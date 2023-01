Parco a tema universale, hotel resort in arrivo nel nord del Texas – NBC5 Dallas-Fort Worth

Universal Parks & Resorts afferma che sta portando un parco a tema incentrato sulla famiglia e un hotel resort nel nord del Texas e un’esperienza horror per tutto l’anno a Las Vegas.

Nel nord del Texas, il sindaco di Frisco Jeff Cheney ha annunciato mercoledì mattina che Universal Parks and Resorts ha in programma di costruire un parco divertimenti e un hotel adatto alle famiglie con bambini piccoli.

“Solo un altro giorno emozionante qui a Frisco, in Texas, per portare un marchio globale come gli Universal Studios nella nostra comunità. È un tale onore; avrebbero potuto scegliere qualsiasi parte del mondo”, ha detto Cheney.

I 97 acri di terreno acquistati dalla società si trovano a est della Dallas North Tollway, appena a nord della Panther Creek Parkway.

Non sono stati rilasciati dettagli specifici sul parco, ma i funzionari hanno affermato che avrà offerte tradizionali come giostre, spettacoli e cibo, includendo anche incontri con personaggi di proprietà, film e spettacoli della Universal, come Minions o Shrek.

Mercoledì mattina è stato mostrato un disegno del giardino che include bordi lussureggianti con un grande ingresso che si apre su un lago. Da lì, gli ospiti possono dirigersi in diverse direzioni per visitare le aree tematiche del parco.

Il progetto del parco includeva anche un fiume che sembra essere un giro in barca intorno al parco.

Parchi e resort universali Rendering dell’artista che mostra il piano per un resort incentrato sulla famiglia a Frisco, pubblicato l’11 gennaio 2023.

Secondo Mark Woodbury, presidente e amministratore delegato di Universal Parks and Resorts, che mercoledì era a Frisco per l’annuncio, il parco sarà diverso da qualsiasi altro parco universale al mondo e sono “molto entusiasti” di portare il parco nel nord del Texas.

“Abbiamo guardato letteralmente ovunque tu possa immaginare, il nord del Texas è salito in vetta e Frisco è salito in cima al nord del Texas”, ha detto Woodbury. “Quindi è diventato molto chiaro che questo è un posto fantastico, un grande mercato in sé e tutto ciò che potremmo desiderare, una comunità vivace, una comunità in crescita, molte giovani famiglie e una posizione molto centrale”.

Ha detto che sentivano che questo nuovo concetto di parco a tema sarebbe stato perfetto per Frisco.

“Siamo conosciuti per la creazione di esperienze interattive e innovative uniche per tutta la famiglia”, ha affermato Woodberry. “Abbiamo un sacco di grandi attrazioni che attraggono le giovani famiglie di tutto il mondo. Abbiamo avuto l’idea di riunirle tutte e creare una destinazione appositamente progettata per attrarre le famiglie con bambini piccoli. Questo è ciò che vedete in questa illustrazione a destra ora ed è quello che speriamo di portare a Frisco.” .

Lo spazio è circa un quarto delle dimensioni dei parchi di Orlando, ed è stato ridimensionato per essere più “intimo e invitante” per gli ospiti più giovani. L’azienda ha detto Il parco avrà un aspetto, un’atmosfera e una dimensione completamente diversi rispetto ai parchi Universal esistenti, ma manterrà comunque la stessa qualità delle destinazioni resort più grandi.

“L’idea è di creare un posto in un’area come questa in cui le persone possano tornare più e più volte, tra una visita e l’altra alle nostre grandi destinazioni di vacanza come Los Angeles o Orlando”, ha spiegato Woodbury.

Ha detto che il parco dovrebbe essere un’esperienza di uno o due giorni e che hanno anche in programma di costruire un hotel e resort da 300 camere sulla proprietà.

Paige Thompson, presidente dei nuovi progetti per Universal Parks & Resorts, ha dichiarato mercoledì che la società ha acquistato 97 acri sul lato est della Dallas North Tollway vicino alla Panther Creek Parkway per costruire sia il parco che l’hotel a tema.

“Tutto in questo parco è dimensionato per i bambini piccoli, quindi, ad esempio, le giostre non avranno limiti di altezza su ciò su cui i bambini possono cavalcare, tutti i personaggi saranno simpatici personaggi universali che sono molto popolari tra famiglie e bambini”, ha detto . Thompson. “Siamo davvero alla ricerca di tutti i tipi di esperienze interattive che i bambini possano vivere e potranno immergersi nelle terre con i loro personaggi preferiti dalla nostra vasta libreria globale di contenuti per bambini. Ci saranno anche attività educative e giochi, che i bambini possono divertirsi nel parco, sarà fantastico.”

Il parco divertimenti sarà costruito vicino al progetto Fields di 2.500 acri, che comprende piani per quasi 10.000 case, una sede PGA, un campo da golf e un hotel Omni Resort da 500 milioni di dollari.

Cheney ha affermato che l’impatto economico della nuova città del divertimento sarà enorme.

“Sarebbe una grande vittoria per la nostra base imponibile, le imprese locali qui, le piccole imprese, i ristoranti e gli hotel, lo shopping come lo chiami, sarebbe un enorme boom economico”, ha detto Cheney che ha detto che la Universal li ha contattati.

I funzionari non hanno nominato il parco o cosa diranno quando intendono aprirlo, ma ci vorranno anni per completarlo.

Parchi a tema del mondo per aprire l’attrazione horror durante tutto l’anno

Universal Parks & Resorts ha anche annunciato mercoledì i piani per costruire un parco a tema horror a Las Vegas che “porterebbe in vita l’enorme libreria di film horror classici della Universal e le storie più spaventose di oggi”.

Il parco sarà aperto tutto l’anno e sarà l’inquilino di ancoraggio su un’espansione di 20 acri a Distretto 15 Quartiere dei divertimenti vicino alla Strip di Las Vegas.

Universal ha da tempo definito il genere horror con i suoi film classici con personaggi iconici come Frankenstein, Dracula, La Mummia e L’uomo lupo – e ha ridefinito le moderne storie horror e di suspense collaborando con registi iconici come Jason Blum, James Wan e Jordan Peele. Può accendere la suspense e l’eccitazione del genere su larga scala e in tre dimensioni”. Lo ha dichiarato la società in una nota.

Credito: Universal Parks and Resorts.

La Universal sta attualmente costruendo Epic Universe, un parco a tema che dovrebbe aprire nell’estate del 2025 come parte dell’Universal Orlando Resort.

Parchi e resort universali È di proprietà di NBC Universal, che possiede anche questa stazione. Universal Parks & Resorts attualmente gestisce parchi a tema e resort in tutto il mondo, comprese due sedi negli Stati Uniti a Hollywood, California e Orlando, Florida. La società gestisce anche parchi a Osaka, in Giappone, Sentosa, Singapore e Pechino, in Cina.

Sophia Beausoleil di NBC 5 ha contribuito a questo rapporto.