Cecily Strong chiuderà Saturday Night Live stasera dopo 11 stagioni – Rolling Stone

Cecilia Forte lui è Unendosi a un gruppo di ex co-protagonisti mentre se ne va Sabato sera in diretta Questa sera, 17 dicembre. Sabato sera in diretta Ha annunciato la notizia poche ore prima che il suo ultimo spettacolo del 2022 andasse in onda.

Stasera mandiamo uno dei migliori giocatori di sempre. SNL Maschio su Instagram. “Ci mancherai, Cecilia!” Hanno sottotitolato una foto che condivideva lo stesso sentimento scritto con il tag.

I fan probabilmente sapevano che sarebbe successo. Inizialmente, quando Strong non era presente durante la premiere della stagione 48 il 1 ottobre, molti si chiedevano se si sarebbe unita ai tanti pilastri recentemente scomparsi. Sabato sera in diretta – Compreso Kate McKinnon, Pete Davidson, Eddie Bryant e Kyle Mooney; E più tardi Chris Reid, Alex Moffat, Melissa Villasenor e Aristotele Athari. L’assenza di Strong all’epoca può essere attribuita al suo ruolo nel revival del one-woman show, Cerca segni di vita intelligente nell’universoche si stava svolgendo al Mark Taper Forum di Los Angeles.

ritornato a SNL Dopo che lo spettacolo di Los Angeles si concluderà il 23 ottobre. La stagione 48 ha segnato l’undicesima stagione completa di Stong, stabilendo un record: He’s Strong SNLIl membro del cast femminile più longevo, superando McKinnon che ha lasciato lo spettacolo alla fine della stagione 47, insieme a Davidson, Bryant e Mooney.

Comune

Strong si è unita al cast nel 2012 come giocatrice in primo piano e nella stagione successiva è diventata un membro del cast e ha co-ancorato Weekend Update. con Seth Meyers, e successivamente si è unito a Colin Jost in “Weekend” Scrivania. È stata nominata agli Emmy nel 2020 e nel 2021 come miglior attrice non protagonista in una serie comica.

La scorsa settimana, Strong è apparso su apertura freddadove ha cantato la festa di Natale insieme ai suoi co-protagonisti, che brindano a Elon Musk e al fan di Hitler Kanye West.