGV. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è salito dell’1,2%, superando la soglia dei 200 giorni. Il titolo TSM è uno dei principali componenti di SMH.

Riflettendo storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ARK)arca(+3,4% e ARK Genomics ETF)ARKG) 3,7%. Le azioni Tesla continuano a guidare tra gli ETF di Ark Invest. L’arca di Cathie Wood è stata caricata su azioni TSLA negli ultimi giorni e settimane.

ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME(Aumentato dello 0,5% e Global Infrastructure Development Fund (ETF) negli USA)culla) è aumentato dell’1,3%. ETF US Global Gates Foundation (Aerei) è aumentato dello 0,4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ha rappresentato il 2,6%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(In aumento dello 0,3% e Financial Select SPDR ETF)XLF) dello 0,9%. Fondo di selezione del settore sanitario SPDR (XLV) ha aggiunto lo 0,6%.

I primi cinque titoli cinesi da tenere d’occhio ora

Azioni megacap

Il titolo Tesla è salito del 3,7% a 123,22, estendendo il suo rimbalzo dal minimo del mercato ribassista di venerdì mattina di 101,81. Il titolo rimane al di sotto della linea di downtrend lunga 21 giorni. Tesla ha in programma di espandere una grande fabbrica ad Austin e si dice che sia vicina a un accordo iniziale per una nuova fabbrica in Indonesia. Quest’ultimo potrebbe complicare i problemi di ordinazione di Tesla Shanghai.

Il titolo Amazon è balzato del 5,8% a 95,09, chiudendo al di sopra della media mobile a 50 giorni per la prima volta in quattro mesi. Anche il titolo AMZN ha toccato un minimo di mercato ribassista lo scorso venerdì.

Le azioni Apple sono aumentate del 2,1%, superando la linea dei 21 giorni. Ciò è avvenuto nonostante Barclays abbia tagliato il suo obiettivo di prezzo per AAPL, citandolo Indebolire la domanda di Apple in molte categorie di prodotti.

Le azioni di Google hanno guadagnato il 3,5% e hanno anche riguadagnato la serie di 21 giorni. Le azioni Microsoft sono aumentate del 3%, appena sotto la linea dei 21 giorni dopo il calo della scorsa settimana.

percentuale di magazzino

Il titolo CELH è balzato del 5,3% a 106,57 mercoledì su un volume elevato, dopo aver invertito la tendenza rialzista martedì. Il titolo è salito dalla linea dei 50 giorni, ha rotto la linea di tendenza e ha chiuso al di sopra della media mobile a 21 giorni. Tutto ciò ha fornito un segnale di acquisto. Il titolo CELH ha chiuso i suoi guadagni infragiornalieri a 108,80, ma ha avuto una forte chiusura.

Analisi del rally del mercato

Il rally del mercato azionario ha mostrato più forza mercoledì in vista del rapporto sull’inflazione CPI.

L’S&P 500 si è spostato più della sua linea di 50 giorni e ha raggiunto un massimo intraday martedì. Sebbene sia ancora al di sotto della linea dei 200 giorni, il benchmark ha superato le linee delle 10 e delle 40 settimane. Russell 2000 ha rimosso la serie di 200 giorni dopo che sono trascorsi 50 giorni mercoledì.

Il Nasdaq, che è rimasto indietro negli ultimi mesi, ha superato la linea dei 50 giorni per la prima volta in quasi un mese.

Nel frattempo, le azioni blue-chip hanno mostrato un’azione generalmente positiva. La freccia CELH ha mostrato un segnale di acquisto. Le azioni che sono scoppiate di recente hanno generalmente retto o continuato a salire.

Apple, Tesla, Amazon e altre mega-società sono ancora molto lontane dall’essere fattibili, ma almeno non appesantiscono i principali benchmark.

Solo guardando i principali indici e le azioni blue-chip, il rally del mercato azionario mostra una bella mossa, anche se con più livelli di resistenza in vista.

Ma la corsa ai dati o agli eventi economici critici della Fed è stata rischiosa, nella migliore delle ipotesi, negli ultimi mesi. Sì, il temuto rapporto sull’inflazione CPI potrebbe mandare il mercato al rialzo. Ma una lettura più calda del previsto potrebbe innescare un’importante svendita. Il mercato valuta la “buona notizia”.

Certo, non è la notizia che conta, ma la reazione alla notizia. il Rapporto sull’inflazione dell’indice dei prezzi al consumo di novembre Il 13 dicembre è stato più fresco del previsto, il che ha spinto i principali indici ai loro migliori livelli intraday da mesi. Ma questo è stato il più alto rally del mercato in ottobre e dicembre. Gli indici hanno chiuso i loro massimi della giornata e sono scivolati verso il basso fino alla fine dell’anno.

È tempo di commercializzare con la strategia di mercato ETF di IBD

Cosa stai facendo ora

Gli investitori potrebbero aver aggiunto una certa esposizione negli ultimi giorni con il rally degli indici e molti titoli che lanciano segnali di acquisto.

L’ultimo acquisto potrebbe sembrare ottimo giovedì, ma potrebbe anche esplodere, a seconda del rapporto sull’inflazione CPI di dicembre.

Quindi gli investitori non dovrebbero essere troppo esposti quando inseriscono il rapporto sull’inflazione.

Ma preparati ad agire se i principali indici mostrano un forte movimento oltre la campana di apertura. Un sacco di azioni di alta qualità che lampeggiano segnali di acquisto o configurazione.

Non dimenticare la stagione degli utili. c. B. Morgan Chase (JPM) e molti altri giganti bancari del venerdì mattina, insieme a Delta Airlines (DAL) E Salute Unita (Nazioni Unite).

Microsoft e Tesla dovrebbero diventare pubbliche tra due settimane, con Apple, Amazon e Google che presto seguiranno.

I risultati degli utili e l’orientamento saranno cruciali nel bel mezzo di tempi economici incerti.

Leggi La grande immagine Ogni giorno per stare al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei settori di punta.

